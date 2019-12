Die Hinrunde der Bundesliga ist beendet und die Weihnachts-Feiertage stehen bevor. SPOX verrät Euch, wann der Ball im neuen Jahr wieder rollt und gibt einen Überblick zum nächsten Spieltag in der Rückrunde.

RB Leipzig überwintert erstmals in der Vereinsgeschichte als Herbstmeister in der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach folgt mit zwei Punkten Rückstand, während der FC Bayern München vier Zähler weniger auf dem Konto hat.

Bundesliga, nächster Spieltag: Wann geht die Rückrunde los?

Die Rückrunde in der höchsten deutschen Spielklasse beginnt am 17. Januar. Das Eröffnungsspiel bestreiten der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga - 18. Spieltag im Überblick

Der BVB gastiert am Samstag beim FC Augsburg. Die Fuggerstädter holten aus den vergangenen sieben Spielen 16 Punkte, verloren am letzten Spieltag der Hinrunde aber mit 1:3 bei RB Leipzig.

Zudem will der FC Bayern München eine offene Rechnung mit Hertha BSC begleichen. Zur Saisoneröffnung kamen die Münchner nicht über ein 2:2 gegen den Hauptstadtklub hinaus.

Datum - Anpfiff Heim Gast 17. Januar - 20.30 Uhr FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 18. Januar - 15.30 Uhr FC Augsburg Borussia Dortmund 18. Januar - 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Wolfsburg 18. Januar - 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Eintracht Frankfurt 18. Januar - 15.30 Uhr FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 18. Januar - 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen 18. Januar - 18.30 Uhr RB Leipzig Union Berlin 19. Januar - 15.30 Uhr Hertha BSC FC Bayern München 19. Januar - 18.00 Uhr SC Paderborn Bayer Leverkusen

Bundesliga: Zeitraum des Winter-Transferfensters

Nach der besinnlichen Zeit bereiten sich die 18 Bundesligisten an verschiedenen Standorten auf die Rückrunde vor, während die Sportdirektoren und Manager Transfers tätigen können.

Das Winter-Transferfenster der Bundesliga öffnet am 1. Januar und macht 30 Tage später um 18 Uhr wieder zu. Auch in den anderen europäischen Top-Ligen schließt das Fenster am 31. Januar.

Die besten Sprüche der Bundesliga-Hinrunde 2019/2020 © getty 1/17 In der abgelaufenen Hinrunde der Bundesliga gab es wie gewohnt zahlreiche Aufreger, die zu lustigen Bonmots geführt haben. SPOX präsentiert die besten Sprüche der Protagonisten. © getty 2/17 "Für die Jahrhundertbücher beim SC Freiburg können wir dann mal reinschreiben, dass wir einmal am 14. Spieltag mehr Punkte hatten, als die Bayern. Ist auch lustig." (Freiburgs Trainer Christian Streich nach dem 1:0 gegen Wolfsburg) © getty 3/17 "Nach dem letzten Spiel war klar, dass Embolo nicht mehr schießt. Dann habe ich gesagt, dass ich es mache. Aber ehrlich gesagt habe ich es vergessen, als es den Elfmeter gab. Sippel hat mich erinnert, dass ich der Elferschütze bin." (Gladbachs Bensebaini) © getty 4/17 "Eigentlich müssen wir heute noch Lotto spielen, dann haben wir gute Chancen." (Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier bei Sky nach dem 1:1 in Leverkusen) © getty 5/17 "Schon Luther hat gesagt: Aus einem verzagten Arsch kann kein fröhlicher Furz kommen. Das sollte das Motto für die kommenden Spiele werden." (Hans-Joachim Watzke motiviert die Spieler von Borussia Dortmund während der Mitgliederversammlung) © getty 6/17 "Mein Vater hat mir fünf Minuten einen Vortrag gehalten. Meine Mutter hat versucht, mich zu verteidigen." (David Abraham zu den familiären Auswirkungen seiner Aktion gegen Freiburgs Trainer Christian Streich) © getty 7/17 "Sie haben mir seit 1916, seit meiner Wiederwahl drei wunderschöne Jahre geschenkt." (Uli Hoeneß in seiner Begrüßungsrede) © getty 8/17 "Niko Kovac ist mein Freund. Ich habe ihn von einer Last befreit." (Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß zur Entlassung von Trainer Niko Kovac) © getty 9/17 "Ich stelle mich nicht mit dem Mikro in den Gang und mache den Reiseführer" (Der damalige Mainz-Coach Sandro Schwarz nach dem 0:8 in Leipzig) © getty 10/17 "Vielleicht hat er nach der Karriere einen neuen Job als Ordner." (Unions Robert Andrich über Torwart Rafal Gikiewicz, der vermummte Union-Anhänger nach dem Abpfiff des Derbys gegen Hertha BSC zurückgedrängt hatte) © getty 11/17 "Vielleicht war es dunkel im Keller." (Schalkes Lizenzspieler-Chef Sascha Riether nach dem 0:0 im Revierderby über den nicht genutzten Videobeweis beim Handspiel des Dortmunders Thorgan Hazard) © getty 12/17 "Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich meine Regenjacke oft auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich das auch noch bezahlen muss, brauche ich einen Zweitjob." (Julian Nagelsmann über die interne Geldstrafe für seine Gelbe Karten wegen Meckerns gegen Schalke) © getty 13/17 "Alle, die nach sechs Spieltagen und einem Auswärtssieg in Leipzig in Euphorie verfallen: Bitte gebt denen Tabletten!" (Schalke-Coach David Wagner nach dem Erfolg in Leipzig) © getty 14/17 "Irgendwas werde ich schon gesagt haben. Wahrscheinlich war es mein Gesichtsausdruck, keine Ahnung." (Der damalige Mainzer Trainer Sandro Schwarz über seine Gelb-Rote Karte bei Sky) © getty 15/17 "Ich muss jetzt arbeiten und zu Hause das Essen auf den Tisch bringen." (Der Schalker Amine Harit nach dem 2:1 gegen Mainz 05 über seine Wandlung vom Enfant terrible zum verantwortungsvollen Familienvater) © getty 16/17 "Da wird ein Spieler von mir 3 Meter vor mir in die Bande gerammt. Die ganze Bank springt auf und ich kriege Gelb. Mit den Worten: Ich gebe dem Spieler jetzt Gelb-Rot, deshalb gebe ich Ihnen Gelb. Da muss ich mich leider kaputtlachen." (Florian Kohfeldt) © getty 17/17 "Wenn man doof ist, schon." (Schalkes Trainer David Wagner auf die Frage, ob der demonstrative Applaus und die Gesänge der Fans nach dem 0:3 gegen den FC Bayern nicht zu Selbstzufriedenheit führen könnten)

Bundesliga: Die Tabelle nach der Hinrunde