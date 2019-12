Im letzten Spiel vor der Winterpause empfängt der Aufsteiger SC Paderborn am heutigen Sonntag, 22. Dezember, die Frankfurter Eintracht in der Benteler-Arena zum Abschluss des 17. Spieltages. Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt erfahrt Ihr hier bei uns. Mit SPOX seid Ihr immer am Ball und verpasst garantiert nichts.

Schon 40 Minuten nach Apfiff gibt es auf DAZN die Highlights aller Bundesliga-Spiele. Worauf wartetst du? Hol Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

SC Paderborn - Eintracht Frankfurt: Wo und wann findet die Partie statt?

Austragungsort der Partie SC Paderborn - Eintracht Frankfurt ist die Benteler-Arena in Paderborn, die 15.000 Zuschauern Platz bietet. Anstoß der Partie ist am heutigen Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr. Die Offiziellen des Spiels sind:

Schiedsrichter : Markus Schmidt

: Markus Schmidt Assistenten : Jan Clemens Neitzel-Petersen, Marcel Unger

: Jan Clemens Neitzel-Petersen, Marcel Unger Vierter Offizieller : Frank Willenborg

: Frank Willenborg VAR: Robert Kampka

SC Paderborn gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga-Partie SC Paderborn gegen die Eintracht Frankfurt gibt es heute exklusiv und live bei Sky zu sehen. Ab 17.30 Uhr läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Vorberichterstattung. Zusätzlich bietet Sky seinen Kunden auch eine Übertragung im Livestream via SkyGo an, diese ist jedoch ebenso kostenpflichtig. Über SkyTicket gibt es die Möglichkeit, einen Tagespass zu kaufen und so das Spiel zwischen Paderborn und Frankfurt live zu sehen.

40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights des Spiels bereits auf DAZN zu sehen. Neben den Highlights aller Spiele der Bundesliga bietet der Streamingdienst unter anderem auch alle Freitags- und Montagsspiele live und in voller Länge.

Ein DAZN-Abo kostet 11,99 Euro monatlich, für ein Jahresabo sind 119,99 Euro fällig. Der erste Monat ist dabei immer kostenlos. Hier geht's zum gratis DAZN-Probemonat.

© getty

SC Paderborn - Eintracht Frankfurt heute im SPOX-Liveticker

Ihr habt leider keinen Zugang zu Bewegtbildern? Wir von SPOX bieten Euch einen Liveticker zum Spiel der Paderborner gegen Frankfurt.

Alle weiteren Ticker findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender, damit verpasst Ihr nichts!

SC Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Paderborns Trainer Steffen Baumgart muss in der heutigen Partie lediglich auf Marlon Ritter (Rückstand nach Leistenproblemen) und Sebastian Vasiliadis (5. Gelbe Karte) verzichten.

Adi Hütter, auf Seiten der Eintracht, fehlen mit David Abraham (Rotsperre), Jonathan de Guzman (muskuläre Probleme), Martin Hinteregger (Gelbsperre), Frederik Rönnow (Sehneneinriss im Oberschenkel), Marco Russ (Achillessehnenriss), Lucas Torro (Innenbandriss im Knie) und Kevin Trapp (Aufbautraining) gleich sieben Spieler, die allesamt in der Startelf stehen könnten.

So könnten die Teams starten:

Paderborn : Zingerle - Jans, Kilian, Schonlau, Collins - Gjasula, Sabiri - Pröger, Holtmann - Mamba, Michel

: Zingerle - Jans, Kilian, Schonlau, Collins - Gjasula, Sabiri - Pröger, Holtmann - Mamba, Michel Frankfurt: Wiedwald - Toure, Hasebe, Ndicka - Rode - da Costa, Kostic - Sow, Kamada - Dost, Paciencia

SC Paderborn gegen Eintracht Frankfurt: Fakten und Zahlen

Der SC Paderborn gewann das Hinspiel in seiner Bundesliga-Premierensaison 2014/15 gegen Eintracht Frankfurt mit 3:1, im Rückspiel siegte die SGE mit 4:0.

Eintracht Frankfurt gewann nur eins von vier Pflichtspielen gegen den SC Paderborn (ein Remis, zwei Niederlagen) und verlor beide Auswärtsspiele bei den Ostwestfalen (1:3 und 2:4).

Paderborn hat nach 16 Spielen fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16 - seit Wiedereinführung der Relegation 2008/09 hielt nur Mönchengladbach mit so einem Rückstand (auch fünf Punkte) nach 16 Spielen noch die Klasse (2010/11).

Eintracht Frankfurt erzielte seine letzten fünf Saisontore alle nach Ecken. Nie zuvor schoss ein Team seit detaillierter Datenerfassung so viele BL-Tore in Folge nach Ecken.

Bundesliga: Die Tabelle vor Paderborn gegen Frankfurt

Kann der SC Paderborn im Heimspiel gegen die Eintracht Frankfurt punkten und somit als Tabellenschlusslicht den Anschluss halten?