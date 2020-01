BVB: Die kommenden Gegner von Borussia Dortmund

Mit einem 5:3-Sieg in Augsburg ist Borussia Dortmund optimal in das Jahr 2020 gestartet. Wie geht es für den BVB in Bundesliga, Pokal und Champions League weiter? Hier ein Überblick.

BVB: Die kommenden Spiele der Borussia im Überblick

In den Spielen gegen die Außenseiter Köln und Union hat der BVB die Möglichkeit, weiter Boden in der Bundesliga-Tabelle gutzumachen. In der Champions League erwartet die Borussia mit PSG eine schwere Aufgabe.

Datum Wettbewerb Gegner 24. Januar Bundesliga 1. FC Köln (H) 1. Februar Bundesliga Union Berlin (H) 4. Februar DFB-Pokal Werder Bremen (A) 8. Februar Bundesliga Bayer Leverkusen (A) 14. Februar Bundesliga Eintracht Frankfurt (H) 18. Februar Champions League Paris Saint-Germain (H)

Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln live im TV und Livestream

BVB: Alle Spiele von Borussia Dortmund im LIVETICKER

Ob Bundesliga, Champions League oder DFB-Pokal: Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr kein Spiel von Borussia Dortmund. Dort werdet Ihr ausführlich über die Geschehnisse aus den Stadien auf dem Laufenden gehalten.

Hier geht's zum Ticker Dortmund gegen Köln.

Hier findet Ihr den Liveticker zum CL-Hinspiel gegen PSG.

Die effizientesten Scorer der Bundesliga: Haaland nur Zweiter © getty 1/21 Welcher Bundesligaspieler braucht am wenigsten Minuten für eine Torbeteiligung? Das Ranking der effizientesten Spieler in der Bundesliga-Saison 2019/20. © getty 2/21 Platz 20: Florian Niederlechner (FC Augsburg) – 97 Minuten pro Scorerpunkt (10 Tore, 6 Assists) © getty 3/21 Platz 19: Serge Gnabry (FC Bayern München) – 96 Minuten pro Scorerpunkt (6 Tore, 6 Assists) © getty 4/21 Platz 18: Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) – 96 Minuten pro Scorerpunkt (4 Tore, 9 Assists) © getty 5/21 Platz 17: Mads Pedersen (FC Augsburg) – 95 Minuten pro Scorerpunkt (0 Tore, 1 Assist) © getty 6/21 Platz 16: Christopher Nkunku (RB Leipzig) – 93 Minuten pro Scorerpunkt (3 Tore, 7 Assists) © getty 7/21 Platz 15: Sebastian Polter (Union Berlin) – 91 Minuten pro Scorerpunkt (2 Tore, 1 Assist) © getty 8/21 Platz 14: Paco Alcacer (Borussia Dortmund) – 88 Minuten pro Scorerpunkt (5 Tore, 1 Assist) © getty 9/21 Platz 13: Patrik Schick (RB Leipzig) – 85 Minuten pro Scorerpunkt (4 Tore, 1 Assist) © getty 10/21 Platz 12: Paulinho (Bayer Leverkusen) – 80 Minuten pro Scorerpunkt (1 Tor, 0 Assists) © getty 11/21 Platz 11: Jean-Philippe Mateta (1. FSV Mainz) – 73 Minuten pro Scorerpunkt (2 Tore, 0 Assists) © getty 12/21 Platz 10: Robert Lewandowski (FC Bayern München) – 72 Minuten pro Scorerpunkt (20 Tore, 2 Assists) © getty 13/21 Platz 9: Thomas Müller (FC Bayern München) – 70 Minuten pro Scorerpunkt (3 Tore, 12 Assists) © getty 14/21 Platz 8: Dennis Srbeny (SC Paderborn) – 66 Minuten pro Scorerpunkt (1 Tor, 0 Assists) © getty 15/21 Platz 7: Ahmed Kutucu (FC Schalke 04) – 66 Minuten pro Scorerpunkt (2 Tore, 1 Assist) © getty 16/21 Platz 6: Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund) – 65 Minuten pro Scorerpunkt (0 Tore, 1 Assist) © getty 17/21 Platz 5: Marcel Risse (1. FC Köln) – 64 Minuten pro Scorerpunkt (0 Tore, 2 Assists) © getty 18/21 Platz 4: Jadon Sancho (Borussia Dortmund) – 64 Minuten pro Scorerpunkt (10 Tore, 10 Assists) © getty 19/21 Platz 3: Timo Werner (RB Leipzig) – 58 Minuten pro Scorerpunkt (20 Tore, 6 Assists) © getty 20/21 Platz 2: Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 11 Minuten pro Scorerpunkt (3 Tore, 0 Assists) © getty 21/21 Platz 1: Joshua Zirkzee (FC Bayern München) – 4 Minuten pro Scorerpunkt (2 Tore, 0 Assists)

BVB: Der 19. Spieltag in der Bundesliga

Im Topspiel des 19. Spieltags trifft der Tabellenzweite Bayern München auf den Tabellenvierten FC Schalke 04. Spitzenreiter RB Leipzig reist zur Frankfurter Eintracht.

Termin Heim Auswärts 24.01., 20.30 Uhr Borussia Dortmund 1. FC Köln 25.01., 15.30 Uhr Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 25.01., 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Hertha BSC 25.01., 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig 25.01., 15.30 Uhr SC Freiburg SC Paderborn 07 25.01., 15.30 Uhr Union Berlin FC Augsburg 25.01., 18.30 Uhr Bayern München Schalke 04 26.01., 15.30 Uhr Werder Bremen 1899 Hoffenheim 26.01., 18 Uhr Bayer Leverkusen Fortuna Düsseldorf

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag

Der Rückstand der Borussia auf Leipzig beträgt sieben Punkte. Ruhrpottrivale Schalke steht punktgleich mit dem BVB auf Platz fünf.