Hertha BSC erhöht angeblich Angebot für Olympique Lyons Lucas Tousart

Bundesligist Hertha BSC hat angeblich ein zweites Angebot für Olympique Lyons Mittelfeldspieler Lucas Tousart abgegeben. Wie RMC Sport berichtet, bieten die Berliner den Franzosen 25 Millionen Euro für die Dienste des Mittelfeldspielers.

Bereits in der vergangenen Woche wurde über ein Interesse der Hertha an Tousart berichtet. Ein erstes Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro soll seitens der Lyonnais allerdings abgelehnt worden sein.

Wie RMC Sport berichtet, soll die Verpflichtung von Tousart bei Herthas Trainer Jürgen Klinsmann Priorität haben. Um den 22-maligen U21-Nationalspieler vom Wechsel in die deutsche Hauptstadt zu überzeugen, soll ihm eine Verdreifachung seines aktuellen Gehalts geboten worden sein.

Hertha BSC – mögliche Zu- und Abgänge: Mit Götze, Xhaka und Draxler endlich ein "Big City Club"? © getty 1/37 Das "spannendste Fußballprojekt Europas" (Jürgen Klinsmann) Hertha BSC nimmt offenbar Fahrt auf. Das Ziel: Mit Transfers endlich "Big City Club" (Lars Windhorst) werden und nach Europa. Mit zwei Neuzugängen ist man sich offenbar bereits einig. © getty 2/37 GRANIT XHAKA (FC Arsenal, Vertrag bis 2023): War bei Arsenal nach einem Disput mit den Fans vom Kapitänsamt entbunden worden und in Ungnade gefallen. Zwar stand er zuletzt wieder regelmäßig in der Startelf, gilt aber dennoch als Verkaufskandidat. © getty 3/37 "Wir sind uns mit Hertha BSC einig und würden gerne nach Berlin gehen. Dies haben wir Arsenals Klub-Boss Raul Sanllehi und Sportdirektor Edu Gaspar so gesagt – wie auch dem neuen Trainer Mikel Arteta", wird Xhakas Berater Jose Noguera im Blick zitiert. © getty 4/37 Noguera weiter: "Arsenal war über alle Schritte informiert, der Spieler und Hertha sind klar. Es geht nur noch um die Ablösesumme der Klubs." Laut Blick hat die Hertha 25 Millionen Euro geboten. Jetzt ist Arsenal am Zug. © getty 5/37 SANTIAGO ASCACIBAR (VfB Stuttgart, Vertrag bis 2023): Wie der Sky-Journalist Gianluca di Marzio berichtet, soll sich die Hertha auch mit dem Argentinier bereits über einen Wechsel einig sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch nicht. © getty 6/37 Ascacibar war vor zweieinhalb Jahren von Estudiantes zum VfB gewechselt und war seitdem dort Leistungsträger. Die Hertha soll 12 Millionen für die Dienste des 22-Jährigen geboten haben. Bereits im Sommer wurde über einen Ascacibar-Abgang spekuliert. © imago images 7/37 Auch nach kicker-Informationen steht Ascacibar, der sich mit dem vor Weihnachten entlassenen Trainer Walter verkracht hatte, bei der Hertha auf dem Zettel. Allerdings würde der VfB ihn wohl erst bei einem Angebot in Höhe von 15 Mio. Euro ziehen lassen. © getty 8/37 Vor der großen Shopping-Tour mit den Millionen von Investor Lars Windhorst soll aber zunächst ausgemistet werden. "Der Kader ist zu groß geraten. Das hat es schon Ante Covic sehr schwer gemacht", beklagte Klinsmann, derzeit stehen 34 Profis unter Vertrag. © getty 9/37 SALOMON KALOU (Vertrag bis 2020): Wie die Bild berichtet, steht der 34-jährige bei der Hertha auf dem Abstellgleis und darf den Verein im Winter verlassen. Der Grund: Klinsmann will den jungen Spielern wie Redan oder Dilrosun weiter Chancen geben. © getty 10/37 "Du kannst allen nur gerecht werden, wenn man einem älteren Spieler wie Kalou sagt: 'Mensch, ich finde gerade keinen Platz für dich'", sagt Klinsmann, unter dem Kalou in fünf Spielen lediglich zwölf Minuten gespielt hat. © getty 11/37 ONDREJ DUDA: In der vergangenen Saison