Ihr wollt wissen, wo Ihr das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt? Wir lassen keine Fragen offen.

Der 16. Spieltag der Bundesliga wird am 17.12. und 18.12. ausgetragen.

Wann und wo findet die Partie Frankfurt gegen Köln statt?

Austragungsort der Bundesliga-Partie Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln ist die Frankfurter Commerzbank-Arena mit einem Fassungsvermögen von 51.500 Zuschauern.

Deniz Aytekin und sein Gespann um die beiden Linienrichter Christian Dietz und Eduard Beitinger werden das Spiel am heutigen Mittwoch, 18. Dezember, um 20.30 Uhr anpfeifen. Als vierter Offizieller fungiert Tobias Reichel. Unterstützt werden die Unparteiischen durch VAR Benjamin Brand.

Heute live: Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Frankfurt und Köln wird live und exklusiv auf Sky übertragen. Zusätzlich zum Einzelspiel auf Sky Bundesliga 5 HD kann das Spiel auch in der Konferenz auf auf Sky Bundesliga 1 HD verfolgt werden.

Kommentator Einzelspiel: Tom Bayer

Kommentator Konferenz: Jörg Dahlmann

Moderatorin: Britta Hofmann

Parallel bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream via Sky Go an. Dieser ist für alle internetfähigen Endgeräte verfügbar, jedoch auch kostenpflichtig.

Frankfurt vs. Köln heute im Liveticker auf SPOX

Habt Ihr nicht die Möglichkeit das Spiel live im TV oder Livestream zu verfolgen? Dann seid Ihr hier genau richtig. Wir bieten für das Heimspiel der Frankfurter Eintracht gegen den 1. FC Köln einen Liveticker an. Auch alle anderen Begegnungen des 16. Spieltags, gibt es in unserem Liveticker-Kalender zu finden.

© getty

Bundesliga, 16. Spieltag: Der Spielplan

Parallel zum Spiel Frankfurt gegen Köln finden drei weitere Begegnungen am 16. Spieltag statt.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 18.12.2019 18.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC 18.12.2019 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach SC Paderborn 07 18.12.2019 20.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Schalke 04 18.12.2019 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 18.12.2019 20.30 Uhr SC Freiburg Bayern München

Frankfurt - Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurts Trainer Adi Hütter muss gegen die abstiegsbedrohten Kölner auf zahlreiche Spieler verzichten. Neben David Abraham (Rotsperre) fehlen auch Jonathan de Guzman (muskuläre Probleme), Frederik Rönnow (Sehneneinriss im Oberschenkel), Marco Russ (Achillessehnenriss), Lucas Torro (Innenbandriss im Knie) und Kevin Trapp (Schulter-OP). Hoffnung besteht hingegen bei Mijat Gacinovic, der nach dem Tritt von Alexander Nübel bereits wieder auf dem Weg der Besserung ist. Aber auch Markus Gisdol kann nicht auf alle Akteure zurückgreifen. Mit Christian Clemens (Trainingsrückstand nach Kreuzbandriss), Kingsley Ehizibue (Gelbsperre), Thomas Kessler (muskuläre Probleme), Marcel Risse (Muskelfaserriss) und Lasse Sobiech (muskuläre Probleme) fehlen dem Köln-Trainer ebenso fünf Spieler.

Frankfurt: Wiedwald - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Rode, Sow, Kostic - Kamada - Pacienca, Silva

Köln: Horn - Schmitz, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Thielmann, Drexler, Jakobs - Cordoba

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Zahlen und Fakten

Eintracht Frankfurt gewann seine jüngsten vier BL-Heimspiele gegen den 1. FC Köln allesamt. Unter den aktuellen Bundesligisten gelang das der SGE sonst nur gegen Fortuna Düsseldorf.

In der Bundesliga gewann der 1. FC Köln nur beim VfB Stuttgart (14-mal) häufiger als bei Eintracht Frankfurt (zwölfmal). Und nirgendwo anders erzielte der FC in Bundesliga-Auswärtsspielen so viele Tore wie bei der SGE (63).

Frankfurt verlor nur eins seiner acht Heimspiele 2019/20 (vier Siege, drei Remis): Am 12. Spieltag gab es ein 0:2 gegen den VfL Wolfsburg. In sechs dieser acht Spiele erzielte die SGE mindestens zwei eigene Tore.

Der 1. FC Köln holte nur einen Punkt aus den letzten sechs Bundesliga-Gastspielen und verlor die letzten vier allesamt. Der FC wahrte in der Fremde noch keine Weiße Weste und erzielte nur beim 2:1-Sieg in Freiburg (3. Spieltag) mehr als ein eigenes Tor.

Bundesliga 16. Spieltag: Die Tabelle vor dem Spiel Frankfurt gegen Köln

Wenn der 1. FC Köln die Klasse halten will, muss er langsam anfangen, zu punkten. Mit einem Dreier bei der Frankfurter Eintracht könnten die Kölner die Abstiegsränge vorübergehend verlassen.