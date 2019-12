BVB - Die verfahrene Situation bei Borussia Dortmund: Ein toxisches und unsouveränes Gebilde

Trainerdiskussion, Disziplinlosigkeiten, Formschwächen, Inkonstanz - die derzeitige Situation bei Borussia Dortmund ist in mehrerlei Hinsicht verfahren. Ob einzig eine Entlassung von Coach Lucien Favre schon für Besserung beim BVB sorgen würde, ist zweifelhaft.

An Zuversicht mangelt es nicht. Man sei davon überzeugt, die Trendwende zu schaffen, betonte man bei Borussia Dortmund zuletzt mehrfach. Versehen sind diese Sätze mit dem Zusatz "in dieser Konstellation", sie schließen also Lucien Favre mit ein.

Um den Verbleib des Trainers schwelt seit Wochen eine Diskussion, doch es schwelt auch eine Diskussion um den BVB selbst. Das käme überraschend, würde man lediglich bedenken, dass man doch im Vorjahr nur hauchdünn die Meisterschaft verpasste und sich im Sommer prominent zu verstärken meinte.

Es ist daher jetzt schon festzuhalten: So hatte man sich das mit dieser Spielzeit in Dortmund nicht vorgestellt - weder sportlich, noch was die Außenwirkung betrifft. Seit geraumer Zeit nun umgibt den Klub eine lähmende Unruhe, die die Protagonisten schwer in den Griff zu bekommen scheinen. Der BVB der Gegenwart wandelt zwischen Wankelmut und Lethargie und kommt wie ein toxisches, unsouveränes Gebilde daher. Aussicht auf kurzfristige Besserung? Reichlich ungewiss.

