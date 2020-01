Für Borussia Mönchengladbach steht heute gegen Heracles Almelo das erste Testspiel nach der Winterpause an. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Seit Sonntag, 5. Januar 2020, befindet sich Borussia Mönchengladbach im Trainingslager in Jerez in Spanien und bereitet sich auf die kommende Rückrunde vor, in der man nach der starken Hinrunde und Platz zwei bis zum Schluss um die Meisterschaft kämpfen möchte.

Borussia Mönchengladbach gegen Heracles Almelo: Austragungsort, Uhrzeit

Nach zwei intensiven Trainingstagen mit zwei Einheiten am Tag steht am heutigen Dienstag, 7. Januar 2020, das erste Kräftemessen für die Fohlen an. Im spanischen Jerez treffen die Gladbacher auf Heracles Almelo, den Neunten der niederländischen Eredivisie. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr auf der Anlage des Barcelo Montecastillo Golf Resorts.

Borussia Mönchengladbach gegen Heracles Almelo heute live im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Heracles Almelo gibt's heute live und in voller Länge auf DAZN zu sehen.

Außerdem kann das Spiel auch auf dem vereinseigenen Kanal FohlenTV verfolgt werden.

Testspiel: Das ist der Gegner Heracles Almelo

Heracles Almelo spielt in der niederländischen Eredivisie und hat am Samstag sein Trainingslager in Cadiz, etwa 30 Kilometer entfernt von Jerez de la Frontera, bezogen. In der Meisterschaft belegen sie aktuell den neunten Rang. Der Trainer der Niederländer ist Frank Wormuth, ehemaliger Leiter der Fußballlehrerausbildung an der Hennes-Weisweiler-Akademie des DFB.

© getty

Borussia Mönchengladbach gegen Heracles Almelo: Die Vorgaben

"Heracles spielt guten Fußball", sagt Borussias Co-Trainer Alexander Zickler. "Aber für uns geht es in dem Spiel darum, dass wir unsere Spielweise durchdrücken. Wir erwarten, dass das, was wir heute trainieren, morgen im Spiel umgesetzt wird." Zickler meint damit generell die Umsetzung der vorgegebenen Spielprinzipien, im Detail vor allem ein aggressives Arbeiten gegen den Ball, Laufbereitschaft und Spielfreude.

"Dass aber noch nicht alles bei 100 Prozent sein wird, ist normal nach einer Pause", sagt Zickler und kündigt an, wahrscheinlich auch unterschiedliche Systeme auszuprobieren. "Wir wechseln zudem nach 45 Minuten komplett durch. Wir erwarten, dass jeder Spieler um seine Chance kämpft, um beim Rückrundenauftakt auf Schalke in der Stammformation zu stehen."