Stimmen zum 14. Spieltag - Marco Reus: "Die Kritik war berechtigt"

Marco Reus äußert sich nach dem Kantersieg gegen Düsseldorf über die Kritik an seiner Person. Bei den Bayern ist man bedient, Gladbach-Coach Marco Rose spricht von einem "glücklichen Sieg". Christian Streich schmunzelt über "Jahrhundertbücher" - und Timo Werners Gegenspieler zieht den Hut.

Hier gibt es die Stimmen von Sky und DAZN zum 14. Spieltag.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Wichtig ist für uns, dass wir gut Fußball spielen. Das haben wir in der ersten Halbzeit gemacht. Wir haben viele Torchancen rausgespielt und es ist absolut ärgerlich, dass wir die Chancen nicht reinmachen. Dadurch lässt du Gladbach im Spiel, das sind Situationen wie letzte Woche in Leverkusen, die wir normalerweise hätten früher zumachen können. Die Mannschaft hat die Qualität, Tore zu erzielen, sie setzt es derzeit nur nicht um. Die ersten 60 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Nach dem Gegentor hat Gladbach gezeigt, warum sie vorne stehen und sie die Power im Spiel haben. Wir haben dann mit dem Fußball spielen aufgehört. Deswegen ist es so, dass es dann am Ende nach dem Elfmeter auch ärgerlich ist."

... zur Situation: "Mich ärgert, dass wir die letzten beiden Spiele verloren haben, obwohl wir die klar besseren und mehr Chancen hatten. Das ist eine Sache, wo wir gucken müssen, dass wir es besser machen. Wir haben noch drei Spiele, da geht es darum, dass wir vielleicht ein bisschen was gutmachen. Klar, die Situation ist nicht schön."

... zur Zukunft: "Ich warte ab bis nach dem Wolfsburg-Spiel, ich kann mir im Leben viel vorstellen. Ich mache mir darüber überhaupt keine Gedanken, weil ich im Moment andere Dinge habe, um die ich mich kümmern muss."

Thomas Müller (FC Bayern München) über Flick: "Die Art und Weise passt. Für uns gilt es jetzt, die drei Spiele zu gewinnen. Dann schauen wir weiter, an sich fühlt sich die Mannschaft wohl. Wenn der FC Bayern verliert, dann ist es nicht so schön."

Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern München): "Wir machen das 1:0 und hätten so weiterspielen müssen. Wir hätten nicht abwarten dürfen, das bringt nichts bei unserem Fußball. Das war ein bisschen zu viel Abwarten in der zweiten Halbzeit, deshalb kam Gladbach mehr und mehr auf."

