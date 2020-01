BVB (Borussia Dortmund): Transfers und Neuzugänge im Winter

Borussia Dortmund war auf dem Winter-Transfermarkt schon sehr aktiv. Was alles rund um den BVB passiert ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

BVB-Transfers: Neuzugänge im Winter

In der Winterpause gelang es dem BVB, Sturm-Talent Erling Haaland von Red Bull Salzburg zu verpflichten. Schlappe 20 Millionen Euro ließ sich der BVB den Mittelstürmer kosten und stach dabei zahlreiche andere europäische Spitzenklubs aus.

Erling Braut Haaland hat am 18. Bundesliga-Spieltag gegen den FC-Augsburg gleich ein historisches BVB-Debüt gefeiert: Der Neuzugang von Red Bull Salzburg wurde beim Stand von 1:3 eingewechselt und erzielte drei Tore. Borussia Dortmund gewann am Ende noch mit 5:3. Alles Infos dazu gibt es hier.

Wenn es nach Sportdirektor Michael Zorc geht, bleibt Haaland dabei nicht der einzige Neuzugang in dieser Wechselperiode. "Es ist nicht so, dass wir drei, vier Sachen auf dem Tisch haben, über die wir entscheiden müssten. Aber es kann sein, dass es noch die ein oder andere Veränderung gibt", sagte der Sportdirektor in einem dpa-Interview.

BVB-Transfers: Abgänge im Winter

Der BVB verkaufte Julian Weigl für 20 Millionen Euro an Benfica Lissabon. Der zentrale Mittelfeldspieler war noch unter Thomas Tuchel gesetzt. Unter Lucien Favre kam er aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspieler hinweg.

Borussia Dortmund will seinen Kader in den kommenden Monaten offenbar weiter verkleinern. Wie die Sport Bild berichtet, stehen neben erwartbaren Namen wie Jacob Bruun Larsen und Marcel Schmelzer auch Manuel Akanji und Mahmoud Dahoud auf der Streichliste.

Dazu will Paco Alcacer den Verein verlassen. Der Spanier, der bereits ohne die Anwesenheit von Haaland nur wenig spielte, fürchtet, dass seine Nominierung für die Europameisterschaft im Sommer Gefahr sei, wenn er nicht regelmäßig spiele. Interesse sollen vor allem spanische Klubs haben.

BVB-Spielplan: Die nächsten Gegner von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ist noch auf allen drei Hochzeiten vertreten. Nach dem Auftaktsieg in Augsburg geht es für den BVB nun am Freitag gegen den 1. FC Köln. Im Pokal müssen die Schwarz-Gelben nach Bremen reisen, in der Champions League geht es gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain.

Datum Wettbewerb Heim Gast 24. Januar Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Köln 1. Februar Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 4. Februar DFB-Pokal-Achtelfinale SV Werder Bremen Borussia Dortmund 8. Februar Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 14. Februar Bundesliga Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 18. Februar Champions-League-Achtelfinale (Hinspiel) Borussia Dortmund Paris St. Germain 22. Februar Bundesliga SV Werder Bremen Borussia Dortmund

Bundesliga: Die Tabelle im Überblick

Borussia Dortmund liegt nach 18 Spielen nur auf Rang 4 der Tabelle. Der selbsternannte Meisterschaftskandidat liegt bereits sieben Zähler hinter Tabellenführer Leipzig.