noch Leistungsträger (11 Tore, 6 Vorlagen), unter Klinsmann aber ebenso wie Kalou nicht mehr gefragt. Dreimal stand er nicht im Kader, einmal wurde er in die U23 abgeschoben. Die Zeichen stehen auf Trennung. © imago images 12/37 "Natürlich muss ich mir Gedanken machen. Ich werde nicht auf jemanden warten, der einen nicht will. Dann verschwende ich nur meine Zeit", sagte der 25-Jährige dem Berliner Kurier. Duda darf den Klub wohl bei einem passenden Angebot verlassen. © getty 13/37 ALEXANDER ESSWEIN (Vertrag bis 2020): Soll nach Bild-Infos wie Kalou und Duda ein Verkaufskandidat sein. Esswein konnte sich nach seiner Rückkehr aus Stuttgart weder unter Ante Covic noch unter Jürgen Klinsmann auszeichnen und stand nur zweimal im Kader. © getty 14/37 MATHEW LECKIE (Vertrag bis 2021): War unter Pal Dardai immerhin noch in der Rotation und kam auf seine Einsatzzeiten, die jedoch schon unter Covic begrenzt und bei Klinsmann dann gar nicht mehr existent waren. Auch er ist Streichkandidat. © getty 15/37 PETER PEKARIK (Vertrag bis 2020): Verlängerte 2018 noch seinen Vertrag bei der Hertha und bezeichnete den Klub als "Familie", kommt aber aktuell nur in der Regionalliga zum Einsatz und soll im Winter wohl gehen. © getty 16/37 PASCAL KÖPKE (Vertrag bis 2022): Kam unter Klinsmann zu seinen ersten Bundesligaspielen, nachdem er bei Covic völlig außen vor und nur selten im Kader war. Bereits im Sommer galt er als Wechselkandidat, wollte sich jedoch dem Konkurrenzkampf stellen. © imago images 17/37 Sollte das Unterfangen der Kaderausdünnung klappen, wäre Platz für weitere Neuzugänge neben Xhaka und Ascacibar. Aufs Geld wird dabei nicht so genau geschaut, den Windhorst-Millionen sei dank. © getty 18/37 LUCAS TOUSART (Olympique Lyon): Nach Angaben des Eurosport-Journalisten Lonjon soll bereits seit Wochen Kontakt zwischen der Hertha und Lyon bezüglich eines Wintertransfers des 22-jährigen Sechsers bestehen: Tousart sei ein Wunschspieler Klinsmanns. © getty 19/37 Laut RMC Sport ist die Hertha bereits mit einem 20-Millionen-Euro-Angebot abgeblitzt. Tousart gilt als einer der begabtesten Sechser Frankreichs und ist beim CL-Achtelfinalisten gesetzt. Ein Wechsel? Wohl eher unwahrscheinlich. © getty 20/37 KONRAD DE LA FUENTE (FC Barcelona U19, Vertrag bis 2020): Wie ESPN berichtet, habe die Hertha dem 18-jährigen Flügelspieler aus der Barca-Jugend bereits ein lukratives Angebot vorgelegt, um ihm einen Winterwechsel in die Hauptstadt schmackhaft zu machen. © getty 21/37 Dabei kommt de la Fuente bislang lediglich in der A-Jugend der Katalanen zum Einsatz, dort ist er Leistungsträger. Nach ESPN-Angaben plant Barca langfristig mit dem Amerikaner und hofft, dass er seinen 2020 auslaufenden Vertrag doch noch verlängert. © getty 22/37 JULIAN WEIGL (BVB, Vertrag bis 2021): Wie das Portal Fussbaltransfers berichtet, soll die Hertha auf der Sechserposition auch an einer Verpflichtung des BVB-Spielers interessiert sein. Allerdings steht der 24-Jährige bei Benfica hoch im Kurs. © getty 23/37 Einen Bericht der Bild bestätigte Weigl-Berater Sammy Wagner. "Das Interesse an Weigl ist echt", sagte er, konkrete Verhandlungen gebe es aber erst dann, "wenn Benfica bereit ist, die generellen Erwartungen zu erfüllen". © getty 24/37 Ein Wechsel von Weigl im Winter zu Benfica oder auch zur Hertha könnte außerdem an einem Veto des BVB scheitern. Bei den Schwarzgelben war Weigl zuletzt gesetzt, weil Axel Witsel und Thomas Delaney verletzt ausfielen. © getty 25/37 MARIO GÖTZE (BVB, Vertrag bis 2020): Neben Weigl soll auch Götze