Borussia Dortmund: Die bisherige Chronologie der Ära Lucien Favre beim BVB © getty 1/32 Vor knapp einem Jahr war Lucien Favre noch der BVB-Heilsbringer. Der Mann, der den BVB wieder konkurrenzfähig gemacht hatte. Im Winter 2019 hat sich das Bild komplett gewandelt, der Trainer steht vor dem Aus. Wie konnte es so weit kommen? Ein Rückblick. © getty 2/32 12. Mai 2018: Der BVB verliert am 34. Spieltag mit 1:3 in Hoffenheim und qualifiziert sich nur dank des besseren Torverhältnisses für die Champions League. Das glückliche Ende einer Chaos-Saison mit zwei Trainern, wenig Glanz und viel Unsicherheit. © getty 3/32 Eine Saison, in der der BVB vom alternativlosen und zum Schluss blinden Offensivpressing-Fußball von Peter Bosz zum fast schon apathisch anmutenden und auf Stabilität bedachten Fußball unter Peter Stöger wechselte. Identifikation? Fehlanzeige! © getty 4/32 22. Mai 2018: Die seit Monaten kursierenden Gerüchte bewahrheiten sich und der BVB verkündet die Verpflichtung von Lucien Favre als neuen Trainer. Schon nach der Trennung von Tuchel galt er als Wunschkandidat, war jedoch noch an OGC Nizza gebunden. © getty 5/32 Die Favre-Verpflichtung verursacht Aufbruchstimmung beim BVB. Der unumstrittene Fachmann mit klaren Vorgaben und Liebe zur Detailarbeit schürt die Hoffnungen der Fans auf eine neue Ära des Erfolgs, besseren Fußball und die Rückkehr zur alten Stärke. © getty 6/32 06. Juli 2018: "Es ist mir wichtig, dass er nicht mit einer unrealistischen Erwartungshaltung überfrachtet wird", sagt BVB-Geschäftsführer Watzke bei Favres erster PK. Gleichzeitig sei der BVB "hochambitioniert". Das vorgegebene Ziel? Die CL-Quali. © getty 7/32 Favre wird Zeit eingeräumt, um den BVB langsam aber kontinuierlich an die Spitze zurückzuführen. Personell leitet der BVB einen Umbruch ein, der deutlich machen soll, dass man aus den Fehlern der Vorsaison gelernt hat. © getty 8/32 "Mentalitätsspieler" wie Delaney, Defensivspieler wie Diallo und Hakimi, ein Knipser wie Alcacer, ein Mittelfeldchef wie Witsel und Kaderspieler wie Wolf werden geholt und geben dem auf Flexibilität pochenden Favre Qualität und Kadertiefe. © getty 9/32 Und gleich zu Beginn der Saison sorgt der runderneuerte Kader für Furore. Nach einem Zittersieg nach Verlängerung in der ersten Runde des DFB-Pokals über Fürth startet der BVB mit einem 4:1 über RB Leipzig perfekt in die Bundesliga. © getty 10/32 Der BVB spielt sich in einen Lauf. Wettbewerbsübergreifend 15 Spiele ohne eine Niederlage bedeuten für Favre den Startrekord unter den BVB-Trainern. Highlight ist dabei das 7:0 über ein völlig überfordertes Nürnberg. © getty 11/32 Unerwähnt darf jedoch nicht bleiben, dass die Erfolge zumeist umkämpft und knapp sind. So dreht die Borussia einen 0:2-Rückstand in ein 4:2 gegen Bayer Leverkusen und hat in einem wilden 4:3-Schlagabtausch gegen Augsburg das bessere Ende für sich. © getty 12/32 Favre beweist dabei ein gutes Händchen mit seinen Einwechslungen. Alleine Paco Alcacer erzielt in den ersten sieben Partien sechs Joker-Tore - unter anderem einen Dreierpack mit einem Last-Minute-Freistoß-Treffer gegen den FCA. © getty 13/32 Favre macht scheinbar alles richtig. Aber: Spielerisch überzeugt der BVB längst nicht immer. Von der angepeilten dominanten Spielweise ist zumeist nicht viel zu sehen. © getty 14/32 Die hochemotionalen Siege täuschen darüber hinweg, dass der BVB häufig auch das nötige Spielglück auf seiner Seite hat. Die erste Pleite unter Favre setzt es dann gegen Atletico Madrid. © getty 15/32 Richtige Euphorie kommt vier Tage später auf. Mit 3:2 schlagen die Schwarz-Gelben nach zweimaligem Rückstand die Bayern zuhause. Sieben Punkte beträgt der Abstand zum FCB. Der BVB macht sich wieder auf in den elitären Kreis der Top-Teams. © getty 16/32 Mit einer unglaublichen Effizienz setzt der BVB seinen Lauf - garniert mit einem 2:1-Derbysieg auf Schalke - in der Bundesliga fort. Lediglich 4,8 Torschüsse benötigt der BVB in der Hinrunde für einen Treffer. © getty 17/32 Einziger Makel der