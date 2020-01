Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen FSV Mainz 05 heute live im TV, Livestream und Livesicker

Am 19. Spieltag trifft das Spitzenteam Borussia Mönchengladbach auf den FSV Mainz 05. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie am heutigen Samstag live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Nach einer bärenstarken Hinrunde, die Borussia Mönchengladbach auf Platz zwei abgeschlossen hatte, war in der Winterpause am Niederrhein tiefstapeln angesagt.

"Für uns ist die Champions League wie die Meisterschaft, auch wenn es keinen Pokal und keinen Wimpel dafür gibt. Die finanzielle Wichtigkeit kann ja jeder selbst errechnen", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl und tat gut daran, die Bürde der Meisterschaftsfavoriten an RB Leipzig, den FC Bayern und Borussia Dortmund weiterzuschieben.

Denn der Rückrundenauftakt der Fohlen ging gründlich daneben: Beim FC Schalke 04 setzte es eine verdiente 0:2-Niederlage zum Jahresauftakt. Der FC Bayern zog in der Folge tabellarisch an den Gladbachern vorbei, die nun nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Europa-League-Platz haben.

Gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 ist am Samstagnachmittag ein Sieg daher Pflicht, um das angestrebte Ziel Champions-League-Qualifikation nicht schon früh in der Rückrunde zu gefährden.

Bundesliga heute live: Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 im TV verfolgen

Wie üblich überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Bundesligaspiele am Samstag live und exklusiv im Einzel- oder Konferenz-Format - so auch die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FSV Mainz 05.

Etwas anders verhält es sich mit den Spielen der Bundesliga an anderen Tage. So hat sich der Streamingdienst DAZN beispielsweise die Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen des Fußball-Oberhauses gesichert.

Ein Überblick über die Rechte-Verteilung der Bundesliga:

Freitag: Alle 30 Freitagsspiele der Bundesliga werden von DAZN übertragen.

Alle 30 Freitagsspiele der Bundesliga werden von DAZN übertragen. Samstag: Alle Nachmittags- und Top-Spiele der Bundesliga werden von Sky um 15.30 Uhr im Einzelspiel- oder Konferenz-Format und um 18.30 Uhr übertragen.

Alle Nachmittags- und Top-Spiele der Bundesliga werden von Sky um 15.30 Uhr im Einzelspiel- oder Konferenz-Format und um 18.30 Uhr übertragen. Sonntag: Alle 5 Entlastungsspiele um 13.30 Uhr werden von DAZN übertragen, alle weiteren Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr laufen auf Sky.

Alle 5 Entlastungsspiele um 13.30 Uhr werden von DAZN übertragen, alle weiteren Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr laufen auf Sky. Montag: Alle 5 Entlastungsspiele am Montag werden von DAZN übertragen.

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05: Bundesliga im Livestream verfolgen

Der Pay-TV-Sender Sky bietet zu allen Partien, die er überträgt, für seine Kunden einen kostenlosen Livestream an. Dadurch haben Sky-Kunden die Möglichkeit, sowohl Einzelspiele als auch die Konferenz im Stream zu schauen.

Bundesliga: Highlights des Spiels Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 sehen

Die Highlights der Fußball-Bundesliga gibt es zuallererst und dazu auch noch On-Demand beim Streamingdienst DAZN zu sehen. 40 Minuten nach Abpfiff der Partien könnt Ihr euch die wichtigsten Szenen der Spiele auf DAZN anschauen. Bedeutet: Die Highlights von Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 sind um zirka 18 Uhr auf der Plattform abrufbar.

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 im LIVETICKER verfolgen

Sofern Ihr kein Abonnement bei Sky habt, müsst Ihr dennoch nicht gänzlich auf Infos zur Partie Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 verzichten. Mit dem SPOX-Liveticker bleibt Ihr immer auf der Höhe des Geschehens.

Bundesliga-Tabelle: Borussia Mönchengladbach auf CL-Kurs