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/28 Ein Linksverteidiger wird zum Matchwinner für Borussia Mönchengladbach. Beim FC Bayern tätigt Trainer Hansi Flick zwei schicksalsträchtige Wechsel. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/28 Yann Sommer: Musste nach 25 Minuten Müllers Versuch aus der Ecke kratzen. Wenig später mit dem Klops und Riesenglück - aber auch schneller Reaktion. Das 0:1 ist wohl nicht unhaltbar. Insgesamt fünf Paraden. Note: 4. © getty 3/28 Stefan Lainer: Verbiss sich in seine Gegenspieler, extrem nah am Mann. Konnte Coman mehrfach nicht am Flanken hindern, auch gegen Davies im Laufduell mit Problemen. 44 Prozent Zweikämpfe. Note: 4. © getty 4/28 Matthias Ginter: Klärte in der ersten Hälfte einiges weg, gewann aber nur ein Drittel seiner Zweikämpfe. In Halbzeit zwei deutlich verbessert, meiste Ballaktionen in seinem Team. Note: 3,5. © getty 5/28 Nico Elvedi: Guter Auftritt des Schweizers, räumte einiges ab und erlaubte sich kaum Ballverluste. Gewann drei Viertel seiner Zweikämpfe, dazu gute Passquote. Note: 2,5. © getty 6/28 Ramy Bensebaini: Der Doppelpacker pennte bei Thiagos Lupfer-Freistoß gegen Lewandowski, in seinem Rücken war links oft zu viel Platz. Rehabilitierte sich aber mit dem wuchtigen Kopfball zum 1:1 und übernahm beim Elfer Verantwortung. Note: 2. © getty 7/28 Denis Zakaria: Sehr viel unauffälliger als zuletzt und mit einigen Unachtsamkeiten. Hatte genug damit zu tun, Löcher zu stopfen und Bälle zu erobern, Zeit für Offensivaktionen blieb da nicht. Note: 3,5. © getty 8/28 Laszlo Benes: Ein rüdes Einsteigen brachte ihm schon nach fünf Minuten Gelb ein, musste danach wegbleiben. Offensiv nahezu unsichtbar. Machte nach 57 Minuten Platz für Embolo. Note: 4,5. © getty 9/28 Jonas Hofmann: Schwache erste Hälfte mit nur acht Ballaktionen, dafür aber einigen Fehlern. Ließ sich etwa von Kimmich vor dessen Abschluss abschütteln. Nach dem Gegentreffer viel besser im Spiel, legte den Ausgleich auf. Note: 3,5. © imago images 10/28 Alassane Plea: Viel Pressing und Laufarbeit, musste dazu viel vom eigenen Tor abhalten - verbuchte so den ersten Gladbacher Torschuss nach 40 Minuten. Gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe, musste nach Foul von Boateng verletzt raus. Note: 3,5. © getty 11/28 Lars Stindl: Erstmals seit April in der Startelf, agierte zentral etwas hinter Plea und Thuram. Gegen den Ball lange Manndecker gegen Thiago. Offensiv fehlte lange die Abstimmung, dann mit der Riesenchance zum 2:1. Note: 4. © getty 12/28 Marcus Thuram: Zuerst presste, dann verteidigte der Angreifer, in Halbzeit eins ohne Offensivaktion und mit nur einem Pass zum Mitspieler. Nach dem Gegentor strahlte er endlich auch mal Gefahr aus, holte den Elfmeter gegen Martinez heraus. Note: 3. © getty 13/28 Breel Embolo: Kam nach 57 Minuten für den schwachen Benes ins Spiel, sorgte sofort für Druck nach vorn. Blieb am Ende aber ohne Torschuss und gewann nur jeden vierten Zweikampf. Note: 4. © getty 14/28 Patrick Herrmann: Ersetzte den verletzten Plea, setzte sofort einen Kopfball knapp am Tor vorbei (64.). Ackerte im Anschluss fleißig mit. Note: 3. © imago images 15/28 Raffael: Kam in der 85. Minute für Stindl, durfte so noch über den späten Siegtreffer jubeln. Keine Bewertung. © getty 16/28 Manuel Neuer: War über weite Strecken völlig unterbeschäftigt. Erstmals eingreifen musste Neuer in der 41., als er einen Schuss von Plea problemlos aufnahm. Bei den beiden Gegentoren chancenlos. Note: 3,5. © getty 17/28 Joshua Kimmich: Nur die Torlinientechnik verhinderte Kimmichs 1:0 - sein Schuss in der 27. war um Millimeter nicht hinter der Torlinie. Weniger offensivfreudig, als man es von ihm gewohnt ist. Note: 3,5. © getty 18/28 Jerome Boateng: Von Gladbach kam über weite Strecken wenig, aber wenn doch, war meist Boateng zur Stelle. Seine zwei klärenden Aktionen waren Bestwert beim FC Bayern. Sah nach einem Foul an Thuram Gelb und musste in der 68. angeschlagen runter. Note: 3. © getty 19/28 David Alaba: Unspektakulärer, aber grundsolider Auftritt des umgeschulten Innenverteidigers. Stark vor allem im Aufbauspiel mit einer Passquote von knapp 94 Prozent. Note: 3,5. © getty 20/28 Alphonso Davies: War vor allem in der Anfangsphase ein dynamischer Aktivposten mit viel Zug nach vorne - daran konnte auch ein rüdes Foul von Benes nichts ändern. Baute mit zunehmender Spieldauer ab. Starke Zweikampfquote von knapp 71 Prozent Note: 3. © getty 21/28 Thiago: In der 16. chippte er den Ball bei einem Freistoß über die Mauer perfekt zu Lewandowski, der jedoch vergab. Die einfacheren Pässe gelangen ihm aber oftmals nicht. Für seine Verhältnisse eine sehr schwache Passquote von knapp 80 Prozent. Note: 3,5. © getty 22/28 Leon Goretzka: An der Seite von Thiago war Goretzka kaum im Spiel, bis zur Halbzeit hatte er lediglich 20 Ballaktionen. Nach der Pause zumindest etwas aktiver. Note: 4. © getty 23/28 Corentin Tolisso: Ging nach 20 Minuten ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste daraufhin ausgewechselt werden. Muskuläre Probleme im Oberschenkel. Keine Bewertung. © getty 24/28 Thomas Müller: Trieb sich überall herum und versprühte dabei in Hälft eins Gefahr. Scheiterte in der 26. am starken Sommer und legte später Perisic das 1:0 auf. Bereits sein neunter Assist in dieser Bundesligasaison. Note: 3. © getty 25/28 Kingsley Coman: Dribbelte sich immer wieder gut durch die gegnerische Abwehrreihe, traf dann aber meist die falschen Entscheidungen. Seine Flanken und Schüsse waren zu unpräzise. Note: 4. © getty 26/28 Robert Lewandowski: Probierte viel und schoss aus allen Lagen - zielte aber stets zu ungenau. Mal ging der Ball links vorbei, mal rechts und mal drüber. In der zweiten Halbzeit kam er kaum mehr in Abschlusspositionen. Note: 4. © getty 27/28 Ivan Perisic: Kam in der 20. für den angeschlagenen Tolisso ins Spiel und brachte fortan Schwung über die linke Seite. Traf nach toller Ballbehandlung in der 49. zum 1:0. Note: 2,5. © getty 28/28 Javi Martinez: Ersetzte in der 68. den angeschlagenen Boateng. Sah zunächst Gelb und räumte dann in der Nachspielzeit im eigenen Strafraum Thuram ab. Gelb-Rot und Elfmeter für Gladbach - die Niederlage für den FC Bayern. Note: 5.