Bundesliga-Hinserie 2018/19 bleibt die 1:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf. Dennoch geht der BVB mit sechs Punkten Vorsprung in die Winterpause. Das Favre-Team wird gar als Meisterschaftsanwärter Nummer eins angesehen. © getty 18/32 Der Start in die Rückserie gelingt mit zwei Siegen über Leipzig und Hannover, zwischenzeitlich beträgt der Vorsprung auf den FCB neun Punkte. Dann jedoch folgt der Einbruch mit dem Aus im Pokal, der Champions League und drei Bundesliga-Remis in Serie. © getty 19/32 Besonders bitter ist das 3:3 gegen Hoffenheim. Dabei verspielt der BVB eine 3:0-Führung und lässt eine Vielzahl an Großchancen vor allem nach Standards zu. Das Verteidigen von Standardsituationen wird ein wiederkehrendes Problem beim BVB. © getty 20/32 Am 24. Spieltag kassiert der BVB trotz der Rückkehr des zuvor verletzten Reus gegen Augsburg die zweite BuLi-Pleite und der Vorsprung ist dahin. Nur durch das bessere Torverhältnis rangieren Favre und Co. auf Platz eins vor den punktgleichen Bayern. © getty 21/32 Mit drei Siegen am Stück scheint sich der BVB gefangen zu haben, dann jedoch folgt das 0:5-Debakel bei den Bayern. Der BVB lässt dabei die Körpersprache und den unbedingten Willen vermissen und muss sich von da an mit der Rolle des Jägers abfinden. © getty 22/32 Den endgültigen Kollaps im Meisterrennen markiert das Revierderby. Beim 2:4 fliegen Reus und Wolf vom Platz. Einmal mehr werden Stimmen laut, die an der psychischen Verfassung des Teams zweifeln. Kurz darauf wird eine 2:0-Führung gegen Werder verspielt. © getty 23/32 Am Ende fehlen zwei Zähler auf Meister Bayern, dennoch wird ein durchweg positives Fazit der Saison gezogen. Mit Nico Schulz, Thorgan Hazard, Julian Brandt und Mats Hummels erhält Favre vier hochkarätige Neuzugänge für die neue Spielzeit. © getty 24/32 Die BVB-Bosse entscheiden sich, "die Kommunikationsstrategie etwas mehr zu akzentuieren. Wir werden noch ambitionierter auftreten". Watzkes Auftrag an Lucien Favre ist klar: Die Meisterschaft ist das Ziel mit diesem Kader. © getty 25/32 Auch medial werden die Transferaktivitäten der Borussia hochgelobt. Zu Beginn der Saison scheint auch alles aufzugehen. Nach dem Supercup-Sieg über die Bayern (2:0) starten die Schwarz-Gelben mit zwei Dreiern in die Bundesliga. © getty 26/32 Eklatante Schwächen mit der Raumdeckung bei Standards sind schon in der Vorsaison ein Problem (17 Gegentore nach ruhenden Bällen). Gegen Union Berlin (1:3) besiegeln sie den ersten Rückschlag 2019/20. Die Mentalitätsfrage kommt zudem zum ersten Mal auf. © getty 27/32 Die Defensive bleibt das Sorgenkind. Dreimal in Folge kassiert Dortmund in der Liga zwei Gegentreffer, darunter sind zudem zwei bittere Eigentore. Angesprochen auf die fehlende Mentalität platzt Reus im jetzt schon legendären Interview der Kragen. © getty 28/32 Gegen Gladbach (1:0) hat der BVB anschließend das Glück auf seiner Seite und rutscht auf einen Zähler an den Spitzenreiter heran. Nur vier Tage später herrscht jedoch nach der mutlosen 0:2-Pleite gegen Inter im San Siro wieder Ernüchterung. © getty 29/32 Mit Siegen über Gladbach (DFB-Pokal) und Wolfsburg (Bundesliga) sowie dem spektakulären 3:2 über Inter scheint der BVB wieder auf Kurs. Spielerisch weiß die Borussia vor dem Kracher gegen die Bayern aber kaum zu überzeugen. © getty 30/32 Vom geforderten Männerfußball ist jedoch in München nichts zu sehen. Sang- und klanglos wird der BVB vom FCB mit 4:0 abgefrühstückt und wieder wird die Frage laut: Kann Favre eine gewisse Mentalität vorleben und den BVB zur Meisterschaft führen? © getty 31/32 Seit dem Debakel gegen den FCB steht Favre enorm unter Druck. Das 3:3 gegen Paderborn nach einem 0:3-Rückstand hilft nicht, um Druck vom Kessel zu nehmen. "So dürfen wir nie, nie wieder auftreten. Das war absolute Scheiße", sagt Reus im Anschluss. © getty 32/32 Auf der Mitgliederversammlung machen die BVB-Bosse zuletzt klar, dass Favre jetzt Ergebnisse liefern muss. Andernfalls steht ein jähes Ende der Ära des Schweizers bevor.

