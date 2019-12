Am 15. Spieltag der Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf heute RB Leipzig. Schnappt sich RB die Tabellenspitze? Hier verfolgt Ihr die Partie im LIVE-TICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig im LIVE-TICKER - 0:1

Tore: 0:1 Schick (2.)

2.: Tooooor! Fortuna Düsseldorf - RB LEIPZIG 0:1. Von hinten bauen die Gäste den Angriff auf. Den Ball legt Timo Werner dann per Kopf nach rechts zu Konrad Laimer, der Fahrt aufnimmt, dem Solo eine Flanke folgen lässt. Im Zentrum taucht Patrik Schick auf und setzt die Kugel volley mit dem rechten Fuß in die Maschen. Für den tschechischen Stürmer ist es der zweite Saisontreffer in der Bundesliga.

1.: In Düsseldorf ist es ungemütlich kühl. Bei bewölktem Himmel zeigen die Thermometer sechs Grad an. Am Abend nimmt die Niederschlagsneigung ab, womit es von oben trocken bleiben sollte. Entsprechend gut bespielbar erweist sich der Rasen. Auf der Rängen der Merkur Spiel-Arena haben sich etwa 40.000 Zuschauer eingefunden.

1.: Es ist angerichtet, der Anpfiff ertönt. Und schon setzt sich der Ball in Bewegung.

Vor Beginn: Unterdessen tummeln sich unsere Protagonisten auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Adam Bodzek und Diego Demme treten sich zur Platzwahl gegenüber.

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Robert Hartmann. Der 40-jährige Referee leitet sein 102. Bundesligaspiel, wird dabei unterstützt von den Assistenten Christian Leicher und Markus Häcker. Als vierte Offizieller fungiert Patrick Alt.

Vor Beginn: Erst zum siebten Mal stehen sich beide Mannschaften in einem Pflichtspiel gegenüber. Gewinnen konnte die Fortuna noch nie - weder einst in den vier Zweitligapartien, noch in der vergangenen Saison in der Bundesliga. Zwar holten die Düsseldorfer da in Leipzig einen Punkt (1:1), kassierten aber im Januar daheim eine 0:4-Klatsche.

Vor Beginn: Friedhelm Funkel weiß um die Qualitäten des heutigen Gegners: "Für mich sind die Leipziger nach dem FC Bayern der Top-Kandidat auf die deutsche Meisterschaft. Man muss sich nur die Offensive anschauen. Timo Werner befindet sich in einer außergewöhnlich guten Verfassung." Der Fortuna-Coach spricht von "wahnsinnig guten Fußballern. Wir müssen vor allem im Defensivverhalten eine viel bessere Leistung abliefern, als wir das in der 2. Halbzeit in Dortmund getan haben."

Vor Beginn: Julian Nagelsmann erwartet "einen harten Kampf gegen die Fortuna - denn den will uns Düsseldorf liefern. Wir müssen den Kampf voll annehmen, dann können wir auch gewinnen. Doch wir sind gewarnt: Auf uns wartet ein positiv ekliger Gegner, der uns wehtun kann." Darüber hinaus bescheinigt Leipzigs Trainer der "Fortuna die beste Chancenverwertung der Liga. Wir müssen in der Defensive also wieder hellwach sein und an unsere Grenze gehen, um drei Punkte zu holen."

Vor Beginn: Leipzig setzt allein in der Bundesliga auf eine Serie von fünf Siegen am Stück. Insgesamt sind die Roten Bullen neun Pflichtspiele ungeschlagen. Die letzte Pleite fingen sich die Sachsen Ende Oktober in Freiburg ein (1:2). Seither gewann RB unter anderem auswärts in Wolfsburg (Pokal, 6:1), St. Petersburg (Champions League, 2:1), bei der Hertha (4:2) und in Paderborn (3:2). Zuletzt siegte man daheim gegen Hoffenheim mit 3:1.

Vor Beginn: Zudem sind die Rheinländer seit vier Bundesligaspielen ohne Sieg. Den letzten Dreier fuhr man an dieser Stelle im Derby gegen den 1. FC Köln ein (2:0). Seither gab es auswärts Unentschieden gegen Schalke (3:3) und Hoffenheim (1:1) sowie die Heimniederlage gegen den FC Bayern München (0:4). Am vergangenen Wochenende bekam man in Dortmund sogar fünf Stück.