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In der ersten Halbzeit haben wir kaum Zugriff bekommen. Wir kamen überall immer einen Schritt zu spät. Nach dem Rückstand haben wir uns in das Spiel reingefressen. Nach dem Ausgleich haben wir nicht verwaltet, sondern auf Sieg gespielt. Da muss man der Mannschaft ein Kompliment machen. Deswegen stehen wir zu Recht da oben. In der Summe war der Sieg glücklich."

Ramy Bensebaini (Doppel-Torschütze Borussia Mönchengladbach): "Natürlich war der Druck da, kurz vor Schluss ein Elfmeter. Manuel Neuer hat sich auch noch groß gemacht. Ich trainiere Elfmeter nach dem Training und ich mache alles wie im Training. Nach dem letzten Spiel war klar, dass Embolo nicht mehr schießt. Dann habe ich gesagt, dass ich es machen werde. Aber ehrlich gesagt habe ich es vergessen, als es den Elfmeter gab. Tobias Sippel hat mich erinnert, dass ich der Elfmeterschütze bin. Bayern ist eine sehr starke Mannschaft, das weiß man, sie sind auf jedem Niveau sehr stark. Eine Mannschaft, die einen beherrschen kann. Wir haben versucht, uns gut vorzubereiten, sodass wir dagegenhalten können. Das ist uns in der zweiten Halbzeit gut gelungen und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich hoffe, dass wir Herbstmeister werden."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, Düsseldorf war auch sehr gut. Es war schwer, Torchancen zu kreieren. In der zweiten Halbzeit wollten wir das 2:0 machen, und dann war es offen. Düsseldorf hat mehr nach vorne gespielt, und wir haben mehr Lücken gefunden. Wir haben das sehr gut gemacht."

... zur Kritik an Reus: "Sie wissen, wie wichtig Marco Reus für uns ist. Alle Spieler können nicht immer das Maximum geben."