BVB: Mannschaft und Verein strahlen keine Stabilität aus

Die Verantwortlichen des Vereins versuchen seitdem nachvollziehbarerweise, die Deutungshoheit nicht zu verlieren und die angespannte Situation besonnen zu moderieren. Sie ist ja auch skurril, fast schon so verwunderlich wie das aktuelle Tabellenbild der Bundesliga. Schließlich sind für Dortmund noch alle Saisonziele in Reichweite. Doch während beim größten Konkurrenten aus München seit dem Trainerwechsel zu Hansi Flick eitel Sonnenschein herrscht, kriselt es beim nur einen Zähler hinter dem FC Bayern rangierenden BVB seit Wochen.

Die die Borussia stets begleitende Kritik hat damit zu tun, dass Mannschaft und Verein keine Stabilität ausstrahlen, weil sportlich wie politisch zu viel im Argen liegt. Dieser Eindruck lässt sich auf den regelmäßig stattfindenden Pressekonferenzen auch nicht von zwei recht wortkargen Vereinsvertretern wegwischen.

Die sportliche Dimension umfasst unter anderem, dass es seit der Rückrunde des Vorjahres schwerfällt, der Mannschaft eine Weiterentwicklung zu attestieren. Gerade in der Defensive begeht der BVB seit langer Zeit strukturelle und sich wiederholende Fehler, die Favre bislang nicht effektiv eindämmen konnte. Daraus resultieren ärgerliche Ergebnisse gegen schwächer besetzte Teams. Unter anderem konnte der BVB im Jahr 2019 nicht gegen Nürnberg, Augsburg, Union oder Paderborn gewinnen und verspielte in diesem Zeitraum in der Bundesliga sieben Führungen.

Favres Philosophie prägt die BVB-Mannschaft nicht

Auch stößt der auf Sicherheit und kontrollierte Offensive ausgelegte Favre-Fußball deutlich an seine Grenzen, wenn trotz der hohen individuellen Qualität im Kader gleich mehrere Spieler wie aktuell ihrer Top-Form hinterherlaufen. Hinzu kommen kritische Anmerkungen von Wortführern wie Kapitän Marco Reus oder Mats Hummels zur taktischen Ausrichtung.

Zwar betonen die Spieler die gute Zusammenarbeit mit dem Schweizer Coach, die Vielzahl der Wundertüten-Auftritte lässt jedoch keinerlei Kontinuität zu. Selbst drei Siege in Serie verhalfen nicht zu einem Umschwung, im Gegenteil: danach folgten mit München, Paderborn und Barcelona die drei ernüchternsten Partien der bisherigen Saison.

So ist Dortmund von einem Fußball, der den propagierten Kampf um die Meisterschaft mit Leben und Überzeugung füllt, weit entfernt. Die Frage, ob Favre die Mannschaft mit seiner Philosophie prägen würde, muss nach seiner bisherigen Amtszeit verneint werden - das gerne hergenommene Argument, dem 62-Jährigen fehle es dafür ohnehin an der nötigen Persönlichkeit, kann man dafür sogar außen vor lassen.

Ob ein Favre-Aus Besserung bringt, muss bezweifelt werden

Die Folge der blassen Darbietungen ist, dass seit Wochen eine Entlassung von Favre im Raum steht und dem Vernehmen nach einzig aufgrund der fehlenden Alternativlösung noch nicht vollzogen wurde. Dass aus dieser verworrenen Gemengelage keine leistungsfördernde Atmosphäre entstehen und die allgemeine Verunsicherung weichen kann, ist selbstredend. Deshalb bleibt es auch ungeachtet des Unterzahl-Siegs in Berlin oder derzeitiger Platzierungen schwer vorstellbar, dass aus dem Kapitel Favre noch eine Erfolgsgeschichte wird.

Doch ob einzig ein Favre-Aus schon Besserung für den BVB bringen würde, ist zweifelhaft. Nicht umsonst verschärfte man in letzter Zeit den Ton gegenüber der Mannschaft, die früh in der Saison erneut von der Anfang des Jahres erstmals aufgekeimten Mentalitätsdebatte heimgesucht wurde. Die Kluft zwischen einsichtigen Worten der Spieler und darauffolgenden Taten fällt bisweilen gewaltig aus.

Es sind vielmehr weitere Baustellen, die nahelegen, dass Dortmunds Inkonstanz und die permanent den Klub umgebende Aufgeregtheit nicht nur an der Trainerposition festzumachen sind. Das beginnt bei der Zusammenstellung des Kaders: Neben dem von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bereits eingeräumten Fehler, keinen zweiten Stürmer neben dem dauerverletzten Paco Alcacer verpflichtet zu haben, stünde der Borussia ein gestalterischer, strukturgebender und offensiver Achter im Stil eines Ilkay Gündogan gut zu Gesicht.

Fehlende Leadertypen und erneute Undiszipliniertheiten

Auch vermisst man Typen, die die Mannschaft anführen und ihr in schwierigen Situationen Halt geben. Zu oft war stattdessen zu beobachten, wie sich der BVB kollektiv in sein Schicksal ergab. In diesem Zusammenhang sind auch Hummels' alarmierende Worte nach dem Debakel beim FC Bayern zu verstehen, man müsse härter zu sich selbst sein, um körperlich dagegenhalten zu können.

