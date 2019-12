FC Bayern München: Jerome Boateng spricht sich für Flick-Verbleib aus

Jerome Boateng hofft, dass Hansi Flick auch im neuen Jahr Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister Bayern München ist. "Ich glaube, jeder von uns würde gern mit Hansi weitermachen. Er macht es top, mit dem ganzen Team drumherum. Die Mannschaft würde sich freuen, aber es liegt ja nicht in unserer Hand", sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit der Abendzeitung München.

Boateng äußerte sich voll des Lobes über den Nachfolger von Niko Kovac: "Hansi ist einfach ein Top-Trainer, er hat sich das absolut verdient. Er ist menschlich top, hat ein super Gespür für uns. Hansi geht sehr respektvoll und professionell mit uns Spielern um, mit denen, die spielen und denen, die nicht spielen. Er gibt jedem das Gefühl, dass er wichtig ist in der Mannschaft. Und das ist bei einem Verein wie Bayern von großer Bedeutung."

Boateng sieht bei Flick Parallelen zu Heynckes

Der 31 Jahre alte Verteidiger sieht zudem Parallelen zu Triple-Trainer Jupp Heynckes: "Es ist wie bei Jupp Heynckes, der das wirklich hervorragend gemacht hat mit seiner ganzen Erfahrung. Hansi ist nicht weit weg davon."

Die Führungsriege der Bayern will kurz nach dem letzten Hinrundenspiel am kommenden Samstag entscheiden, ob Flick (54) auch nach der Winterpause noch Chefcoach des Titelverteidigers bleibt. "Wir haben am 21. Dezember das letzte Spiel gegen Wolfsburg, entweder an diesem Samstag oder am Tag danach werden wir uns treffen und eine Entscheidung fällen", hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der Vorwoche erklärt.