Marco Reus (Kapitän und Doppel-Torschütze Borussia Dortmund): "Ich bin schon lange dabei und ich weiß, dass ich nicht meine besten Leistungen gebracht habe. Die Kritik war berechtigt. Ich bin, wenn es um meine Person geht, immer sehr selbstkritisch. Man muss immer positiv bleiben, hart arbeiten und vor allem an sich glauben. Wir haben jetzt erste Schritte gemacht, die nächsten müssen folgen."

Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf: Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars © getty 1/15 Borussia Dortmund hat sich am 14. Spieltag mit 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf durchgesetzt. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Den Schweizer zu bewerten ist eigentlich kaum möglich, da er zu keinem Zeitpunkt wirklich gefordert wurde. Eine Bogenlampe musste er aus der Luft pflücken, das war es. Note: 3. © getty 3/15 LUKASZ PISZCZEK: In der Dreierkette defensiver als üblich, aber das hinderte ihn nicht an der Vorbereitung des ersten Treffers. Nach hinten fehlerfrei. Note: 2,5. © imago images 4/15 MANUEL AKANJI: Als zentraler Mann in der Defensive selten gefordert, aber in den Zweikämpfen stark und umsichtig. Note: 2,5. © imago images 5/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Rechtfertigte erneut das Vertrauen in ihn. Nur ein einziges Mal klärte er nicht rigoros genug, aber sonst die Souveränität schlechthin. Note: 2,5. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Wie Guerreiro auf der anderen Außenbahn im Mittelfeld mit guten Aktionen. Bereitete einen Treffer vor, ein eigenes Tor blieb ihm aber vorenthalten. Note: 2,5. © getty 7/15 JULIAN BRANDT: Enorm viel unterwegs, immer anspielbar, mit vielen sehr guten Ideen. Spielte auf der Position hinter Reus und neben Witsel so richtig groß auf. Note: 1,5. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Stand eindeutig im Schatten von Brandt, obwohl er kaum einen Fehler machte. Das sagt eigentlich alles. Note: 3. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Obwohl der Portugiese gut spielte, ging er im Vergleich mit seinen Mitspielern ein wenig unter. Vorne wie hinten aber sehr solide. Note: 3. © getty 10/15 MARCO REUS: Diesmal war wieder der Heimspiel-Kapitän zu sehen. Mit einem Doppelpack und einer Torvorlage ließ er seine Kritiker verstummen. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Note: 1,5. © imago images 11/15 JADON SANCHO: Die beste Leistung des Engländers seit vielen Wochen. Glänzte als zweifacher Vollstrecker, aber auch als Vorbereiter. Note: 1,5. © getty 12/15 THORGAN HAZARD: Wahrscheinlich sein bisher bestes Spiel für den BVB. Von Beginn an engagiert, immer anspielbar, dazu im Abschluss gefährlich, mit Tor und Vorlage. Note: 1. © getty 13/15 MARIO GÖTZE: Ersetzte in der 73. Minute Marco Reus, da war die Partie aber schon gelaufen. Profitierte so nicht mehr vom Schwung seiner Mitspieler. Ohne Bewertung. © imago images 14/15 MAHMOUD DAHOUD: Wurde in der 78. Minute für Brandt eingewechselt, hatte keine nennenswerten Szenen mehr. Ohne Bewertung. © getty 15/15 LEONARDO BALERDI: Kam in der 78. Minute für Piszczek in Spiel und feierte sein Debüt in der Bundesliga. Ohne Bewertung.

Julian Brandt (Borussia Dortmund): "Wir haben alle einen sehr, sehr guten Tag gehabt und vor Spielfreude auch teilweise gestrotzt. In den letzten Wochen mussten wir uns das sehr hart erarbeiten. Man hat gesehen, was in den Jungs steckt. Ich könnte jeden rundum aufzählen."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Wir haben leider das, was wir uns vorgenommen haben, nur in der ersten Halbzeit umsetzen können. Dort waren wir geordnet und haben eine gute Defensivleistung abgeliefert. In der zweiten Halbzeit ist davon nur noch sehr, sehr wenig zu sehen gewesen. Der Gegner war uns aufgrund seiner Schnelligkeit überlegen. In den zweiten 45 Minuten waren wir einfach schlecht."

