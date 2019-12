Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER

Im Samstagabendspiel des 17. Spieltags der Bundesliga kommt es um 18.30 Uhr zum Duell zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Hier gibt es die Partie im LIVE-TICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Die Hertha ist durch sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen aus dem Keller geklettert. Nach einem 2:2 in Frankfurt schlugen die Berliner Freiburg (1:0) und gewannen in Leverkusen (1:0).

Vor Beginn: Nach zwei Niederlagen in Folge in der Europa League gegen Basaksehir (1:2) und in der Liga in Wolfsburg (1:2) ist Gladbach durch einen 2:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Paderborn wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Vor Beginn: Gladbach hat Platz zwei zur Winterpause bereits sicher. Sollte Leipzig gegen Augsburg nicht gewinnen, kann die Borussia mit einem Dreier sogar die Herbstmeisterschaft eintüten.

Vor Beginn: Die Partie zwischen Hertha und Gladbach wird um 18.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen. Schiedsrichter ist Harm Osmers, als Assistenten fungieren Thomas Gorniak und Robert Kempter.

Hertha BSC vs. Gladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Der Hertha fehlt Marko Grujic wegen dessen fünfter Gelben Karte, Borussia Mönchengladbach muss auf Andreas Poulsen (Verletzung) und Torben Müsel (Aufbautraining) verzichten.

Hertha BSC : Sommer - Jantschke, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Benes, Hofmann - Hermann, Embolo, Thuram

: Sommer - Jantschke, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Benes, Hofmann - Hermann, Embolo, Thuram Borussia Mönchengladbach: Jarstein - Klünter, Boyata, Rekik, Plattenhardt - Wolf, Skjelbred, Darida, Dilrosun - Lukebakio, Selke

Hertha gegen Gladbach: Die letzten Aufeinandertreffen