1. FC Köln gegen KRC Genk: Testspiel heute live im TV und Livestream

Zum Abschluss des Trainingslagers trifft der 1. FC Köln heute auf den belgischen Klub KRC Genk. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Vom 4. bis 11. Januar weilen die Spieler des FC im spanischen Benidorm. Nach zwei Tests gegen Charleroi (1:2) und Mechelen (2:2) geht es einen Tag vor der Abreise erneut gegen ein belgisches Team: den KRC Genk, das von Hannes Wolf trainiert wird.

1. FC Köln gegen KRC Genk: Termin, Austragungsort

Das Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem KRC Genk steigt am heutigen Freitag um 15.30 Uhr. Austragungsort für das Spiel gegen die Belgier, die in der Champions League in der Gruppenphase scheiterten (nur ein Punkt), ist das Estadio Municipal Guillermo Amor in Benidorm mit 9.000 Plätzen.

Köln vs. Genk: Testspiel heute im TV und Livestream

Während es keine Übertragung im Fernsehen geben wird, können sich die Fans des FC auf Bewegtbilder aus Benidorm freuen: Die Partie der Domstädter gegen Genk ist auf der YouTube-Seite des FC zu sehen.

Hier geht's zum Livestream des Kölner Testspiels.

1. FC Köln: Die kommenden Bundesliga-Spiele im Überblick

Im ersten Spiel der zweiten Halbserie empfängt der FC den VfL Wolfsburg vor heimischer Kulisse. Mit Dortmund, Freiburg, Gladbach und Bayern warten auch in der Folge Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

Termin Heim Auswärts 18. Januar, 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Wolfsburg 24. Januar, 15.30 Uhr Borussia Dortmund 1. FC Köln 2. Februar, 15.30 Uhr 1. FC Köln SC Freiburg 9. Februar, 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln 16. Februar, 15.30 Uhr 1. FC Köln FC Bayern München

Die schlechteste Ausbeute nach zwölf Spielen: Schlimmer geht immer! © imago images 1/27 Köln holte aus den ersten zwöf Spielen nur sieben Punkte, Paderborn sogar nur fünf. Was auf den ersten Blick verheerend wirkt, ist noch lange nicht die schlechteste Bilanz der Bundesliga-Geschichte. Schlimmer geht immer! SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/27 Wie viele andere Klubs auch hatten die Geißböcke zu diesem Zeitpunkt schon einmal so wenig Punkte auf dem Konto – in der Saison 2003/04. Damals stieg der FC ab. Die Zähler der Teams wurden alle an die Drei-Punkte-Regel angepasst (Einführung: 1995/96). © imago images 3/27 6 Punkte: FC Schalke 04 in der Saison 1967/68. Die Königsblauen verhinderten den Abstieg und landeten auf Rang 15. © getty 4/27 6 Punkte: Hamburger SV in der Saison 1972/73. Der HSV beendete die Spielzeit auf Platz 14. © getty 5/27 6 Punkte: Rot-Weiss Essen in der Saison 1976/77. RWE stieg als Tabellenschlusslicht ab. © imago images 6/27 6 Punkte: Arminia Bielefeld in der Saison 1980/81. Die Arminia verhinderte den Gang in die zweite Liga gerade noch so und wurde 15. © getty 7/27 6 Punkte: Hertha BSC in der Saison 1990/91. Die Alte Dame stieg als Letzter ab. © getty 8/27 6 Punkte: FC Schalke 04 in der Saison 1993/94. S04 beendete die Spielzeit auf Rang 14. © getty 9/27 6 Punkte: 1. FC Nürnberg in der Saison 2005/06. Der FCN hatte mit dem Abstieg nichts zu tun und holte noch 38 Punkte. © getty 10/27 6 Punkte: Energie Cottbus in der Saison 2008/09. Der Ostklub wurde schließlich 14. © getty 11/27 6 Punkte: FC Augsburg in der Saison 2012/13. Die Fuggerstädter schrammten knapp am Abstieg vorbei (Platz 15). © getty 12/27 6 Punkte: FC Augsburg in der Saison 2015/16. Dank einer guten Rückrunde hielt der FCA wieder die Klasse. © getty 13/27 6 Punkte: FC Ingolstadt in der Saison 2016/17. Die Schanzer gingen als 17. zurück in Liga zwei. © imago images 14/27 5 Punkte: Karlsruher SC in der Saison 1965/66. Der KSC sprang dem Abstieg um nur einen Platz von der Schippe. © imago images 15/27 5 Punkte: Borussia Neunkirchen in der Saison 1965/66. Neunkirchen stieg als Zweitletzter ab. © getty 16/27 5 Punkte: Wuppertaler SV in der Saison 1974/75. Wuppertal stieg mit nur zwei Siegen als 18. ab. © imago images 17/27 5 Punkte: Bayer Leverkusen in der Saison 1982/83. Die Werkself beendete die Spielzeit auf Rang 11. © getty 18/27 5 Punkte: Borussia Mönchengladbach in der Saison 1998/99. Die Fohlen holten nur vier Siege und stiegen als Tabellenschlusslicht ab. © getty 19/27 5 Punkte: Energie Cottbus in der Saison 2002/03. Cottbus stieg als Letzter ab. © getty 20/27 5 Punkte: SC Paderborn in der Saison 2019/20. Nur ein Klub steht hinter in der aktuellen Spielzeit hinter dem 1. FC Köln – der Aufsteiger aus Paderborn. © getty 21/27 4 Punkte: SC Tasmania 1900 Berlin in der Saison 1965/66. Die Meister der Negativrekorde, zwei Siege bei 28 Niederlagen und ein Torverhältnis von 15:108. Kein Abstieg war je klarer. © getty 22/27 4 Punkte: Hertha BSC in der Saison 2009/10. Der Hauptstadtklub war am Ende zweitklassig, beendete die Spielzeit als Tabellen-18. © getty 23/27 4 Punkte: Hamburger SV in der Saison 2016/17. Der HSV rettete sich noch auf Rang 14. © getty 24/27 3 Punkte: MSV Duisburg in der Saison 1994/95. Die Zebras stiegen als 17. ab. © imago images 25/27 2 Punkte: TSV 1860 München in der Saison 1977/78 – Torverhältnis von 8:25. Die Löwen rutschten als 16. in die zweite Liga ab. © getty 26/27 2 Punkte: 1. FC Köln in der Saison 2017/18 – Torverhältnis von 4:23. Die schlechteste Bilanz der Kölner nach zwölf Spielen, was den Stand jetzt letzten Abstieg in der FC-Geschichte bedeutete. © imago images 27/27 2 Punkte: 1. FC Saarbrücken in der Saison 1963/64 – Torverhältnis bei 17:39. In der neu gegründeten Bundesliga standen die Saarländer als erster Absteiger fest.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Rückrundenauftakt

Nach zwölf Spieltagen hatte der FC gerade einmal sieben Pünktchen auf dem Konto. Durch einen starken Schlussspurt mit drei Siegen in Folge haben sich die Geißböcke vor dem Start in die Rückrunde auf einen Nichtabstiegsplatz gespielt und wollen diesen auch verteidigen.