Andre Hoffmann (Fortuna Düsseldorf): "Das war nicht gut, das war schlecht. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Gerade in der zweiten Halbzeit war das viel zu wenig in allen Belangen. Da kommt man gegen so eine gute Mannschaft komplett unter die Räder."

Timo Werner (Doppel-Torschütze RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "Wir spielen uns extrem viele Chancen heraus. Hinten haben wir heute wieder ein Gegentor bekommen, da hapert es noch. Die Null fehlt gerade, aber wenn wir so nach vorne spielen, wie viele Torchancen wir hatten und nicht aufgehört haben, das ist schon super."

... zu Trainer Nagelsmann und dessen Duell gegen den Ex-Klub: "Wenn man gegen seine alte Mannschaft spielt, will man alles doppelt oder dreifach so gut machen. Natürlich hat man es ihm angemerkt, dass er beim Spiel etwas mehr Nervosität hatte. Das ist menschlich und gehört dazu. Wir sind froh, dass wir ihm so ein Geschenk machen konnten."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) ...

... über das Spiel: "Wir haben in der ersten Halbzeit einen ordentlichen Spielvortrag gehabt. Nach der Führung haben wir nicht mehr gut verteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir das besser gemacht. Da haben wir viel weggeblockt und hatten besseren Zugriff. Wir haben keinen super Sahnetag gehabt - trotz 25 Torchancen. Aber es ist verdient. Auch wenn Hoffenheim nicht klar schlechter war als wir."

... zur Werner-Aussage über seine Nervosität: "Würde mich interessieren, woran er das festmacht. Da frage ich ihn einmal. Ich war nicht nervös oder nervöser als vor einem anderen Spiel. Dazu habe ich keine Veranlassung gesehen."

Peter Gulacsi (Torhüter RB Leipzig): "Natürlich gibt es nichts Schöneres im Fußball, als Titel zu gewinnen. Das motiviert jeden Spieler, aber es ist noch sehr früh. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und die Sache gut machen, dann haben wir wahrscheinlich auch eine gute Chance."

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich finde, dass wir kein großes Problem haben. Das Ergebnis ist nicht so schön, aber es ist gut, wie sich die Spieler entwickelt haben. Auch im Spiel. Am Ende geht es um Tore. Und das hat Leipzig gut gemacht."

Dennis Geiger (TSG Hoffenheim): "Wir hatten nach 20 Minuten sehr viel Kontrolle. Leipzig war nach Kontern immer brandgefährlich, vor allem über Timo Werner. Wenn er ins Laufen kommt, ist er kaum zu stoppen."

