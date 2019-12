Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim - FC Augsburg heute live im TV und Livestream?

Das heutige Duell zwischen Hoffenheim und Augsburg findet unter ungleichen Vorzeichen statt. Während die TSG seit drei Spielen auf einen Sieg wartet, ist der FCA bereits seit vier Spielen ungeschlagen. Wo die Partie übertragen wird, erfahrt ihr hier.

Wann und wo findet die Partie TSG Hoffenheim - FC Augsburg statt?

Stattfinden wird das Spiel in der Heimspielstätte der TSG Hoffenheim, der PreZero-Arena in Sinsheim mit Platz für 30.150 Zuschauer. Anpfiff ist am heutigen Freitag, 13. Dezember, um 20.30 Uhr.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim gegen FC Augsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Augsburg wird live und exklusiv vom Streaminganbieter DAZN übertragen. Sky oder andere TV-Sender zeigen das Spiel nicht. Die Übertragung fängt um 20.15 Uhr mit folgendem Personal an:

Moderator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

TSG 1899 Hoffenheim: Gut auf Augsburg vorbereitet

Auch wenn die Kraichgauer in den letzten drei Spielen lediglich einen Punkt geholt haben, blickt Trainer Alfred Schreuder optimistisch auf das Spiel gegen die Augsburger, die mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen die deutlich bessere Form aufweisen.

"Wenn eine Mannschaft ein paar Spiele gewinnt, bekommen die Spieler mehr Vertrauen. Das hat man auch bei uns gesehen. Augsburg hat es zuletzt sehr gut gemacht. Sie spielen etwas direkter als andere Mannschaften und gehen gut auf die zweiten Bälle. Wir sind gut vorbereitet", erklärte der Coach.

FC Augsburg: Mit Selbstvertrauen nach Hoffenheim

Durch die Erfolgsserie der letzten Spiele gibt man sich in Augsburg vor dem Auswärtsspiel in Hoffenheim durchaus selbstbewusst. "Auch Hoffenheim hatte keinen guten Saisonstart nach dem Weggang von Julian Nagelsmann. Danach haben Sie aber eine richtige Serie hingelegt. Es wird, wie immer in Hoffenheim, ein schwieriges Spiel. Aber wir haben zuletzt Selbstvertrauen getankt und werden alle geben, um endlich auch mal in Hoffenheim zu gewinnen", versprach Stürmer Florian Niederlechner vor dem Spiel.

Hoffenheim - Augsburg: Die Bilanz der letzten Spiele

Insgesamt gab es bereits 28 Begegnungen zwischen Hoffenheim und Augsburg, wobei die TSG die leicht bessere Bilanz aufweist. In 28 konnte sie 13 Siege erringen und in sechs Duellen immerhin einen Punkt mitnehmen, während Augsburg neun Erfolge feierte.