Hinzu kommen wiederkehrende Undiszipliniertheiten wie die häufigen Verspätungen von Jadon Sancho. Erst recht im Kontext der Erfahrungen mit Ousmane Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang, deren vereinsschädigendes Verhalten sich negativ auf die Chemie des Teams und dessen Disziplin ausgewirkt hat, muss man sich fragen, weshalb die Verantwortlichen nicht in der Lage sind, solche Auswüchse einzudämmen.

Dass die Dortmunder Führung schon einmal ein glücklicheres Händchen bewiesen hat, belegt nicht nur die Unwucht im Kader. Nichts anderes als eine Ohrfeige für Favre war es, als Watzke auf der Vorstellung seiner Biografie zur Unzeit davon schwadronierte, dass er Jürgen Klopp zum BVB zurückholen wollte, während dem stattdessen verpflichteten Trainer der Wind von allen Seiten ins Gesicht blies.

Watzke bestätigt Dortmunds Stümersuche: Das sind die möglichen Kandidaten © getty 1/22 Hans-Joachim Watzke hat auf der BVB-Jahreshauptversammlung Versäumnisse in Sachen Transfers eingeräumt. "Wir hätten eine zweite Nummer neun verpflichten müssen. Das haben wir nicht getan. Das war falsch", sagte der Dortmund-Boss. © getty 2/22 Zuvor hatte schon die Bild berichtet, dass der BVB nach einem weiteren Stürmer im Winter sucht. Und das, obwohl Trainer Favre bekanntermaßen nicht unbedingt ein Fan des klassischen Stürmer-Bullen ist. Das musste in Gladbach schon Luuk de Jong erfahren. © getty 3/22 Allerdings zeigt das Beispiel Mario Balotelli auch, dass Favre es durchaus auszuloten weiß, einen klassischen Mittelstürmer erfolgreich einzubauen (43 Tore unter Favre in Nizza). Wir zeigen Euch die möglichen Kandidaten, über die spekuliert wird. © getty 4/22 OLIVIER GIROUD: Magere 211 Minuten stand der Franzose bislang für Chelsea in dieser Saison auf dem Platz. "Ich akzeptiere das nicht", sagte Giroud erst kürzlich. Chelsea soll nach Guardian-Angaben bereit sein, den 33-Jährigen im Winter abzugeben. © getty 5/22 Giroud misst 1,94 Meter, ist athletisch und durchsetzungsstark, gilt fußballerisch aber als limitiert und ist nicht der Schnellste. Er würde das BVB-Offensivspiel zwar variabler machen, fraglich ist nur, ob Favre mit ihm etwas anfangen kann. © getty 6/22 Laut dem Mirror soll der BVB ein Auge auf Giroud geworfen haben und einen Januar-Transfer anstreben. Rund 7 Millionen Euro Ablöse sollen die Blues wohl fordern. Dem Daily Express zufolge sind auch Inter Lyon, Marseille und Montepellier interessiert. © getty 7/22 WILLIAN JOSE: Der groß gewachsene Angreifer (1,89 m) von Real Sociedad soll laut einem Bericht der Bild auf der Beobachtungsliste des BVB stehen. Der 27-Jährige traf in dieser Saison in 13 Spielen bereits fünfmal. © getty 8/22 MAXIMILIANO GOMEZ: Auch der Angreifer des FC Valencia soll laut der Bild auf der Liste des BVB stehen. Gomez wechselte erst im Sommer nach Valencia und etablierte sich als Torgarant, von daher ist es fraglich, ob er eine Freigabe erhalten würde. © getty 9/22 MARIO MANDZUKIC: Er wäre so eine Balotelli-Nizza-Lösung. Bei Juventus wurde der Kroate von Sarri aussortiert, machte noch kein einziges Spiel, durfte nicht einmal mehr am Mannschaftstraining teilnehmen. Mandzukic wird Juve wohl sehr sicher verlassen. © getty 10/22 Die Frage ist - wohin? Manchester United gilt als heißer Kandidat, auch Sevilla und West Ham United sind interessiert. Mandzukic bevorzugt offenbar eine Rückkehr zum FC Bayern, allerdings sei der deutsche Rekordmeister nicht darum bemüht. © getty 11/22 Der BVB wurde in den vergangenen zwei Sommertransferperioden mit dem Vizeweltmeister von 2018 in Verbindung gebracht. Favre erklärte zuletzt jedoch gegenüber der Bild, dass er an Mandzukic zweifele. Als Grund nannte er dessen Alter (33). © getty 12/22 ERLING BRAUT HAALAND: Er ist der absolute Shootingstar bei RB Salzburg. 