Martin Hinteregger: "Habe beschlossen, dass ich Rettungshubschrauber fliegen will"

Martin Hinteregger hat von seinen Zukunftsplänen berichtet. Der 27-jährige Verteidiger spielt seit vergangenen Januar bei Eintracht Frankfurt und steht noch bis 2024 unter Vertrag.

"Wenn ich etwas sehe, das mir gefällt, dann mache ich das. Ich habe den 'Bergdoktor' geschaut und beschlossen, dass ich Rettungshubschrauber fliegen will", sagte er dem österreichischen Fußballmagazin ballesterer. Aktuell nehme er bereits Flugstunden. "Im Fußball will ich eh nicht bleiben. Ich habe kurz überlegt, Koch zu werden, aber Pilot würde super zu mir passen."

Schon jetzt liegt Hinteregger viel an einem Leben abseits des Fußballs. "Ich verstehe mich in Frankfurt mit jedem sehr gut, aber mir ist ein Freundeskreis, der mit Fußball weniger zu tun hat, sehr wichtig. Einfach, um über andere Themen reden zu können", sagte er. Hinteregger rede demnach gerne "über das Jagen. Über den Wald und die Natur. Über Brauereien."

Martin Hinteregger: "Es hat mich fast erdrückt"

Hinteregger war im vergangenen Winter bei seinem Ex-Klub FC Augsburg suspendiert worden, nachdem er meinte, über Trainer Manuel Baum "nichts Positives" sagen zu können. "Es hat mich fast erdrückt. Ich habe einen Fußball spielen müssen, der mir nicht liegt. Ich habe mich nicht entfalten können. Als ich dann suspendiert worden bin, war das wie eine Befreiung", sagte Hinteregger.

Daraufhin wechselte er zunächst per Leihe und im Sommer fest nach Frankfurt, wo er zum Publikumsliebling und Kultkicker avancierte. "Ein Kultkicker ist ja nicht nur am Platz beliebt, sondern unternimmt auch außerhalb Sachen, die nicht fußballerlike sind. So sehen mich viele. Ich glaube, so ist es auch", findet Hinteregger.

In dieser Saison erzielte Hinteregger in 15 Bundesligaspielen bereits sechs Tore.