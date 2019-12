Bundesliga: Deshalb überträgt das ZDF TSG Hoffenheim gegen den BVB (Borussia Dortmund)

Im Freitagsspiel des 17. Spieltags der Bundesliga trifft die TSG Hoffenheim auf den BVB. Warum das Spiel heute Abend im ZDF zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

Hoffenheim - BVB: Darum zeigt das ZDF das Spiel

Aufgrund der aktuellen TV-Rechtelage darf das ZDF in dieser Saison drei Spiele live zeigen. Das sind jeweils die Freitagsspiele des 1., 17. und 18. Spieltages. Somit wird auch das Eröffnungsspiel der Rückrunde zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach im Free-TV zu sehen sein.

Bereits in der vergangenen Saison zeigte das ZDF ein Spiel des 17. Spieltags live im Free-TV. Damals gewann der BVB mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach.

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund: Das Spiel im Livestream auf DAZN

Zusätzlich zum ZDF überträgt auch der Streamingdienst DAZN das Spiel zwischen der TSG und dem BVB.

Hoffenheim - Dortmund: Das Spiel im LIVE-TICKER

SPOX bietet zum letzten Freitagsspiel der Hinrunde wie gewohnt einen Liveticker an. Somit verpasst Ihr kein Highlight der Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund.

TSG Hoffenheim - BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

Lucien Favre muss definitiv auf seinen Kapitän Marco Reus verzichten. Der Nationalspieler fällt mit einem Muskelfaserriss aus.

TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Posch, Vogt, Hübner, Skov - Rudy, Grillitsch, Geiger - Bebou, Kramaric

Baumann - Kaderabek, Posch, Vogt, Hübner, Skov - Rudy, Grillitsch, Geiger - Bebou, Kramaric Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Zagadou, Schulz - Weigl, Brandt, Götze - Hazard, Sancho

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mit einem Sieg würde der BVB zumindest bis morgen den FC Bayern München überholen.