Spielplan: Nächste Gegner und Partien von RB Leipzig

RB Leipzig hat seit sieben Pflichtspielen nicht mehr verloren und rangiert in der Bundesliga nur einen Punkt hinter Tabellenführer Gladbach auf Platz zwei. SPOX verrät Euch, gegen wen RBL in den nächstes Spielen antreten muss.

Vier Siege in Folge fuhren die Sachsen in der Liga ein und etablierten sich damit in der Tabellenspitze. In der Champions League hat Leipzig sogar erstmals in der Vereinsgeschichte das Achtelfinale erreicht.

Leipzig-Spielplan: Nächste Gegner und Partien von RBL

Für Leipzig steht am kommenden Samstag ein das Duell mit 1899 Hoffenheim in der Bundesliga an. Die Sachsen treffen zu Hause auf den ehemaligen Klub von Trainer Julian Nagelsmann (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Drei Tage später steht für RBL das Auswärtsspiel bei Olympique Lyon in der Königsklasse an. Für Leipzig geht es in dieser Partie um die finale Platzierung in Gruppe G.

Lyon benötigt einen Sieg, um die Runde der letzten 16 zu erreichen. Bei einer Pleite wäre OL ausgeschieden, bei einem Remis müssten die Franzosen auf eine Niederlage von Zenit St. Petersburg bei Benfica hoffen. RBL würde bei einer Schlappe in Lyon auf Platz zwei landen. Mit einem Unentschieden oder einem Sieg würde man Gruppensieger.

Anschließend geht es für die Elf von Nagelsmann zu Fortuna Düsseldorf, ehe einen Spieltag später das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund ansteht. Das letzte Spiel vor der Winterpause steigt zu Hause gegen den FC Augsburg (21.12.).

Punkte nach 13 Bundesliga-Spieltagen im Vergleich zur Vorsaison © imago images 1/16 13 von 34 Spieltagen sind in der Bundesliga gespielt, die Tabelle gibt weiter ein überraschendes Bild ab. Doch welche Mannschaft hat sich im Vergleich zum 13. Spieltag des Vorjahres verbessert, welche verschlechtert? Der Überblick. © getty 2/16 Borussia Dortmund: 10 Punkte weniger (aktuell: 23 Punkte, 2018/19: 33 Punkte). © getty 3/16 Hertha BSC: 9 Punkte weniger (aktuell: 11 Punkte, 2018/19: 20 Punkte). © getty 4/16 1. FSV Mainz 05: 6 Punkte weniger (aktuell: 12 Punkte, 2018/19: 18 Punkte). © getty 5/16 Eintracht Frankfurt: 6 Punkte weniger (aktuell: 17 Punkte, 2018/19: 23 Punkte). © getty 6/16 SV Werder Bremen: 4 Punkte weniger (aktuell: 14 Punkte, 2018/19: 18 Punkte). © getty 7/16 TSG 1899 Hoffenheim: 0 Punkte mehr (aktuell: 21 Punkte, 2018/19: 21 Punkte). © getty 8/16 FC Bayern München: 0 Punkte mehr (aktuell: 24 Punkte, 2018/19: 24 Punkte). © getty 9/16 FC Augsburg: 1 Punkt mehr (aktuell: 14 Punkte, 2018/19: 13 Punkte). © getty 10/16 VfL Wolfsburg: 2 Punkte mehr (aktuell: 20 Punkte, 2018/19: 18 Punkte). © getty 11/16 RB Leipzig: 2 Punkte mehr (aktuell: 27 Punkte, 2018/19: 25 Punkte). © getty 12/16 Borussia Mönchengladbach: 2 Punkte mehr (aktuell: 28 Punkte, 2018/19: 26 Punkte). © getty 13/16 Fortuna Düsseldorf: 3 Punkte mehr (aktuell: 12 Punkte, 2018/19: 9 Punkte). © getty 14/16 Bayer Leverkusen: 7 Punkte mehr (aktuell: 22 Punkte, 2018/19: 15 Punkte). © getty 15/16 SC Freiburg: 8 Punkte mehr (aktuell: 22 Punkte, 2018/19: 14 Punkte). © getty 16/16 FC Schalke 04: 11 Punkte mehr (aktuell: 25 Punkte, 2018/19: 14 Punkte).

Datum Wettbewerb Heim Auswärts 07. Dezember Bundesliga RB Leipzig 1899 Hoffenheim 10. Dezember Champions League Olympique Lyon RB Leipzig 14. Dezember Bundesliga Fortuna Düsseldorf RB Leipzig 17. Dezember Bundesliga BVB RB Leipzig 21. Dezember Bundesliga RB Leipzig FC Augsburg

RBL-Spielplan: RB Leipzig in der Bundesliga

In der Bundesliga läuft es für Leipzig derzeit wie aus einem Guss. 19 Tore schoss der Pokalfinalist von 2019 während der letzten vier Bundesligasiege.

Am vergangenen Wochenende kam man in Paderborn zu einem 3:2-Erfolg. Zuvor schlug man Köln vor heimischem Publikum mit 4:1 und gewann bei Hertha BSC mit 4:2. Höhepunkt dieser Periode war der 8:0-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05.

Leipzig-Spielplan: RB Leipzig in der Champions League

Das Achtelfinale der Champions League ist für RB Leipzig bereits gebucht. Das späte 2:2 gegen Benfica am 5. Spieltag machte den Einzug in die Runde der letzten 16 perfekt.

Beim Duell gegen Olympique Lyon geht es noch um die Endplatzierung. Nur bei einer Niederlage in Frankreich würde Leipzig noch auf Platz zwei abrutschen.