BVB gegen den 1. FC Köln: Schiedsrichter-Ansetzung für das Freitagsspiel

Nach dem furiosen Debüt von Erling Haaland geht es für den BVB schon am Freitagabend in der Bundesliga gegen Köln weiter. Hier gibt es alle Infos zum Spiel sowie der Schiedsrichter-Ansetzung.

BVB vs. 1. FC Köln: Anstoß, Datum, Ort

Dortmund und Köln eröffnen am Freitagabend den 19. Spieltag. Wie gewohnt wird die Partie um 20.30 Uhr angepfiffen.

Der BVB bestreitet dabei sein erstes Heimspiel im Jahr 2020. Gespielt wird folglich im Signal-Iduna-Park, der 81.365 Zuschauern Platz bietet.

Bundesliga: Wer pfeift Dortmund gegen Köln?

Für das Spiel Dortmund gegen den 1. FC Köln hat die DFL Harm Osmers als Schiedsrichter eingeteilt. Der 34-Jährige hat in dieser Saison bislang sieben Einsätze in der Bundesliga vorzuweisen.

Unter anderem leitete er das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und der Hertha. Osmers kam in allen sieben Partien ohne einen Platzverweis aus.

Folgendes Gespann steht Osmers zur Seite.

Assistenten: Thomas Gorniak, Robert Kempter

4. Offizieller: Sven Jablonski

VAR: Tobias Stieler, Markus Schüller

BVB gegen Köln live im TV und Livestream

Bundesliga: BVB gegen Köln im LIVE-TICKER

Bei SPOX verpasst Ihr ebenfalls nichts von der Partie. Wir tickern die Begegnung live für Euch.

Hier geht's zum Liveticker zwischen Dortmund und Köln.

Dortmund gegen Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Haaland dürfte nach seinem Dreierpack gegen Augsburg sein Startelfdebüt feiern. Mit Dan-Axel Zagadou fällt ein Innenverteidiger aus, weswegen Trainer Favre wohl auf eine Viererkette umstellen wird.

Beim Effzeh werden nach vier Siegen in Serie keine Änderungen erwartet. Trainer Markus Gisdol wird wahrscheinlich die gleiche Startformation wie gegen Wolfsburg aufbieten.

BVB: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Brandt - Hazard, Reus, Sancho - Haaland

Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Thielmann, Uth, Jakobs - Cordoba

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag

Mit einem Sieg könnte der BVB vorübergehend mit dem FC Bayern gleichziehen sowie an Borussia Mönchengladbach in der Tabelle vorbeiziehen. Köln möchte dagegen weiter sein Polster zu den Abstiegsrängen vergrößern.