Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: Der 17. Spieltag der Buli im Überblick

RB Leipzig hat sich am 17. Spieltag der Bundesliga erstmals in der Vereinsgeschichte die Herbstmeisterschaft gesichert. Der FC Bayern gewinnt gegen Wolfsburg, Schalke und Freiburg trennen sich unentschieden. Der BVB verliert in Hoffenheim.

Hier sind die Tabelle und alle Begegnungen im Überblick.

Bundesliga: Die Begegnungen am 17. Spieltag

Datum und Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 20. Dezember, 20.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim 2:1 Borussia Dortmund 21. Dezember, 15.30 Uhr FC Bayern München 2:0 VfL Wolfsburg 21. Dezember, 15.30 Uhr FC Schalke 04 2:2 SC Freiburg 21. Dezember, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 0:1 Bayer Leverkusen 21. Dezember, 15.30 Uhr 1. FC Köln 1:0 Werder Bremen 21. Dezember, 15.30 Uhr RB Leipzig 3:1 FC Augsburg 21. Dezember, 18.30 Uhr Hertha BSC -:- Borussia Mönchengladbach 22. Dezember, 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf -:- 1. FC Union Berlin 22. Dezember, 18.00 Uhr SC Paderborn 07 -:- Eintracht Frankfurt

Die Bundesliga-Tabelle