Vor Beginn: Auch die weiteren Zahlen belegen die Kräfteverhältnisse. Der zweitschwächste empfängt den zweitbesten Sturm der Liga. Die Sachsen bauen zudem auf die zweitstärkste Defensive und weisen das beste Torverhältnis aller Bundesligisten auf. Insbesondere auswärts macht den Rasenballern niemand etwas vor. 16 Punkte, fünf Siege, 19 Tore und lediglich eine Niederlage in der Fremde sind ligaweit das Maß der Dinge. Dagegen unterbietet kein Team der Liga die spärlichen sechs Heimtore der Fortuna.

Vor Beginn: Zwei Welten treffen in der Merkur Spiel-Arena aufeinander. Düsseldorf rangiert auf Relegationsplatz 16, kämpft also gegen den Abstieg, könnte aber mit einem Sieg heute einen Sprung über den Strich machen. Der Gast aus Leipzig ist aktuell Zweiter und würde mit einem Dreier zumindest bis morgen die Tabellenführung übernehmen. So liegen bereits stattliche 18 Punkte zwischen beiden Teams.

Vor Beginn: Ebenfalls fünf Umstellungen gibt es bei den Rasenballern nach dem Champions-League-Auftritt in Lyon. Marcelo Saracchi (nicht im Kader), Nordi Mukiele, Amadou Haidara, Emil Forsberg und Yussuf Poulsen (alle Bank) pausieren. Dafür dürfen Marcel Halstenberg, Marcel Sabitzer, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer und Patrik Schick von Beginn an spielen.

Vor Beginn: Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel am vergangenen Wochenende nimmt Friedhelm Funkel fünf Veränderungen vor. Anstelle von Kasim Adams (Bank), Jean Zimmer (nicht im Kader), Alfredo Morales (Gelbsperre), Lewis Baker (Bank) und Rouwen Hennings (nicht im Kader) rücken Kaan Ayhan (Rückkehr nach Gelbsperre), Robin Bormuth, Marcel Sobottka, Dawid Kownacki und Nana Ampomah in die Düsseldorfer Startelf.

Vor Beginn: Julian Nagelsmann setzt auf folgende Startaufstellung: Gulacsi - Klostermann, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Werner, Schick

Vor Beginn: Die Hausherren starten mit folgender Elf: Steffen - Ayhan, Hoffmann, Bormuth - Sobottka, Zimmermann, Bodzek, Gießelmann - Thommy, Kownacki, Ampomah

Vor Beginn: Fortuna Düsseldorf hingegen rangiert aktuell auf Platz 16 und kämpft mit Abstiegssorgen.

Vor Beginn: Im Vorteil sollte heute der jüngere sein, Nagelsmanns RB liegt aktuell auf Platz zwei und kann mit einem Punktgewinn für mindestens eine Nacht auf den Platz an der Sonne springen.

Vor Beginn: Heute trifft der jüngste Trainer (Nagelsmann, 32) auf den ältesten (Funkel, 66) der Bundesliga - ein Generationenduell.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Spiel zwischen Friedhelm Funkels Fortuna und Julian Nagelsmanns RB.

© getty

Die Aufstellungen von Fortuna Düsseldorf und RB Leipzig

Mit diesen 22 Spielern könnte es heute losgehen:

Fortuna Düsseldorf : Steffen - Ayhan, Hoffmann, Bormuth - Zimmermann, Sobottka, Bodzek, Gießelmann - Thommy, Kownacki, Ampomah

: Steffen - Ayhan, Hoffmann, Bormuth - Zimmermann, Sobottka, Bodzek, Gießelmann - Thommy, Kownacki, Ampomah RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Werner, Schick

Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig im TV und Livestream

Livebilder vom Spiel gibt es heute exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet um etwa 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Alle weiteren Infos zur Übertragung der Partie findet Ihr hier.

