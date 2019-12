FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Kann sich die Eintracht nach der Niederlage in der Europa League rehabilitieren? Oder hält die Heimserie von Schalke 04? Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt: Wann und wo heute der Ball rollt

Los gehts am heutigen Sonntag, dem 15. Dezember, um 18 Uhr. Das Spiel bildet damit den Abschluss des 15. Spieltags der Bundesliga.

Gespielt wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. In die 2001 eröffnete Arena passen rund 62.000 Zuschauer, gespielt wird auf Naturrasen.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt heute live: Bundesliga im TV und Livestream

Mit Livebildern versorgt Euch heute exklusiv Sky. Der Pay-TV-Sender beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff (17.30 Uhr) mit der Berichterstattung und schickt Wolff Fuss als Kommentator vor Ort ins Rennen.

Um das Spiel zu streamen, habt Ihr die Möglichkeit, auf SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App abrufbar) oder Sky Ticket (auch ohne TV-Abo buchbar und monatlich kündbar), zurückzugreifen.

40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights der Partie außerdem bei DAZN zu sehen.

Bundesliga im Liveticker: FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt

Unterwegs oder keinen Bock auf Pay-TV? Dann sei Euch unser Liveticker zum Spiel an's Herz gelegt. Hier verpasst Ihr garantiert nichts!

Schalke 04: Hält die Heimserie?

Zuletzt in der heimischen Veltins-Arena verloren hat der FC Schalke 04 am 24. August diesen Jahres, damals hieß der Gegner FC Bayern München und es setzte eine 0:3-Pleite für Königsblau.

Seitdem allerdings gab es keine Niederlage mehr vor heimischem Publikum, drei der sechs Spiele bisher konnte die Elf von David Wagner gar gewinnen.

Und heute? Mit der Eintracht wartet ein Gegner, der zwar zuletzt dramatisch in der Europa League verlor, aber in dieser Saison beispielsweise beim FC Arsenal (2:1) oder zu Hause gegen den FC Bayern (5:1) bereits bewiesen hat, dass mit ihm zu rechnen ist.

Es wird also schwer für S04, seine Heimserie aufrecht zu erhalten. Für zusätzliche Motivation dürfte die Vertragsverlängerung von Amine Harit sorgen.

Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Folgenden 22 Spieler könnte Schiedsrichter Felix Zwayer aufs Feld führen:

FC Schalke 04 : Nübel - Kenny, Kabak, McKennie, Oczipka - Mascarell, S. Serdar - Caligiuri, Harit - Raman, Kutucu

: Nübel - Kenny, Kabak, McKennie, Oczipka - Mascarell, S. Serdar - Caligiuri, Harit - Raman, Kutucu Eintracht Frankfurt: Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Rode, Fernandes, Kostic - Gacinovic, Kamada - Paciencia

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Oben wie unten geht es aktuell spannend zu in der Bundesliga.