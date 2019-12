BVB verliert gegen TSG Hoffenheim nach erneutem Chancenwucher: "Manchmal ist es Dummheit

Der BVB erleidet zum Hinrundenabschluss in Hoffenheim erneut einen Kollaps in der Schlussphase und verliert trotz einer Vielzahl an guten Torchancen mit 1:2. Lucien Favre übt anschließend scharfe Kritik an seiner Mannschaft.

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir machen unsere klaren Torchancen nicht. Wir hatten große und einfache Gelegenheiten auf das 2:0 oder 3:0. Wir schießen, wenn wir flanken sollen und passen, wenn wir schießen sollen. Es ist Dummheit manchmal. Wir sind langsam sehr, sehr müde. Was ich nicht gerne habe, ist, dass wir zu kompliziert spielen. Das machen wir noch zu oft, statt einfach zu spielen und einfach mal den Ball zu halten."

Julian Weigl (Borussia Dortmund): "Diese Niederlage ist sehr ärgerlich und hätte nicht sein dürfen. Wir sind extrem sauer und enttäuscht. Ich finde, dass wir kein schlechtes Spiel abgeliefert haben, wir haben jedoch unsere Torchancen nicht genutzt. Dann haben wir uns hinten hineindrängen lassen und Hoffenheim hat es eiskalt ausgenutzt. Sie haben nicht viele Chancen gehabt - nur diese eine. Ob es uns die Meisterschaft kosten kann, das kann ich aktuell nicht sagen. Ich denke aber schon, dass wir in Hoffenheim dringend drei Punkte gebraucht hätten."

Julian Brandt (Borussia Dortmund): "Wenn man führt und viele Großchancen besitzt, ist diese Niederlage brutal ärgerlich. Es war sehr kindisch, dass wir dieses Spiel verloren haben. Im Grunde gab es zwei Optionen. Entweder man erzielt den zweiten Treffer oder fährt dieses Spiel ohne Gegentor nach Hause. Das haben wir beides nicht geschafft. In beiden Pokalwettbewerben sind wir noch vertreten. Von der Punktzahl in der Bundesliga haben wir deutlich mehr erwartet. Da sollte das Ziel in der Rückrunde sein, deutlich besser zu sein. Wir überlegen nicht, wie viele Punkte uns am Ende fehlen könnten. Man muss jetzt zusehen, den Körper so gut es geht zu regenerieren und in der Rückrunde wieder voll anzugreifen."

