BVB: Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Die heutige Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem BVB bedeutet den Jahresabschluss für beide Mannschaften. Hoffenheim braucht einen Sieg im Kampf um die internationalen Plätze, der BVB will die Spitzengruppe der Bundesliga unter Druck setzen. Hier findet Ihr einen Überblick über die Übertragung im Fernsehen und Livestream.

TSG Hoffenheim - BVB: Datum, Anstoß, Spielort

Das Spiel wird in der Heimspielstätte der TSG Hoffenheim, der Sinsheimer PreZero-Arena mit 30.150 Plätzen, stattfinden. Anpfiff ist am heutigen Freitag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim gegen den BVB heute live im TV und Livestream?

Wie alle Freitagsspiele der Bundesliga wird auch das Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und dem BVB live und in voller Länge auf DAZN übertragen. DAZN beginnt mit der Vorberichterstattung um 20.15 Uhr und bietet vor Ort folgendes Team auf:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

Zudem überträgt das ZDF die Partie im Fernsehen sowie per Livestream.

Wer zeigt Hoffenheim - Borussia Dortmund heute live? Das ist DAZN

DAZN zeigt in dieser Saison 40 Livespiele der Bundesliga, neben den Freitagsspielen auch alle Partien am Montag sowie vereinzelte Begegnungen am Sonntag.

Darüber hinaus überträgt das "Netflix des Sports" viele weitere Wettbewerbe anderer Sportarten, beispielsweise die US-Sportligen NBA, NFL, MLB und NHL. Zudem gibt Topevents aus dem Darts, dem Tennis oder dem Hockey.

TSG 1899 Hoffenheim: Wieder in der Erfolgsspur

Vier Spiele musste die TSG Hoffenheim auf einen Sieg warten, bevor es gegen Union Berlin wieder einen Erfolg zu feiern gab. Dementsprechend erleichtert war auch Trainer Alfred Schreuder: "Es hat mich so gefreut für die Jungs. Sie haben wirklich gut gekämpft und sich den Sieg verdient."

© getty

Borussia Dortmund: Marco Reus wird dem BVB fehlen

Vor dem Spiel gegen Hoffenheim drohen dem BVB die Ausfälle zweier wichtiger Spieler. Kapitän Marco Reus wird wegen eines Muskelfaserrisses auf jeden Fall fehlen. "Er hat nach dem Spiel gegen Leipzig etwas gespürt", erklärte Trainer Lucien Favre. "Er kann definitiv nicht spielen."

Fraglich ist auch der Einsatz von Jadon Sancho. "Ich kann es noch nicht sagen. Aber wir hoffen, dass er dabei ist", sagte Favre, nachdem Sancho gegen Leipzig mit Krämpfen vorzeitig den Platz verlassen musste.

TSG Hoffenheim gegen den BVB: Die letzten Duelle

In der jüngsten Vergangenheit waren die Duelle zwischen Hoffenheim und dem BVB meist eine knappe Angelegenheit, in der vergangenen Saison verspielte der der BVB noch eine 3:0-Führung.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 09.02.2019 Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 3:3 22.09.2018 TSG Hoffenheim Borussia Dortmund 1:1 12.05.2018 TSG Hoffenheim Borussia Dortmund 3:1 16.12.2017 Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 2:1 06.05.2017 Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 2:1

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mit einem Sieg würde der BVB garantiert auf einem Champions-League-Platz überwintern.