Meiste Sprints in der Bundesliga: Ein BVB-Star hängt sie alle ab © getty 1/21 Die Bundesliga gehört zu den schnellsten Ligen der Welt, was auch an den laufstarken Spieler liegt, die so einige Sprints pro Partie abfeuern. SPOX zeigt, welche Profis in der laufenden Saison am meisten gesprintet sind. © getty 2/21 PLATZ 20: BASTIAN OCZIPKA (FC Schalke 04) – 314 Sprints bei 1170 Spielminuten (24,2 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 32,97 km/h. © getty 3/21 PLATZ 19: MARCUS THURAM (Borussia Mönchengladbach) – 314 Sprints bei 981 Spielminuten (28,8 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 35,60 km/h. © getty 4/21 PLATZ 18: SERGE GNABRY (FC Bayern München) – 321 Sprints bei 879 Spielminuten (32,9 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 33,20 km/h. © getty 5/21 PLATZ 17: JADON SANCHO (Borussia Dortmund) – 321 Sprints bei 845 Spielminuten (34,2 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 34,01 km/h. © getty 6/21 PLATZ 16: TIMO WERNER (RB Leipzig) – 326 Sprints bei 1079 Spielminuten (27,2 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 34,97 km/h. © getty 7/21 PLATZ 15: STEFAN LAINER (Borussia Mönchengladbach) – 327 Sprints bei 1138 Spielminuten (25,9 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 34,12 km/h. © getty 8/21 PLATZ 14: JEROME ROUSSILLON (VfL Wolfsburg) – 328 Sprints bei 951 Spielminuten (31,0 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 34,12 km/h. © getty 9/21 PLATZ 13: RUBEN VARGAS (FC Augsburg) – 329 Sprints bei 1092 Spielminuten (27,4 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 34,36 km/h. © getty 10/21 PLATZ 12: VLADIMIR DARIDA (Hertha BSC) – 330 Sprints bei 898 Spielminuten (33,1 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 32,08 km/h. © getty 11/21 PLATZ 11: KEVIN VOLLAND (Bayer 04 Leverkusen) – 334 Sprints bei 1113 Spielminuten (27,0 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 32,59 km/h. © getty 12/21 PLATZ 10: ILHAS BEBOU (1899 Hoffenheim) – 336 Sprints bei 979 Spielminuten (30,9 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 33,67 km/h. © getty 13/21 PLATZ 9: MARCO REUS (Borussia Dortmund) – 336 Sprints bei 1034 Spielminuten (29,2 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 31,86 km/h. © getty 14/21 PLATZ 8: FILIP KOSTIC (Eintracht Frankfurt) – 337 Sprints bei 1069 Spielminuten (28,4 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 34,79 km/h. © getty 15/21 PLATZ 7: DANIEL CALIGIURI (FC Schalke 04) – 338 Sprints bei 1008 Spielminuten (30,2 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 32,86 km/h. © getty 16/21 PLATZ 6: BENJAMIN PAVARD (FC Bayern München) – 342 Sprints bei 1170 Spielminuten (26,3 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 32,53 km/h. © getty 17/21 PLATZ 5: AMINE HARIT (FC Schalke 04) – 364 Sprints bei 1141 Spielminuten (28,7 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 32,50 km/h. © getty 18/21 PLATZ 4: WILLIAM (VfL Wolfsburg) – 373 Sprints bei 1158 Spielminuten (29,0 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 32,85 km/h. © getty 19/21 PLATZ 3: JEAN-PAUL BOETIUS (FSV Mainz 05) – 388 Sprints bei 1124 Spielminuten (31,1 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 33,50 km/h. © getty 20/21 PLATZ 2: WOUT WEGHORST (VfL Wolfsburg) – 395 Sprints bei 1168 Spielminuten (30,4 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 33,12 km/h. © getty 21/21 PLATZ 1: ACHRAF HAKIMI (Borussia Dortmund) – 407 Sprints bei 991 Spielminuten (37,0 Sprints pro Spiel). Höchstgeschwindigkeit: 35,03 km/h.

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) ...

... zum Spiel: "Wir waren extrem kompakt. Wir haben ganz, ganz wenig zugelassen. Es war ein Abnutzungskampf. Ich wäre total zufrieden gewesen mit einem 0:0."

... zur Situation: "Für die Jahrhundertbücher beim SC Freiburg können wir dann mal reinschreiben, dass wir einmal am 14. Spieltag mehr Punkte hatten, als die Bayern. Ist auch lustig."

Nils Petersen (Stürmer und Geburtstagskind SC Freiburg): "Ein Dreier heute, 25 Punkte, gegen eine starke Wolfsburger Mannschaft gewonnen. Das Wochenende ist ganz schön. Die Arbeit gegen den Ball zeichnet uns diese Saison aus. Wieder zu null gespielt und nichts zugelassen."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg) ...

... zum Spiel: "Es kommt immer das Gleiche ans Tageslicht. Dass wir einfach bequem sind, immer, wenn wir müssen, dann legen wir den Schalter um. Solange das nicht sein muss, dann machen wir quasi Dienst nach Vorschrift. Was mich ärgert, dass wir immer nur dann an unsere Leistungsgrenze gehen, wenn uns das Wasser bis zur Oberlippe steht und das ist schade."