BVB-Noten und Einzelkritiken im Spiel gegen Hoffenheim: Comebacker Götze überzeugt - ein Joker patzt © imago images 1/15 Wieder geführt und wieder verloren: Der BVB erlebt in Hoffenheim eine böse vorweihnachtliche Bescherung. Während Mario Götze bei seinem Startelf-Comeback überzeugen kann, patzt ein Einwechselspieler und verhilft der TSG zurück ins Spiel. Die Noten. © imago images 2/15 ROMAN BÜRKI: Beim Lattenkracher von Skov im Glück, ansonsten lange Zeit kaum gefordert, ehe auch er beim Ausgleich unglücklich aussah. Beim zweiten Gegentreffer dann ohne Chance. Note: 4. © getty 3/15 MANUEL AKANJI: Solide Leistung des Schweizers, der die beste Passquote der Gäste aufwies (93,2 Prozent) und alle Luftzweikämpfe gewann. Beim 1:2 (als einer von vielen) schlecht positioniert. Note: 3,5. © imago images 4/15 MATS HUMMELS (bis 46.): Der Aushilfs-Kapitän agierte zu Beginn fehlerhaft auf das frühe Pressing der TSG (insgesamt sechs Ballverluste), schlug dafür kurze Zeit später fast nach einer Ecke zu. Mit einer Handgelenksverletzung zur Pause raus. Note: 3. © imago images 5/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Bei den Gegentreffern nicht unmittelbar involviert, ansonsten mit guter Pass- und Zweikampfquote. Schaltete sich auffällig oft ins Angriffsspiel ein (zwei Torschussvorlagen, 16 Pässe in der gegnerischen Hälfte). Note: 3. © imago images 6/15 ACHRAF HAKIMI: Wie gewohnt absoluter Aktivposten (108 Ballaktionen) und Assistgeber zum 1:0, nach 34 Minuten hätte er selbst die Führung erhöhen können. Einzig seine 13 Ballverluste trüben eine ansonsten gute Leistung. Note: 2,5. © getty 7/15 JULIAN WEIGL: Schaffte es mit Nebenmann Brandt nicht immer, für Balance im Mittelfeldzentrum zu sorgen, was schwache Hoffenheimer (lange) nicht bestrafen konnten. Dafür Top-Wert bei gespielten und angekommenen Pässen. Note: 3,5. © getty 8/15 JULIAN BRANDT: Gut ins Angriffsspiel des BVB eingebunden (81 Ballaktionen), aber oft zu verspielt und schlampig in den gefährlichen Räumen. Führte die meisten Zweikämpfe beim BVB, jedoch mit überschaubarem Erfolg (47,8 Prozent). Note: 3,5. © imago images 9/15 NICO SCHULZ: Der fehlende Rhythmus war ihm anzumerken, deutlich schlechter ins Offensivspiel als Pendant Hakimi eingebunden. Im zweiten Durchgang leicht verbessert und defensiv ohne gröbere Schnitzer. Note: 4. © getty 10/15 MARIO GÖTZE (bis 84.): Verpasste in der 10. Minute eine Hereingabe von Hakimi knapp, zeigte sich äußerst spielfreudig und belohnte sich in der 17. mit seinem dritten Saisontreffer. Mit zunehemender Spieldauer unauffälliger. Note: 2,5. © imago images 11/15 THORGAN HAZARD: Perfekte Einleitung des Götze-Treffers, sein strammer Abschluss in der 39. landete an der Latte. Ansonsten bemüht, aber ohne Fortune und mit schwacher Zweikampfquote. Nach 45 Minuten angeschlagen ausgewechselt. Note: 3. © imago images 12/15 JADON SANCHO: Bereitete der TSG-Defensive mit konstanten Positionsrochaden und seiner Geschwindigkeit Probleme, ließ jedoch in seinen Aktionen die letzte Konsequenz vermissen, war vor allem durch Fehlpässe im Angriffsdrittel auffällig. Note: 3,5. © imago images 13/15 LUKAS PISZCZEK (ab 46.): Ersetzte nach der Pause Hummels positionsgetreu und sah beim 1:1 überhaupt nicht gut aus, als er an der Hereingabe von Kaderabek katastrophal klärte. Ansonsten äußerst unauffällig. Note: 5. © imago images 14/15 JACOB BRUUN LARSEN (ab 46.): Erstmals seit dem 4. Spieltag kam der Däne in der zweiten Halbzeit für Hazard zum Einsatz, schaffte es aber zu keinem Zeitpunkt, diesen gleichwertig zu ersetzen (12,5 Prozent gewonnene Zweikämpfe, 21 Ballaktionen). Note: 4,5. © imago images 15/15 PACO ALCACER (ab 84.): Kam in der Schlussphase für Götze, nahm aber keinen Einfluss mehr auf den Spielausgang. Stattdessen musste er das 1:2 mitansehen. Keine Bewertung.

Sargis Adamyan (Torschütze TSG 1899 Hoffenheim): "Besser kann der Jahresabschluss nicht laufen. Es war eine überragende Leistung und wir wollten unseren Fans noch einmal etwas zeigen. Die erste Hälfte der Hinrunde war vor heimischer Kulisse etwas schwierig und deshalb wollten wir gegen eine solch starke Mannschaft alles rausholen. Das ist uns gelungen. Wir haben nun 27 Punkte und damit können wir zufrieden sein."

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. In der ersten Halbzeit waren wir nicht mutig genug. Heute hatten wir eine große Chance, Dortmund war müde."

Bundesliga-Tabelle: BVB bleibt vor Weihnachten hinter den Bayern