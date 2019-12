Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Zum 17. und damit letzten Bundesliga-Spieltag vor der Winterpause empfängt der FC Bayern München den VfL Wolfsburg. SPOX liefert Euch alle Informationen zur Partie sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream sehen

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg wird nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein. Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender Sky Sport das Aufeinandertreffen live, exklusiv und in voller Länge. Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD meldet sich Kommentator Wolff Fuss ab 15.15 Uhr mit dem Einzelspiel - die Konferenz gibt es auf Kanal Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Via SkyGo ist es Sky-Kunden außerdem möglich, mit ihrem mobilen Endgerät auf einen Livestream zurückzugreifen.

Schon 40 Minuten nach Spielende sind die Highlights der Partie auf DAZN abrufbar. Alle Freitags- und Montagsspiele sowie fünf Sonntagspartien überträgt DAZN sogar live.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Spielbeginn, Spielort, Schiedsrichter

Der Anpfiff erfolgt heute Nachmittag um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena. Das Heimstadion der Bayern fasst bei Ligaspielen knapp 75.000 Zuschauer und ist normalerweise ausverkauft. Folgendes Schiedsrichtergespann leitet die Begegnung:

Schiedsrichter: Dingert, Christian (Gries)

Dingert, Christian (Gries) Assistenten: Christ, Tobias (Münchweiler) & Gerach, Timo (Landau)

Christ, Tobias (Münchweiler) & Gerach, Timo (Landau) Vierter Offizieller: Blos, Arno (Deizisau)

Blos, Arno (Deizisau) Video-Assistent: Welz, Tobias (Wiesbaden)

Bayern München - VfL Wolfsburg: SPOX-Liveticker

Wie zu allen Bundesligaspielen der Saison haben wir auch für die heutigen Partie einen Liveticker für Euch am Start - wahlweise im Einzelspiel oder in der Konferenz.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg: Vorschau

Durch den Last-Minute-Sieg gegen den SC Freiburg hat der FC Bayern den Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig, das tags zuvor nicht über ein 3:3 beim BVB hinauskam, auf vier Punkte verkürzt. Youngster Joshua Zirkzee mit seinem ersten Bundesliga-Tor und Serge Gnabry sorgten mit ihren Treffern in der Nachspielzeit für den wichtigen 3:1-Erfolg. Die Führung von Robert Lewandowski hatte Freiburgs Spielmacher Vincenzo Grifo zwischenzeitlich egalisiert.

Auch der VfL Wolfsburg jubelte an den letzten beiden Spieltagen aufgrund später Tore. Am vergangenen Wochenende sorgte Maxi Arnold mit seinem Treffer in der 91. Minute für den 2:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach - am Donnerstag war es Rechstverteidiger Kevin Mbabu, der gut zehn Minuten vor Schluss zum 1:1-Endstand gegen Schalke 04 traf.

Bayern vs. Wolfsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - T. Müller, Coutinho - Gnabry, Perisic - Lewandowski

Auf der Bank: Ulreich, J. Boateng, L. Mai, Goretzka, Singh, Tolisso, Zirkzee

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussillon - Guilavogui - X. Schlager, Arnold - Joao Victor, Brekalo - Weghorst

Auf der Bank: Pervan, Bruma, Knoche, William, Gerhardt, R. Steffen, Ginczek

FCB - VfL Wolfsburg: Die letzten Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 09.03.2019 Bundesliga FC Bayern München VfL Wolfsburg 6:0 20.10.2019 Bundesliga VfL Wolfsburg FC Bayern München 1:3 17.02.2019 Bundesliga VfL Wolfsburg FC Bayern München 1:2 22.09.2017 Bundesliga FC Bayern München VfL Wolfsburg 2:2 29.04.2017 Bundesliga VfL Wolfsburg FC Bayern München 0:6

