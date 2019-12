BVB - News und Gerüchte: Weigl-Berater angeblich in Kontakt mit Benfica - Hertha-Interesse an Götze?

Nach Julian Weigl soll nun auch Mario Götze von Borussia Dortmund auf dem Wunschzettel der Hertha stehen. Weigls Berater soll außerdem in Kontakt mit einem europäischen Schwergewicht stehen. Nach dem spektakulären Remis gegen RB Leipzig am Dienstag, herrschte beim BVB das Gefühl vor, "3:3 verloren" zu haben, wie Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl es formulierte.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB-Transfers: Weigl-Berater offenbar in Kontakt mit Top-Klub

Julian Weigl beschäftigt sich offenbar ernsthaft mit einem Abschied von Borussia Dortmund schon in der Winterpause. Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtet, soll Weigl-Berater Samy Wagner mit Benfica Lissabon in Kontakt stehen. Nach dem Aus in der Champions League planen die Portugiesen im Winter demnach den Kader zu verstärken, um in der Europa League zu bestehen. Neben Benfica soll auch Hertha BSC ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen haben. Das berichtete Fussballtransfers.com am Dienstag.

Die Wechselgerüchte um Weigl kommen zu einem Zeitpunkt, da der defensive Mittelfeldspieler eigentlich ungewohnt viel Spielzeit erhält. Nachdem Weigl zu Beginn der Saison 2018/19 unter Trainer Lucien Favre völlig außen vor und Dauerreservist war und in der Folge einen Wechsel zu Paris Saint-Germain forcieren wollte, erhielt er in der Rückrunde einen Stammplatz in der Innenverteidigung. Aktuell ist er aufgrund der Verletzungen von Thomas Delaney und Axel Witsel auf seiner angestammten Sechserposition gesetzt.

Das könnte sich jedoch mit Beginn der Rückrunde wieder ändern. Favre stellte sein System zuletzt auf eine Dreierkette um, in der für Weigl aktuell kein Platz mehr ist. Zudem kehren Delaney und Witsel nach Ende der Winterpause von ihren Verletzungen zurück.

Der BVB soll einen Winterwechsel von Weigl aktuell ausschließen, nach der Saison wäre die Situation jedoch eine andere. Weigls Vertrag beim BVB läuft 2021 aus. Sollte eine Vertragsverlängerung nicht zustande kommen, wäre die Sommertransferperiode die wohl letzte Möglichkeit, mit Weigl noch eine Ablöse zu generieren.

Götze-Zukunft beim BVB: Hertha BSC angeblich an Transfer interessiert

Neben Julian Weigl soll Hertha BSC auch an Mario Götze interessiert sein. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch. Demnach wolle sich der kriselnde Hauptstadtklub mit der Finanzspritze von Investor Lars Windhorst mit großen Namen verstärken und denke an den Torschützen des WM-Finales von 2014.

Im Winter soll der Fokus nach Sport-Bild-Informationen zunächst auf Verstärkungen in der Defensive liegen. Dabei habe man ein Auge auf Victor Wanyama von Tottenham Hotspur geworfen. Im Sommer 2020 soll allerdings Götzes Name auf der Berliner Liste stehen, auch wenn es bisher noch keinen Kontakt zwischen den beiden Parteien gegeben haben soll.

Götze durchlebt aktuell eine schwierige Phase beim BVB. Unter Favre machte der 27-Jährige nur ein einziges Spiel über 90 Minuten und war zuletzt sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga lediglich Kurzarbeiter bei den Schwarzgelben. Gegen Slavia Prag und RB Leipzig saß er 90 Minuten auf der Bank.

