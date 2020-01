Winterpause heißt auch Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde und Testspielzeit. Auch am heutigen Mittwoch, 8. Januar 2020, sind wieder mehrere Bundesliga-Teams in Testspielen gefordert. Hier erfahrt Ihr, wo und wie Ihr Partien live verfolgen könnt. Mit SPOX seid Ihr immer am Ball.

Mit der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Paderborn 07 tragen heute gleich zwei Bundesligisten Testspiele aus. Gegner sind Feyenoord Rotterdam und der Zweitligist VfL Osnabrück.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga-Testspiele: Anstoßzeiten und Austragungsorte

Die Hoffenheimer sind ins Traningslager nach Marbella gereist, Paderborn hingegen bereitet sich in heimischen Gefilden auf die zweite Saisonhälfte vor.

TSG 1899 Hoffenheim vs. Feyenoord Rotterdam: Anstoß der Partie im Marbella Footballcenter ist am heutigen Mittwoch, 8. Januar 2020, um 15.30 Uhr.

Anstoß der Partie im Marbella Footballcenter ist am heutigen Mittwoch, 8. Januar 2020, um 15.30 Uhr. SC Paderborn vs. VfL Osnabrück: Das Spiel findet ab 12 Uhr unter Auschluss der Öffentlichkeit statt.

Bundesliga-Testspiele heute im LIVE-STREAM

Während das Spiel des SC Paderborn 07 gegen den VfL Osnabrück unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, könnt Ihr das Duell der Kraichgauer gegen Feyenoord Rotterdam heute live und in voller Länge im Livestream verfolgen. Auf dem vereinseigenen Channel der TSG 1899 Hoffenheim könnt Ihr das Spiel kostenlos sehen - so verpasst Ihr garantiert nichts und seid live dabei, wenn Neuzugang Munas Dabbur zu seinem ersten Einsatz im Hoffenheimer Trikot kommen sollte! Zum Livestream geht's hier lang.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und erlebe neben den Freitags- und Montags-Spielen der Bundesliga viele weitere sportliche Highlights wie zum Beispiel die NBA, NFL und NHL.

Bundesliga-Testspiele: Wintervorbereitung

Für die TSG 1899 Hoffenheim ist das Kräftemessen mit Feyenoord Rotterdam das erste Testspiel in der Wintervorbereitung. Aber die Zielsetzung ist klar: "Die Jungs sind sehr gut drauf und wollen sich präsentieren. Wir wollen in den Spielen verschiedene Grundordnungen testen und den Ballbesitz im letzten Drittel trainieren", beschreibt Trainer Alfred Schreuder auf der vereinseigenen Homepage das Ziel für die anstehenden Partien.

Der SC Paderborn hat hingegen bereits am Samstag, 4. Januar 2020, einen Test gegen die SF Lotte absolviert und einen 4:1-Sieg eingefahren. "Es war ein ordentlicher Test, bei dem wir einiges ausprobiert haben. Das Ergebnis passt, wir hatten auch noch weitere Torchancen", so Chef-Trainer Steffen Baumgart nach der Partie.

Bundesliga: Das sind die Gegner nach der Winterpause

Zum Bundesligaauftakt nach der Winterpause wartet am 18. Spieltag sowohl auf die TSG 1899 Hoffenheim als auch auf den SC Paderborn ein schwerer Brocken:

Alle Partien des 18. Spieltages und viele weitere sportliche Highlights findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.