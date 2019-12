2. Bundesliga: Die Samstagspartien des 18. Spieltages heute live im TV, Livestream und Liveticker

Vor der Winterpause bittet die zweite Bundesliga noch ein letztes Mal zum Tanz. Welche Partien am heutigen Samstag im deutschen Unterhaus ausgespielt werden und wo Ihr diese im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

2. Bundesliga: Die Samstagspartien des 18. Spieltages

Insgesamt vier Partien finden heute statt. Drei weitere steigen am morgigen Sonntag. Schon gestern spielten der KSC gegen Wiesbaden und Nürnberg gegen Dresden.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Datum Uhrzeit Heim Gast 21.12. 13 Uhr Hannover 96 VfB Stuttgart 21.12. 13 Uhr Erzgebirge Aue SpVgg Greutcher Fürth 21.12. 13 Uhr FC St. Pauli Arminia Bielefeld 21.12. 13 Uhr SC Darmstadt 98 Hamburger SV

© getty

Die 2. Bundesliga heute live im TV und Livestreaam

Alle Spiele der 2. Bundesliga werden exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky Sport ausgestrahlt. Wer die heutigen Spiele also sehen will, braucht ein Sky-Abonnement. Ab 12.10 Uhr beginnen die Vorberichte live aus den Stadien. Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD laufen alle vier Begegnungen in der Konferenz - die Einzelkanäle sind auf 3 HD bis 6 HD zu finden. Allen mobilen Usern bietet Sky mit SkyGo einen Livestream an, via Sky Ticket können auch Nicht-Sky-Kunden live mit dabei sein. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

2. Bundesliga: SPOX-Liveticker

Für alle ohne Sky-Abo sind wir live dabei. In unseren Livetickern verpasst Ihr keine Highlights aus den Stadien. Hier geht's zur Übersicht für Samstag, den 21.12.19.

2. Bundesliga: Der Samstag in der Vorschau

Gleich vier der ersten sechs Mannschaften der Tabelle sind heute Nachmittag im Einsatz - davon sogar die drei führenden. Während es der VfB Stuttgart im Absteiger-Duell bei Hannover 96 zu tun bekommt, ist der Hamburger SV beim SV Darmstadt zu Gast. Ebenfalls auswärts ran muss die Arminia aus Bielefeld, die nach Hamburg zum FC St. Pauli reisen muss. Abgerundet wird der Spieltag mit einem Heimspiel von Erzgebirge Aue, das gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth antritt.

2. Bundesliga: Die Tabelle nach dem 17. Spieltag

Mit Bielefeld, Hamburg, Stuttgart und Aue spielen heute vier der ersten sechs Mannschaften der 2. Liga.