das Interesse der Hertha geweckt haben. Anders als Weigl bekommt er unter Favre aber kaum Spielzeit und zögert mit einer Verlängerung seines 2020 auslaufenden Kontrakts. © getty 26/37 Erst zum Hinrundenabschluss in Hoffenheim (1:2) stand Götze zum ersten Mal seit Anfang November wieder in der Startelf und erzielte gleich den Dortmunder Führungstreffer. Klinsmann vermied vor der Winterpause ein Dementi der Götze-Gerüchte. © getty 27/37 "Ob dann über Mario spekuliert wird oder über andere Champions-League-Spieler - das wird ganz normal sein. Das wird unsere Zukunft sein. Nach denen schauen wir uns ja auch um", sagte Klinsmann. © getty 28/37 JULIAN DRAXLER (PSG, Vertrag bis 2021): Der nächste namhafte Spieler, der mit der Hertha in Verbindung gebracht wird. Nach Angaben der französischen Tageszeitung Le Parisien ist Draxler „ganz oben“ auf der Wunschliste von Klinsmann. © getty 29/37 Draxler hatte zwar im Interview mit SPOX und Goal betont, dass eine Rückkehr nach Deutschland für ihn "immer eine Option" sei, allerdings auch öffentlich bekundet, seinen noch bis 2021 laufenden Vertrag in Paris verlängern zu wollen. © getty 30/37 Mit Blick auf die EM 2020 benötigt Draxler jedoch Spielzeit, die ihm anders als bei PSG in Berlin wohl sicher wäre – dort allerdings nicht in der Champions League, sondern aktuell im Niemandsland der Tabelle. © getty 31/37 In der laufenden Saison kommt der Nationalspieler aufgrund einer langwierigen Fußverletzung und einer Viruserkrankung lediglich auf acht Pflichtspieleinsätze für PSG. Ein Wechsel von Draxler im Winter mutet jedoch recht unwahrscheinlich an. © getty 32/37 VICTOR WANYAMA (Tottenham, Vertrag bis 2021): Bei den Spurs ist der 28-jährige Sechser nicht mehr gefragt, daher brodelt die Gerüchteküche rund um seine Zukunft. Die Sun will erfahren haben, dass auch die Hertha an einem Transfer interessiert sei. © getty 33/37 Wanyama stand seit Ende Dezember nur noch einmal im Kader der Spurs. Im unbedeutenden letzten CL-Gruppenspiel gegen die Bayern durfte er für neun Minuten ran. Bereits im Sommer soll Wanyama vor einem Wechsel gestanden haben. © getty 34/37 SAMUEL KALU (Bordeaux, Vertrag bis 2023): Der nigerianische Nationalspieler ist bei Bordeaux zwar gesetzt, dürfte aber wohl bei einem guten Angebot den Klub im Winter verlassen. Nach Eurosport-Angaben ist die Hertha an einem Transfer interessiert. © getty 35/37 Der 22-jährige Flügelspieler war erst im Sommer 2018 für rund 8,5 Millionen Euro von KAA Gent nach Bordeaux gewechselt und hat seitdem 50 Spiele für Girondins absolviert (5 Tore, 6 Vorlagen). © imago images 36/37 MAJID HOSSEINI (Trabzonspor, Vertrag bis 2020): Wie das türkische Blatt ​Karadeniz Gazetesi berichtet, wolle die Hertha Trabzonspor ein Angebot in Höhe von 2,5 Mio. Euro für den Innenverteidiger abgeben. © imago images 37/37 Hosseini ist flexibel in der Viererkette einsetzbar und Stammspieler beim Tabellenvierten der Süper Lig. Allerdings war Hosseini erst im Sommer des vergangenen Jahres vom iranischen Erstligisten Esteghlal FC in die Türkei gewechselt.

Tousart steht noch bis 2023 in Lyon unter Vertrag und absolvierte in der laufenden Saison 24 von 26 möglichen Pflichtspielen für den siebenmaligen französischen Meister.

Neben Tousart wurden die Berliner in den vergangenen Wochen unter anderem auch mit Julian Draxler von Paris Saint-Germain, Mario Götze von Borussia Dortmund und Granit Xhaka vom FC Arsenal in Verbindung gebracht. Finanziert werden sollen Transfers dieser Größenordnung mit dem Geld von Investor Lars Windhorst.