26 Tore in 18 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Der 19 Jahre alte und 1,94 Meter große Norweger weckt international Begehrlichkeiten. © getty 13/22 Bereits Mitte September berichtete 90min.com, dass der BVB Favorit auf eine mögliche Verpflichtung sei. Zuletzt berichtete Sky jedoch, dass Haaland einen RB-internen Wechsel nach Leipzig erwäge. © getty 14/22 Ein Wintertransfer zum BVB ist auch aufgrund der namhaften Konkurrenz sehr unwahrscheinlich. Neben dem BVB sollen auch der FC Bayern, Manchester United, Real Madrid und der FC Barcelona die Fühler nach Haaland ausstrecken. © getty 15/22 MARIANO DIAZ: Spielt unter Zidane bei Real Madrid überhaupt keine Rolle, stand sogar erst einmal im Kader der Königlichen. Ein Abschied aus der spanischen Hauptstadt gilt als sehr wahrscheinlich. Anfang September soll er Schalke 04 abgesagt haben. © getty 16/22 Wie das Portal OKDiario berichtet, soll auch der BVB nun über eine Verpflichtung des Stürmers nachdenken. Eine Option sei ein Leihgeschäft bis Saisonende. Vorteil BVB: Die Beziehungen zu Real sind bestens, wie die Hakimi-Leihe bereits bewies. © getty 17/22 DRIES MERTENS: Sein Vertrag beim SSC Neapel läuft im Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung stocken, weil Topverdiener Mertens wohl Gehaltskürzungen hinnehmen müsste. Sollte es zu keiner Einigung kommen, … © getty 18/22 … sollen laut Transferguru Di Marzio zahlreiche Klubs Schlange stehen, darunter auch der BVB. Zuletzt berichtete die Gazzetta dello Sport jedoch, dass sich Mertens bereits für einen ablösefreien Wechsel zu Inter Mailand im Sommer entschieden habe. © getty 19/22 Mertens, der seit 2013 bei Napoli spielt und in 297 Partien 116 Mal traf, wäre mit 1,69 Meter Körpergröße ohnehin nicht der klassische Mittelstürmer, den der BVB angeblich sucht. © getty 20/22 ODSONNE EDOUARD: 21 Jahre jung, 1,87 Meter groß, 12 Tore in 24 Spielen für Celtic in dieser Saison. Edouard kommt aus der Jugend von PSG und dreht seit zwei Jahren bei den Schotten mächtig auf (45 Tore und 24 Vorlagen in 105 Spielen). © getty 21/22 Wie der Guardian bereits im September berichtete, soll der BVB neben einigen Serie-A-Klubs um den Franzosen werben. Auch Sky behauptet, dass die Schwarzgelben Edouard gescoutet hätten. Ein Wechsel im Winter soll jedoch überhaupt kein Thema sein. © imago images 22/22 STEFFEN TIGGES: 21 Jahre jung, 1,95 Meter groß und die interne Lösung. Tigges hatte beim BVB II einen starken Saisonstart (6 Tore in den ersten 8 Spielen), hat seitdem aber mit Ladehemmung zu kämpfen und ist seit zwei Monaten ohne Torerfolg.

BVB steht vor vielfältigen und schwierigen Herausforderungen

All diese Bausteine haben im bald abgelaufenen Jahr eine Distanz zwischen den für einen Verein entscheidenden Säulen entstehen lassen: zwischen Mannschaft, Trainer, Verantwortlichen und Fans. Dass Zuschauer die Gegentore gegen Paderborn höhnisch beklatschen, ist nicht das erste Anzeichen eines sich ausbreitenden und für den Klub schädlichen Defätismus.

Es sind somit vielfältige und schwierige Herausforderungen, die Borussia Dortmund in naher wie ferner Zukunft zu bewältigen hat. Sowohl der sportlichen Stagnation, als auch der immer mehr verblassenden Vereinsidentität entgegen zu wirken, dürften die beiden dringlichsten sein.

Ansonsten könnte es mit Watzkes im Mai formuliertem Postulat, noch ambitionierter aufzutreten, um "den nächsten Evolutionsschritt" zu gehen, problematisch werden.