Auch deshalb sind die Vertragsverhandlungen zwischen dem BVB und Götze ins Stocken geraten. Der Vertrag des Offensivspielers läuft im Winter aus und wäre Stand jetzt sogar ablösefrei zu haben.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/28 Das Duell zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig war ein Wechselbad der Gefühle. Beim 3:3 im Signal-Iduna-Park glänzten einzelne Spieler, um danach mit dicken Fehlern Gegentore einzuleiten. Die Noten und Einzelkritiken zum Top-Spiel. © getty 2/28 ROMAN BÜRKI: Ein Spiel zwischen Himmel und Hölle für den Schweizer. Mit überragender Doppelparade kurz vor der Pause, danach verschuldete er den Anschlusstreffer. Trägt entscheidende Mitschuld für das Unentschieden. Note: 4,5. © getty 3/28 MANUEL AKANJI: Sehr gute Vorstellung des rechten Halbverteidigers. An keinem der Gegentore beteiligt, dazu stark in den Zweikämpfen (60 Prozent) und vor allem sicher im Spielaufbau (98,6 Prozent Passquote). Note: 3. © imago images 4/28 MATS HUMMELS: 87 Prozent Passquote, 8 klärende Aktionen, 75 Prozent gewonnene Tacklings. Hummels war einer der besten BVB-Akteure und war auch offensiv präsent. Verpasste zweimal sein erstes Tor, kurz vor Schluss mit einem Traumpass auf Schulz. Note: 2. © getty 5/28 DAN-AXEL ZAGADOU: Zweikampfstärkster Innenverteidiger der Dreierkette, vor allem in der Luft bärenstark (83 Prozent gewonnene Duelle). Der 3:3-Ausgleich, bei dem er zu spät kam, war der einzige Schönheitsfleck. Note: 3. © getty 6/28 ACHRAF HAKIMI: Der Marokkaner war in Durchgang eins mal wieder kaum zu bremsen. Sein Tempo konnte Leipzig nicht kontrollieren. Ein Gefahrenherd, nur am Ende ging ihm merklich die Puste aus. Zudem mit 25 Ballverlusten. Note: 3,5. © getty 7/28 JULIAN WEIGL: Schnell wird Weigl nicht mehr, spulte aber die meisten Kilometer beim BVB ab (12,12 km). Zudem gelang ihm noch ein für ihn sehr seltener Treffer - dank gütlicher Mithilfe von Gulacsi. Note: 3. © getty 8/28 JULIAN BRANDT: Quasi mit einer Roman-Bürki-Vorstellung. Schoss das vielleicht eleganteste Tor der Saison, als er den Ball perfekt mitnahm, bereitete aber auch unfreiwillig den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich von Werner vor. Note: 4,5. © getty 9/28 RAPHAEL GUERREIRO: Löste sich mit seiner guten Technik oft aus dem Pressing der Gäste und ermöglichte so schnelles Offensivspiel. Aber auch mit schlechtem Stellungsspiel vor dem 3:3. Note: 4. © getty 10/28 MARCO REUS: Hatte gute Szenen, tat sich aber dennoch schwer gegen eine aggressive und schnelle Leipziger Defensive, die ihm stets auf den Füßen stand. Dem Kapitän fehlte deswegen die Bindung zum Spiel (wenigste Ballkontakte in der BVB-Startelf). Note: 4. © getty 11/28 THORGAN HAZARD: Seine schwächste Partie der letzten Wochen. Zu Beginn noch gut eingebunden, tauchte der Belgier mit zunehmender Spieldauer immer mehr ab. Verlor darüber hinaus satte 22 Mal den Ball. Note: 4,5. © getty 12/28 JADON SANCHO: Bester Dortmunder an diesem Abend. Vergab die Führung mit einem leichtfertigen Abschluss, war aber irgendwie doch daran beteiligt. Dazu mit einem Tor und einer Vorlage. Musste in der 71. verletzt runter. Note: 2,5. © getty 13/28 LUKASZ PISZCZEK: Kam in der 71. Minute spontan für Jadon Sancho ins Spiel. Keine Bewertung. © getty 14/28 NICO SCHULZ: Ersetzte kurz vor dem Ende (84.) Raphael Guerreiro. Keine Bewertung. © getty 15/28 PETER GULACSI: Vereitelte früh gegen Hummels den Rückstand, sah dann aber beim Tor von Weigl ganz schlecht aus. Beim Brandt-Tor machtlos, beim Sancho-Treffer noch dran. Note: 4,5. © getty 16/28 NORDI MUKIELE: Wirkte im Gegensatz zu Pendant Halstenberg über die gesamte Begegnung gefestigter. Am Ende mit guten Zweikampfwerten und mehreren guten Aktionen im Spiel nach vorne. Note: 3,5. © getty 17/28 LUKAS KLOSTERMANN: Machte seinen Job auf der ungewohnten Innenverteidiger-Position sehr gut. Vor allem im Aufbauspiel sicher. Lief Reus und Co. einige Male in höchster Not ab. Muss nach einer Ecke den zwischenzeitlichen Ausgleich machen. Note: 3,5. © getty 18/28 DAYOT UPAMECANO: Der spielbestimmende Akteur im Aufbau der Roten Bullen. Hatte die meisten Ballkontakte (110) und versuchte immer wieder mit Bällen über die BVB-Kette die Stürmer einzusetzen. Leitete so das 3:3 ein. Note: 3,5. © getty 19/28 MARCEL HASLTENBERG: Hatte auf seiner Seite große Probleme mit Hakimi und Sancho. Gewann kein einziges Duell im ersten Durchgang (27 Prozent insgesamt). In Hälfte zwei verbessert, knapp im Abseits bei seinem nicht anerkannten Treffer. Note: 4,5. © getty 20/28 DIEGO DEMME: Der Abfangjäger vor der Viererkette war unglaublich aggressiv im Zweikampf, aber nicht immer auf der Höhe (47 Prozent gewonnene Zweikämpfe). Leitete das 0:2 sowie das 2:3 mit unzureichenden Befreiungsschlägen ein. Note: 4,5. © getty 21/28 KONRAD LAIMER: Lief im Mittelfeld fast nur hinterher. Wenn er in den Zweikampf kam zumeist nur zweiter Sieger (40 Prozent Zweikampfquote). Sinnbildlich stand der Tunnler, den er in Halbzeit eins von Sancho kassierte. Note: 4. © getty 22/28 MARCEL SABITZER: Ein Spiel zum Vergessen für den Österreicher. Lediglich gut jeder zweite Pass fand seinen Weg zum Mitspieler. Alleine in Durchgang eins leistete er sich zudem elf Ballverluste, 16 waren es bei seiner Auswechslung. Note: 5. © getty 23/28 EMIL FORSBERG: Agierte gegen den Ball fast als Mittelstürmer, da Werner und Poulsen eher weiter außen blieben, um die Halbverteidiger des BVB anzulaufen. Offensiv war er gegen Weigl abgemeldet. Musste zur Pause folgerichtig raus. Note: 5. © getty 24/28 TIMO WERNER: Gewann in der ersten Hälfte keinen Zweikampf, sein Kopfball, den Bürki klasse parierte (45.), war praktisch die Initialzündung. Nutzte nach dem Seitenwechsel die Bürki- und Brandt-Patzer eiskalt aus. Note: 3. © getty 25/28 YUSSUF POULSEN: Ging weite Wege und arbeitete viel mit nach hinten mit. In der ersten Hälfte noch der auffälligste Leipziger Offensivakteur durch einen Abschluss und einen Kopfball. Musste nach für Schick weichen. Note: 4,5. © getty 26/28 CHRISTOPER NKUNKU (ab 46. für Forsberg): Brachte Schwung in das Leipziger Offensivspiel. Vor allem seine Ecken mit reichlich Effet sorgten für Gefahr im Strafraum des BVB. Note: 3,5. © getty 27/28 PATRICK SCHICK (ab 62. für Poulsen): Ersetzte Poulsen im Sturm und Nagelsmanns Jocker stach. Eiskalt vor dem Tor beim Treffer zum Punktgewinn. Note: 3. © getty 28/28 MATEUS CUNHA (ab 70. für Sabitzer): Bekleidete das rechte Mittelfeld im 4-4-2, auf das Nagelsmann in der zweiten Halbzeit umstellte. Ganz wichtige, wenn auch riskante Grätsche im eigenen Strafraum gegen Schulz. Note: 3,5.

Jadon Sancho beim BVB: Seit 2018/19 Europas bester Vorlagengeber

Jadon Sancho ist nach dem spektakulären 3:3 zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig der beste Vorlagengeber in Europas Top-5-Ligen seit Beginn der Saison 2018/19. Sein Pass auf Julian Brandt, der anschließend spektakulär zum 2:0 traf, war die 23. Torvorlage, die Sancho in der Bundesliga in 48 Spielen gab.

Außerdem ist Sancho seit Dienstagabend der jüngste Spieler in der Bundesligageschichte mit 22 Toren. Der englische Nationalspieler knackte den Rekord von Horst Köppel aus dem Jahr 1968, der damals 19 Jahre und 269 Tage jung war. Sancho war bei seinem 22. Bundesligatreffer am Dienstag genau zwei Tage jünger.

BVB nur Remis gegen RB Leipzig: "Haben 3:3 verloren"

Trotz einer der besten ersten Halbzeiten des Jahres kam der BVB am Dienstagabend gegen Bundesligaspitzenreiter RB Leipzig nicht über ein 3:3 hinaus. Dabei resultierten alle drei Treffer der Leipziger aus teils kapitalen Fehlern in der Dortmunder Defensive.

Sebastian Kehl, Leiter der Dortmunder Lizenzspieler-Abteilung, fasste die Stimmung anschließend perfekt zusammen. "Wir haben 3:3 verloren", sagte er. Wie die Dortmunder dem phasenweise überrollten Tabellenführer nach einer annähernd perfekten ersten Halbzeit zwei absurde Tore schenkten, blieb unerklärlich. "Wir haben uns selbst um den Lohn der Arbeit gebracht", klagte Sportdirektor Michael Zorc. "Das tut weh. Das sind zwei Punkte zu wenig."