FC Bayern nicht mal in den Top 10: Das ist der Vereinsmarkenmeister 2019 © getty 1/39 Die TU Braunschweig hat in ihrer Fußballstudie erneut den Markenmeister unter den 36 Vereinen der 1. und 2. Bundesliga gekürt. Während der FC Bayern nicht mal in den Top 10 landet, durchbricht ein Zweitligist die Phalanx in den Top 3. Das Ranking. © imago images 2/39 Zur Erklärung: Die TU hat im Rahmen der Studie deutschlandweit 4169 Menschen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Der Markenindex setzt sich zusammen aus den Markenkomponenten der Vereinsbekanntheit sowie der Vereinseinstellung. © getty 3/39 Die Vereinseinstellung wurde über die Abfragen des Vereins als "sehr sympathisch", "sehr gut" und "sehr attraktiv" als Globalurteil positiver und negativer Markenassoziationen zum Verein abgebildet. © getty 4/39 PLATZ 36: SV WEHEN WIESBADEN - Markenindex: 22,00. © getty 5/39 PLATZ 35: 1. FC HEIDENHEIM - Markenindex: 27,69. © getty 6/39 PLATZ 34: SSV JAHN REGENSBURG - Markenindex: 27,96. © imago images 7/39 PLATZ 33: HOLSTEIN KIEL - Markenindex: 29,86. © getty 8/39 PLATZ 32: GREUTHER FÜRTH - Markenindex: 30,39. © getty 9/39 PLATZ 31: SC PADERBORN - Markenindex: 33,87. © getty 10/39 PLATZ 30: ERZGEBIRGE AUE - Markenindex: 34,00. © imago images 11/39 PLATZ 29: SV SANDHAUSEN - Markenindex: 34,28. © getty 12/39 PLATZ 28: KARLSRUHER SC - Markenindex: 34,32. © getty 13/39 PLATZ 27: FORTUNA DÜSSELDORF - Markenindex: 35,60. © getty 14/39 PLATZ 26: SV DARMSTADT 98 - Markenindex: 35,82. © getty 15/39 PLATZ 25: VfL OSNABRÜCK - Markenindex: 36,00. © getty 16/39 PLATZ 24: HERTHA BSC - Markenindex: 39,26. © getty 17/39 PLATZ 23: DYNAMO DRESDEN - Markenindex: 39,31. © getty 18/39 PLATZ 23: HANNOVER 96 - Markenindex: 39,32. © getty 19/39 PLATZ 22: RB LEIPZIG - Markenindex: 39,99. © getty 20/39 PLATZ 20: VfL WOLFSBURG - Markenindex: 42,51. © getty 21/39 PLATZ 19: FC SCHALKE 04 - Markenindex: 43,00. © getty 22/39 PLATZ 18: 1. FC NÜRNBERG - Markenindex: 43,33. © getty 23/39 PLATZ 17: FSV MAINZ 05 - Markenindex: 43,46. © getty 24/39 PLATZ 16: 1. FC UNION BERLIN - Markenindex: 43,49. © getty 25/39 PLATZ 15: FC AUGSBURG - Markenindex: 43,50. © getty 26/39 PLATZ 14: BAYER 04 LEVERKUSEN - Markenindex: 44,28. © getty 27/39 PLATZ 13: VfB STUTTGART - Markenindex: 44,36. © getty 28/39 PLATZ 12: HAMBURGER SV - Markenindex: 45,26. © getty 29/39 PLATZ 11: FC BAYERN MÜNCHEN- Markenindex: 46,01. © getty 30/39 PLATZ 10: TSG 1899 HOFFENHEIM - Markenindex: 46,54. © getty 31/39 PLATZ 9: ARMINIA BIELEFELD - Markenindex: 47,41. © getty 32/39 PLATZ 8: 1. FC KÖLN - Markenindex: 47,81. © getty 33/39 PLATZ 7: VfL BOCHUM - Markenindex: 48,60. © getty 34/39 PLATZ 6: WERDER BREMEN - Markenindex: 49,37. © getty 35/39 PLATZ 5: SC FREIBURG - Markenindex: 49,39. © getty 36/39 PLATZ 4: EINTRACHT FRANKFURT - Markenindex: 50,21. © getty 37/39 PLATZ 3: FC ST. PAULI - Markenindex: 51,24. © getty 38/39 PLATZ 2: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Markenindex: 52,06. © getty 39/39 PLATZ 1: BORUSSIA DORTMUND - Markenindex: 61,24.

Die Bundesliga-Tabelle vor den Samstagspartien des 15. Spieltags

Springt RB Leipzig heute für mindestens eine Nacht auf Platz eins?