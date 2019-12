Bundesliga: Union Berlin - 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER

Aufsteigerduell am 14. Spieltag: Bundesliga-Rookie Union Berlin fordert am heutigen Sonntag den 1. FC Köln im heimischen Stadion an der alten Försterei. Hier könnt Ihr die Begegnung im LIVE-TICKER verfolgen.

Vor Beginn: Nach drei Heimsiegen in Folge wollen die Eisernen diese Serie natürlich ausbauen. Trainer Urs Fischer will von einer Favoritenrolle gegen den strauchelnden 1. FC Köln aber nichts wissen. Doch sind wir mal ehrlich: Ein Sieg gegen die Kölner und Union hätte mit dann 19 Punkten wirklich gute bzw. sehr gute Chancen auf den Klassenerhalt. Oder nicht?

Vor Beginn: Köln hat seit sechs Spielen in dieser Saison nicht mehr gewonnen und lässt vor allem die nötige Durchschlagskraft vermissen in der Offensive vermissen trotz namhafter Stürmer wie Terodde, Cordoba und vor allem Modeste. Doch gerade Letzterer scheint unter Gisdol nicht die besten Karten zu haben. Zur Situation seiner Angreifer sagte der neue FC-Trainer gegenüber dem Express: "Ich nehme keine Rücksicht auf Einzelschicksale, die sind mir egal. Das Team muss funktionieren. Wenn ein Stürmer unzufrieden ist, weil er dachte, er würde spielen, erwarte ich von ihm, dass er von der Bank aus alles reinfeuert. Damit wir als Team gewinnen. Nur darum geht es." Er gehe aber davon aus, dass Modeste genau das tun und damit bald wieder zum Einsatz kommen werde.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 14. Spieltages zwischen den Aufsteigern Union Berlin und 1. FC Köln.

Union Berlin - 1. FC Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Union Berlin: Gikiewicz - Friedrich, F. Hübner, Subotic - Trimmel, Andrich, Gentner, C. Lenz - Ingvartsen - Ujah, Andersson

1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Sobiech, Katterbach - Verstraete, Skhiri - Drexler, Kainz - Cordoba, Terodde

Union Berlin - 1. FC Köln heute im TV und Livestream

Die Bundesliga-Tabelle vor den Sonntagsspielen am 14. Spieltag

Vor allem der 1. FC Köln steht extrem unter Druck. In den letzten sechs Bundesligaspielen holten die Domstädter nur einen Punkt. In die gleiche Phase fiel das DFB-Pokal-Aus gegen Underdog Saarbrücken. Nach der Entlassung von Achim Beierlorzer am 15. November startete der neue Trainer Markus Gisdol mit einem 1:4 in Leipzig und einem 1:1 im Heimspiel gegen Augsburg. Union dagegen steht nach vier Siegen aus den letzten sechs Spielen prächtig da.