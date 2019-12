BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund will Jadon Sancho im Winter offenbar nicht verkaufen

Borussia Dortmund ist offenbar fest entschlossen, Jadon Sancho bis zum Saisonende zu halten. Zudem scheint der BVB an einem Talent vom FC Liverpool interessiert zu sein.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, Transfernews: Dortmund will Sancho nicht im Winter abgeben

In Sachen Jadon Sancho brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Einige Quellen behaupten, der Engländer sei unzufrieden und möchte Borussia Dortmund noch im Winter verlassen. Der FC Liverpool soll als aussichtsreicher Kandidat in diesem Szenario gelten, auch Manchester United gilt als interessiert.

Wie nun jedoch der englische Telegraph berichtet, ist der BVB fest entschlossen, Sancho bis zum Saisonende zu halten. Die Dortmunder sollen demnach der Meinung sein, dass das Wintertransferfenster schwierig sei, um den maximalen Preis für Sancho erzielen zu können - und der soll bei weit über 100 Millionen Euro liegen.

Borussia Dortmund: Das sind die schnellsten Spieler des BVB in der laufenden Saison © getty 1/22 Im heutigen Profifußball ist Geschwindigkeit das A und O - das gilt auch für Borussia Dortmund. Mit Hilfe der Daten von opta liefert SPOX einen Überblick über die schnellsten Spieler des BVB in der laufenden Saison (Stand 2. Dezember 2019). © getty 2/22 Platz 21: Marwin Hitz (289 Spielminuten) - Top-Speed: 23.47 km/h. © getty 3/22 Platz 20: Marcel Schmelzer (4 Spielminuten) - Top-Speed: 27,47 km/h. © getty 4/22 Platz 19: Roman Bürki (881 Spielminuten) - Top-Speed: 27,94 km/h. © getty 5/22 Platz 18: Axel Witsel (998 Spielminuten) - Top-Speed: 30,18 km/h. © getty 6/22 Platz 17: Dan-Axel Zagadou (118 Spielminuten) - Top-Speed: 30,27 km/h. © getty 7/22 Platz 16: Raphael Guerreiro (708 Spielminuten) - Top-Speed: 30,73 km/h. © getty 8/22 Platz 15: Mario Götze (370 Spielminuten) - Top-Speed: 30,93 km/h. © getty 9/22 Platz 14: Julian Weigl (751 Spielminuten) - Top-Speed: 31,26 km/h. © getty 10/22 Platz 13: Marco Reus (1034 Spielminuten) - Top-Speed: 31,86 km/h. © getty 11/22 Platz 12: Mahmoud Dahoud (227 Spielminuten) - Top-Speed: 31,88 km/h. © getty 12/22 Platz 11: Thorgan Hazard (855 Spielminuten) - Top-Speed: 32,48 km/h. © getty 13/22 Platz 10: Lukasz Piszczek (629 Spielminuten) - Top-Speed: 32,53 km/h. © getty 14/22 Platz 9: Mats Hummels (1008 Spielminuten) - Top-Speed: 32,85 km/h. © getty 15/22 Platz 8: Thomas Delaney (479 Spielminuten) - Top-Speed: 33,02 km/h. © getty 16/22 Platz 7: Manuel Akanji (1006 Spielminuten) - Top-Speed: 33,10 km/h. © getty 17/22 Platz 6: Julian Brandt (717 Spielminuten) - Top-Speed: 33,15 km/h. © getty 18/22 Platz 5: Paco Alcacer (518 Spielminuten) - Top-Speed: 33,55 km/h. © getty 19/22 Platz 4: Jacob Bruun Larsen (20 Spielminuten) - Top-Speed: 33,89 km/h. © getty 20/22 Platz 3: Jadon Sancho (845 Spielminuten) - Top-Speed: 34,01 km/h. © getty 21/22 Platz 2: Nico Schulz (377 Spielminuten) - Top-Speed: 34,39 km/h. © getty 22/22 Platz 1: Achraf Hakimi (991 Spielminuten) - Top-Speed: 35,03 km/h.

BVB, Transfergerücht: Borussia an Rhian Brewster interessiert

Borussia Dortmund soll neben Borussia Mönchengladbach offenbar an Liverpool-Talent Rhian Brewster Interesse zeigen. Das berichtet das englische Fußball-Portal Football Insider. Demnach sollen die Reds planen, den 19-Jährigen abzugeben. Eine Leihe bereits in diesem Winter sei vorstellbar.

Allerdings sollen nicht nur Dortmund und Gladbach hinter Brewster her sein. Auch Leeds United, Aston Villa und Crystal Palace aus England gehören zu den Interessenten. Der Stürmer kommt in Liverpool vorrangig in der U23 zum Einsatz.

BVB-Stürmersuche: Guerreiro rät zu "Typ wie Cavani"

Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund empfiehlt seinem Verein die Verpflichtung eines Stoßstürmers in der Winterpause. Aktuell verfügt der BVB mit Paco Alcacer lediglich über einen gelernten Stürmer.

"Ein Typ wie Edinson Cavani würde helfen", sagte Guerreiro gegenüber 19:09 - der schwarzgelbe Talk. Cavani spielt seit 2013 für Paris Saint-Germain und erzielte in 289 Pflichtspielen 195 Tore. Hier geht's zur ausführlichen News.

BVB-Spielplan bis zur Winterpause