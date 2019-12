Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Hertha BSC heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Freitagabend eröffnen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC den 14. Spieltag der Bundesliga. Hier könnt Ihr die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Ihr wollt alle Freitagsspiele der Bundesliga sehen? Dann holt Euch DAZN und seid im Livestream mit dabei!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch die SGE verlor am vergangenen Spieltag mit 1:2 (im Derby gegen Mainz). Insgesamt kommt die Mannschaft von Adi Hütter auf drei Pleiten in Folge, umso wichtiger wäre also mal wieder ein Sieg.

Vor Beginn: Die Augen werden natürlich wieder auf Jürgen Klinsmann gerichtet sein. Für den 55-Jährigen ist es die Auswärtsreise mit der Hertha, beim Debüt gegen Borussia Dortmund zuhause gab es eine 1:2-Niederlage.

Vor Beginn: Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC beginnt heute Abend um 20.30 Uhr. Hauptschiedsrichter ist dann Christian Dingert.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC heute im LIVESTREAM

Wie alle Bundesliga-Spiele am Freitagabend zeigt DAZN auch dieses exklusiv und in voller Länge in seinem Livestream. Ein Abo ist im ersten Monat kostenlos, danach sind 11,99 Euro monatlich fällig oder aber 119,99 Euro im Jahr.

© getty

Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften zu Beginn auflaufen:

Frankfurt : Rönnow - Toure, Hinteregger, Ndicka - Hasebe, Rode - da Costa, Kostic - Sow - Paciencia, Kamada

: Rönnow - Toure, Hinteregger, Ndicka - Hasebe, Rode - da Costa, Kostic - Sow - Paciencia, Kamada Hertha: Kraft - Stark, Boyata, Rekik - Wolf, Skjelbred, Mittelstädt - Grujic, Darida - Selke, Lukebakio

Bundesliga-Tabelle vor dem 14. Spieltag

Mit einem Sieg könnte sich die Hertha von den Abstiegsrängen befreien. Die Eintracht bleibt so oder so im Mittelfeld.