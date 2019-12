Eintracht Frankfurt kommt in dieser Saison noch nicht richtig in Fahrt. Kurz bevor die Winterpause beginnt, zeigt SPOX Euch den Spielplan und die nächsten Gegner der SGE.

Die SGE ist zwar noch im DFB-Pokal vertreten und hat gute Chancen, die K.o.-Phase der Europa League zu erreichen, kann aber nicht an die Form aus der Vorsaison anknüpfen. Die zahlreichen hochkarätigen Abgänge (u.a. Jovic und Haller) konnte das Team von Adi Hütter noch nicht wirklich ersetzen, weshalb die Adler in der Bundesliga nur auf dem elften Platz rangieren.

Eintracht Frankfurt, Spielplan: Die nächsten Gegner der SGE

In den kommenden zwei Wochen erwartet die Eintracht ein straffes Programm. Die SGE trifft am Donnerstag im letzten Gruppenspiel der Europa League auf Vitoria Guimares, ehe in der Bundesliga Schalke 04 wartet. Nur drei Tage später steht eine englische Woche auf dem Plan, in der Frankfurt erst auf Köln und dann auf Paderborn trifft.

Datum Wettbewerb Heim Gast 12. Dezember Europa League Eintracht Frankfurt Vitoria Guimares 15. Dezember Bundesliga Schalke 04 Eintracht Frankfurt 18. Dezember Bundesliga Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 22. Dezember Bundesliga SC Paderborn Eintracht Frankfurt

Eintracht Frakfurt live im TV und Livestream sehen

Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal

Die Hessen sind in der Bundesliga seit vier Spielen sieglos (davon drei Niederlagen) und müssen sich derzeit mit Platz elf zufrieden geben. Zuletzt kamen sie nicht über ein 2:2 bei Hertha BSC hinaus. Bisher holte die Eintracht nur 18 Punkte aus 14 Spielen und hat bereits großen Abstand zu den europäischen Plätzen.

In der Europa League, wo die SGE zuletzt Arsenal besiegte, ist die Hütter-Elf auf dem besten Weg, die K.o.-Phase zu erreichen. Mit zwei Punkten Vorsprung auf Standard Lüttlich (aktuell Dritter) hat Frankfurt alles in der eigenen Hand, wenn es am Donnerstag gegen Guimares geht.

Im DFB-Pokal gab sich Frankfurt zudem kaum Blöße und trifft Anfang Februar in der dritten Runde auf RB Leipzig.

Eintracht Frankfurt in der Bundesliga: Tabelle