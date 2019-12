In der Bundesliga steht der 14. Spieltag mit dem Spitzenspiel vor der Tür Wer gegen wen spielt und wo Ihr alle Partien verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das Highlight des 14. Spieltages ist ohne Frage das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern.

Bundesliga, nächster Spieltag: Spielplan, Partien und Paarungen

Den Auftakt in den 14. Spieltag machen Eintracht Frankfurt und die Hertha aus Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr).

In der Konferenz am Samstag kommt es zu einigen spannenden Duellen, wobei Gladbach - Bayern im Vordergrund steht. Parallel kämpft der BVB zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf um den Anschluss in der Tabelle.

Interessant sind zudem die Partien zwischen Leipzig und Hoffenheim sowie Freiburg und Wolfsburg, da alle Klubs Ansprüche auf die internationalen Plätze im kommenden Jahr anmelden.

Das Topspiel am Samstagabend steigt in Leverkusen, wo der FC Schalke 04 zu Gast ist. Am Sonntag müssen schließlich die Kellerkinder Köln und Paderborn ran.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 6.12. 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt Hertha BSC 7.12. 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach FC Bayern 7.12. 15.30 Uhr RB Leipzig TSG 1899 Hoffenheim 7.12. 15.30 Uhr BVB Fortuna Düsseldorf 7.12. 15.30 Uhr FC Augsburg FSV Mainz 05 7.12. 15.30 Uhr SC Freiburg VfL Wolfsburg 7.12. 18.30 Uhr Bayer Leverkusen FC Schalke 04 8.12. 15.30 Uhr Union Berlin 1. FC Köln 8.12. 18 Uhr Werder Bremen SC Paderborn

© getty

Bundesliga: Highlights auf DAZN sehen

Bundesliga: Alle Spiele im Liveticker bei SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag