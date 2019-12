BVB – News und Gerüchte: Mario Mandzukic sagt Borussia Dortmund offenbar ab - kommt jetzt Erling Haaland?

Mario Mandzukic hat Borussia Dortmund angeblich abgesagt. Der BVB nimmt nun offenbar Salzburg-Stürmer Erling Haaland ins Visiert. Hier gibt es News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB-Wunschstürmer Mario Mandzukic sagt angeblich ab

Dortmund will im Winter nachrüsten und einen Backup für Paco Alcacer verpflichten. Sportdirektor Michael Zorc und Vereinsboss Hans-Joachim Watzke räumten jüngst Fehler in der Kaderplanung ein.

Wunschkandidat Mario Mandzukic will nach Informationen der Bild aber nicht zum BVB wechseln. Der kroatische Stürmer habe der Borussia bereits eine Absage erteilt.

Mandzukic ist bei Juventus außen vor: Unter Trainer Maurizio Sarri kam der 33-Jährige noch zu keinem Einsatz in dieser Saison. In den letzten zehn Ligaspielen stand er nicht einmal mehr im Kader. Ein Wechsel im Winter gilt als sicher. Angeblich sind auch der FC Bayern und Manchester United an Mandzukic interessiert.

© getty

BVB-Stürmersuche: Dortmund nimmt offenbar Haaland ins Visier

Statt Mandzukic könnte laut Bild stattdessen Erling Haaland nach Dortmund wechseln. Der BVB habe den 19 Jahre alten Norweger über die letzten Monate intensiv beobachtet und soll bereit sein, 30 Millionen Euro für Haaland zu bezahlen.

Haaland ist bis 2023 an Red Bull Salzburg gebunden. In der aktuellen Spielzeit kommt der 1,94 Meter große Stürmer auf unglaubliche 27 Tore in 20 Pflichtspielen. Allein in der Champions League traf Haaland in den bisher fünf Gruppenspielen achtmal.

Für einen Wechsel zum BVB spräche laut Bild auch Dortmunds guter Draht zu Haalands neuem Berater Mino Raiola. Ein exklusives Vorkaufsrecht für Salzburgs Schwesterklub RB Leipzig dementierte RBS-Sportdirektor Christoph Freund zuletzt.

Haaland träume zwar von einem Wechsel in die Premier League, könne sich dem Bericht zufolge aufgrund der Einsatzchancen aber einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen. Fraglich allerdings, ob er aufgrund des großen Interesses und des lange laufenden Vertrages für eine derartige Summe zu haben wäre.

Borussia Dortmund: Das sind die schnellsten Spieler des BVB in der laufenden Saison © getty 1/22 Im heutigen Profifußball ist Geschwindigkeit das A und O - das gilt auch für Borussia Dortmund. Mit Hilfe der Daten von opta liefert SPOX einen Überblick über die schnellsten Spieler des BVB in der laufenden Saison (Stand 2. Dezember 2019). © getty 2/22 Platz 21: Marwin Hitz (289 Spielminuten) - Top-Speed: 23.47 km/h. © getty 3/22 Platz 20: Marcel Schmelzer (4 Spielminuten) - Top-Speed: 27,47 km/h. © getty 4/22 Platz 19: Roman Bürki (881 Spielminuten) - Top-Speed: 27,94 km/h. © getty 5/22 Platz 18: Axel Witsel (998 Spielminuten) - Top-Speed: 30,18 km/h. © getty 6/22 Platz 17: Dan-Axel Zagadou (118 Spielminuten) - Top-Speed: 30,27 km/h. © getty 7/22 Platz 16: Raphael Guerreiro (708 Spielminuten) - Top-Speed: 30,73 km/h. © getty 8/22 Platz 15: Mario Götze (370 Spielminuten) - Top-Speed: 30,93 km/h. © getty 9/22 Platz 14: Julian Weigl (751 Spielminuten) - Top-Speed: 31,26 km/h. © getty 10/22 Platz 13: Marco Reus (1034 Spielminuten) - Top-Speed: 31,86 km/h. © getty 11/22 Platz 12: Mahmoud Dahoud (227 Spielminuten) - Top-Speed: 31,88 km/h. © getty 12/22 Platz 11: Thorgan Hazard (855 Spielminuten) - Top-Speed: 32,48 km/h. © getty 13/22 Platz 10: Lukasz Piszczek (629 Spielminuten) - Top-Speed: 32,53 km/h. © getty 14/22 Platz 9: Mats Hummels (1008 Spielminuten) - Top-Speed: 32,85 km/h. © getty 15/22 Platz 8: Thomas Delaney (479 Spielminuten) - Top-Speed: 33,02 km/h. © getty 16/22 Platz 7: Manuel Akanji (1006 Spielminuten) - Top-Speed: 33,10 km/h. © getty 17/22 Platz 6: Julian Brandt (717 Spielminuten) - Top-Speed: 33,15 km/h. © getty 18/22 Platz 5: Paco Alcacer (518 Spielminuten) - Top-Speed: 33,55 km/h. © getty 19/22 Platz 4: Jacob Bruun Larsen (20 Spielminuten) - Top-Speed: 33,89 km/h. © getty 20/22 Platz 3: Jadon Sancho (845 Spielminuten) - Top-Speed: 34,01 km/h. © getty 21/22 Platz 2: Nico Schulz (377 Spielminuten) - Top-Speed: 34,39 km/h. © getty 22/22 Platz 1: Achraf Hakimi (991 Spielminuten) - Top-Speed: 35,03 km/h.

Bayern-Boss Rummenigge beneidet BVB wegen Signal Iduna Park

Karl-Heinz Rummenigge beneidet Borussia Dortmund für den Signal Iduna Park. Das sagte der Bayern-Boss am Montagabend im Rahmen eines Fantreffens. "Ich hätte gerne das größte Stadion Deutschland. Es gibt ja eins im Westen, das etwas größer ist...", wird Rummenigge von Sport1 zitiert.

Mit 81.365 Plätzen übertrumpft das Stadion der Borussia die Münchner Allianz Arena um 6.365 Plätze.

BVB-Termine: Die nächsten Gegner von Borussia Dortmund