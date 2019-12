FC Schalke 04 - Spielplan: Nächste Gegner und Partien

Nach 13 Spieltagen der Bundesliga steht der FC Schalke 04 auf dem dritten Tabellenplatz. SPOX zeigt Euch, gegen welche Gegner die Königsblauen in den nächsten Spielen antreten müssen.

Im internationalen Geschäft war der FC Schalke 04 nach der verkorksten Saison 2018/19 nicht vertreten, kämpft nach aktuellem Stand aber um die Rückkehr nach Europa. Zudem steht das Team von Trainer David Wagner in der dritten Runde des DFB-Pokals.

FC Schalke 04 - Spielplan: Die nächsten Gegner und Partien von S04

Am kommenden Samstag gastiert der FC Schalke 04 bei den frisch gebackenen Flick-Bezwingern Bayer Leverkusen. Die Werkself gewann durch einen Doppelpack von Leoy Bailey mit 2:1 gegen den FC Bayern München. In der Bundesliga trennen die beiden Klubs nur drei Punkte voneinander, weshalb das Team von Peter Bosz bei einem Sieg mit den Knappen gleichziehen könnte.

Am anschließenden Wochenende empfängt Schalke dann die Eintracht aus Frankfurt, ehe es nur drei Tage später am zweitletzten Spieltag der Hinrunde nach Wolfsburg geht. Die Hinrunde wird dann am 21. Dezemberg gegen den SC Freiburg abgeschlossen.

Schalke-Spielplan bis zur Winterpause:

Datum Wettbewerb Heim Gast 7. Dezember Bundesliga Bayer Leverkusen FC Schalke 04 15. Dezember Bundesliga FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 18. Dezember Bundesliga VfL Wolfsburg FC Schalke 04 21. Dezember Bundesliga FC Schalke 04 SC Freiburg

FC Schalke 04 in der Bundesliga und im DFB-Pokal

Aus 13 Spielen ging Schalke 04 lediglich zwei Mal als Verlierer vom Platz, trennte sich vier Mal remis und gewann sieben Spiele. Somit stehen starke 25 Punkte auf dem Konto - nur drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach.

Es ist also durchaus denkbar, dass die Königsblauen sich gar zum Herbstmeister küren. Zumal Schalke seit fünf Partien in der Bundesliga ungeschlagen ist. Letztmals verlor das Team von David Wagner mit 2:0 bei der TSG Hoffenheim.

Und auch im DFB-Pokal läuft alles nach Plan. Nachdem man sich gegen Drochtersen keine Blöße gab (5:0) setzte sich S04 in der zweiten Runde knapp mit 3:2 bei Arminia Bielefeld durch. In der nächsten Runde wartet dann Hertha BSC (4. Februar).

Bundesliga, Tabelle: Schalke 04 auf dem 3. Platz