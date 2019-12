Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: Der 15. Spieltag der Buli im Überblick

Am 15. Spieltag will Bayern München nach zwei Niederlagen in Folge gegen Werder Bremen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Dortmund, Leipzig und Mönchengladbach müssen allesamt auswärts antreten, Schalke empfängt am Sonntag Eintracht Frankfurt. Am Freitag setzte Augsburg seine Erfolgsserie fort und gewann in Hoffenheim.

Hier sind die Tabelle und alle Begegnungen im Überblick.

Datum und Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 13. Dezember, 20.30 Uhr 1899 Hoffenheim 2:4 FC Augsburg 14. Dezember, 15.30 Uhr Bayern München -:- Werder Bremen 14. Dezember, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 -:- Borussia Dortmund 14. Dezember, 15.30 Uhr 1. FC Köln -:- Bayer Leverkusen 14. Dezember, 15.30 Uhr SC Paderborn 07 -:- Union Berlin 14. Dezember, 15.30 Uhr Hertha BSC -:- SC Freiburg 14. Dezember, 18.30 Uhr Fortuna Düsseldorf -:- RB Leipzig 15. Dezember, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg -:- Mönchengladbach 15. Dezember, 18 Uhr Schalke 04 -:- Eintracht Frankfurt

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag