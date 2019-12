BVB-Juwel Youssoufa Moukoko darf wohl bei den Profis von Borussia Dortmund mittrainieren

Der erst 15 Jahre alte Youssoufa Moukoko darf offenbar ab sofort bei den Profis von Borussia Dortmund mittrainieren. Wie die Bild-Zeitung am Donnerstag berichtet, gab die Versicherung der Berufsgenossenschaft dem Jugendspieler kurz vor Weihnachten die Erlaubnis zur Teilnahme an Einheiten mit der ersten Mannschaft.

Zwar war Moukoko nach Bild-Angaben bereits seit seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer beim BVB bis 2022 versicherungstechnisch im Falle eines Arbeitsunfalls abgesichert, allerdings galt diese Versicherung nur für Einsätze und Trainingseinsätze in den Jugendmannschaften der Schwarzgelben.

Wie die Bild berichtet, habe man beim BVB seit Monaten daran gearbeitet, den Versicherungsstatus des 15-Jährigen zu ändern, um zumindest die Möglichkeit zu haben Moukoko bei den Profis mittrainieren zu lassen. Mitglieder von Lucien Favres Trainerteam sollen sich "etliche Male" Spiele von Moukoko in der Youth League und der U19 angeschaut haben.

Ein Einsatz bei den Profis ist allerdings frühestens im August 2021 möglich. "Bevor er 17 ist, kann er nicht bei den Profis spielen. Deshalb muss heute wegen ihm niemand schon Schnappatmung bekommen", sagte Nachwuchskoordinator Lars Ricken im vergangenen Jahr.

Moukoko, Werner und Co.: Die Top-20 Torschützen der U17-Bundesliga © getty 1/21 Seit diesem Jahr spielt Youssoufa Moukoko in der U19 von Borussia Dortmund, er machte aber schon in der U17 des BVB mit etlichen Toren auf sich aufmerksam. SPOX zeigt die Top-20 der U17-Bundesliga-Torjäger. © getty 2/21 Platz 20 - LEON DAJAKU (VfB Stuttgart, 17/18): 23 Tore in 21 Spielen; heute beim FC Bayern II unter Vertrag. © getty 3/21 Platz 19 - MANUEL WINTZHEIMER (FC Bayern II, 15/16): 23 Tore in 18 Spielen; heute beim VfL Bochum unter Vertrag. © getty 4/21 Platz 18 - MALIK BATMAZ (Karlsruher SC, 16/17): 23 Tore in 17 Spielen; heute beim Karlsruher SC unter Vertrag. © imago images 5/21 Platz 17 - MARVIN HÖNER (Arminia Bielefeld, 10/11): 23 Tore in 16 Spielen; heute beim VfL Theesen unter Vertrag. © getty 6/21 Platz 16 - MAURICE MALONE (FC Augsburg, 16/17): 24 Tore in 26 Spielen; heute beim FC Augsburg unter Vertrag. © getty 7/21 Platz 15 - LAZAR SAMARDZIC (Hertha BSC, 17/18): 24 Tore in 25 Spielen; heute bei Hertha BSC II unter Vertrag. © getty 8/21 Platz 13 - SVEN KREYER (Bayer 04 Leverkusen, 07/08): 24 Tore in 24 Spielen; heute bei Viktoria Köln unter Vertrag. © getty 9/21 Platz 13 - TIMO WERNER (VfB Stuttgart, 11/12): 24 Tore in 24 Spielen; heute bei RB Leipzig unter Vertrag. © imago images 10/21 Platz 12 - EMREHAN GEDIKLI (Bayer 04 Leverkusen, 18/19): 25 Tore in 26 Spielen; heute bei Bayer 04 Leverkusen U17 unter Vertrag. © getty 11/21 Platz 11 - DANIEL GINCZEK (Borussia Dortmund, 07/08): 26 Tore in 25 Spielen; heute beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. © getty 12/21 Platz 10 - FEDERICO PALACIOS (VfL Wolfsburg, 11/12): 26 Tore in 23 Spielen; heute bei Jahn Regensburg unter Vertrag. © twitter.com/HerthaBubis 13/21 Platz 9 - EMINCAN TEKIN (Hertha BSC, 18/19): 26 Tore in 22 Spielen; heute bei Hertha BSC II unter Vertrag. © getty 14/21 Platz 8 - JANN-FIETE ARP (Hamburger SV, 16/17): 26 Tore in 21 Spielen; heute beim FC Bayern unter Vertrag. © getty 15/21 Platz 7 - LENNART THY (Werder Bremen, 08/09): 28 Tore in 26 Spielen; heute bei PEC Zwolle unter Vertrag. © imago images 16/21 Platz 6 - MERIS SKENDEROVIC (TSG Hoffenheim, 14/15): 30 Tore in 26 Spielen; heute bei Carl Zeiss Jena unter Vertrag. © getty 17/21 Platz 5 - MARVIN DUKSCH (Borussia Dortmund, 10/11): 33 Tore in 18 Spielen; heute bei Hannover 96 unter Vertrag. © imago images 18/21 Platz 4 - FLORIAN KRÜGER (FC Schalke 04, 15/16): 35 Tore in 26 Spielen; heute bei Erzgebirge Aue unter Vertrag. © getty 19/21 Platz 3 - YOUSSOUFA MOUKOKO (Borussia Dortmund, 17/18): 37 Tore in 25 Spielen; heute bei Borussia Dortmund II unter Vertrag. © getty 20/21 Platz 2 - DONIS AVDIJAJ (FC Schalke 04, 12/13): 44 Tore in 25 Spielen; heute bei Trabzonspor unter Vertrag. © getty 21/21 Platz 1 - YOUSSOUFA MOUKOKO (Borussia Dortmund, 18/19): 46 Tore in 25 Spielen; heute bei Borussia Dortmund II unter Vertrag.

BVB-Juwel Moukoko beim DFB: "Einfach zu viel geworden"

Beim BVB-Nachwuchs beeindruckt Moukoko auch in dieser Saison mit einer herausragenden Torquote gegen Mannschaften und Gegenspieler, die im Schnitt drei Jahre älter sind als er. In der U19-Bundesliga-West steht Moukoko bei 22 Treffern und acht Vorlagen in 14 Spielen, in der Youth League erzielte er in sechs Spielen vier Tore. Zuvor in der U17 des BVB waren es 90 Tore in 56 Spielen.

Auch in den Junioren-Nationalmannschaften sorgte Moukoko bereits für Aufsehen, als er in den ersten Spielen für die deutsche U16 ebenfalls mehrfach traf. Anschließend entschieden sich der BVB und auch der DFB dazu, das Sturmjuwel zunächst nicht mehr an Lehrgängen teilnehmen zu lassen. "Wir haben eine Verantwortung, auch dem Umfeld und der Familie gegenüber. Das Wohl des Jungen steht im Vordergrund, und es ist zuletzt einfach zu viel geworden - vor allem, wenn Youssoufa beim DFB war", sagte Moukoko-Berater Patrick Williams im Oktober 2018.