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Ich bin zufrieden mit dem Resultat, aber unzufrieden mit der zweiten Halbzeit, ich bin zufrieden mit dem Herausspielen von Chancen, aber nicht mit der Verwertung. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen, ist ein tolles Ergebnis, aber wir vergessen nicht, was nicht so gut gelaufen ist. 17 Punkte stellen uns noch nicht zufrieden bis Weihnachten, aber der Trend ist gut."

Marco Richter (Torschütze FC Augsburg) über seine vergebene Torchance: "Ich weiß selber nicht, was da mit mir los war. Normalerweise mache ich den blind. Es passiert, aber da hat die Mannschaft Stärke bewiesen, mir Zuspruch gegeben, mich gepusht und dann habe ich zum Glück noch das 1:1 gemacht."

Achim Beierlorzer (Trainer 1. FSV Mainz 05) ...

... zum Elfmeter: "Für mich ist die Ballaktion die erste Aktion, die ist wichtig. Kunde spielt ganz klar den Ball nach draußen, dreht sich dann und dann hakt auf einmal Vargas ein und lässt sich hinfallen. Das entscheidet jetzt ein Bundesligaspiel. Natürlich waren wir in der ersten Halbzeit nicht auf dem Platz. Wenn wir da 3:1 oder sogar 4:1 in die Halbzeit gehen, dann sage ich okay, dann haben wir es uns selbst eingebrockt. Aber mit dem Elfmeter zu verlieren, ist bitter."

Sebastian Rode (Torschütze Eintracht Frankfurt) ...

... zum Spiel: "Wir müssen heute enttäuscht sein. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, die Herthaner hatten glaube ich zwei oder drei Chancen und machen zwei Tore. Wir haben es einfach nicht geschafft, es vorne klar zu Ende zu spielen und das Tor zu machen. Am Ende sind wir froh, einen Punkt geholt zu haben.

... zu seinem Tor: "Ich hatte gesehen, dass am langen Pfosten Platz ist. Hinti hat glücklicherweise verlängert, sodass ich blank stand und habe ihn einfach reingeschoben"

Martin Hinteregger (Torschütze Eintracht Frankfurt) ...

... zu seinem Tor: "Ich war ein bisschen erschrocken, dass der Ball kommt. Ich habe einfach irgendwie meine Birne reingehalten. Dass er dann reingeht, ist natürlich top und wichtig in der Phase."

... zum Zusammenspiel auf dem Platz: "Mit gefällt es gerade richtig, mit der Mannschaft zu kämpfen und zu fighten. Die Chancen, die wir hoffentlich wieder machen werden, die werden schon wieder kommen und dann werden wir wieder reinkommen. Was wir auf den Platz bringen, dass ist kämpferische Leistung pur."

Niklas Stark (Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Wir wollen auf jeden Fall ekelig sein. Jeder soll denken: 'Oh Gott, jetzt kommt Hertha, jetzt wird es ekelig.' Das ist ein Ziel von uns und so versuchen wir, unsere Punkte zu machen. Wenn das klappt, dann können wir spielerisch weiter machen."

... zu Einstellung: "Irgendwie hat uns die Motivation gepackt. Wir haben gefightet, haben alles getan und können schon stolz auf uns sein. Auch, wenn es am Schluss ein bisschen enttäuschend ist."

... zur Ansprache von Klinsmann: "Wir haben einen neuen Impuls bekommen, den versuchen wir aufzunehmen, aufzusaugen und das Beste aus dem Spiel zu machen."

Davie Selke (Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Brutal starke erste Halbzeit von uns, wo wir alles reingeworfen haben. Es ist nicht einfach hier in Frankfurt zu spielen. Für uns war klar, dass Frankfurt in der zweiten Halbzeit mehr kommen wird. Dass man da nicht alles verteidigen kann, weil sie eine enorme Power nach vorne haben, ist auch klar. Mit etwas mehr Glück nehmen wir drei Punkte mit. So nehmen wir einen Punkt mit und das ist für uns gerade enorm wichtig."

... zu Klinsmann: "Er motiviert uns sehr gut vor dem Spiel, er stellt uns richtig ein. Es ist eine tolle Entwicklung zu sehen und jetzt punkten wir, auch, wenn es leider nur einer war."