Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit einem Sieg gegen den SC Freiburg kann Borussia Mönchengladbach heute die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobern. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga: Wann und wo findet das Spiel Gladbach gegen Freiburg statt?

Das Spiel zwischen Mönchengladbach und Freiburg wird am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen. Spielstätte ist der Borussia-Park in Mönchengladbach, der Platz für 59.724 Zuschauer bietet.

Als Schiedsrichter ist Felix Zwayer aus Berlin im Einsatz, der von Marco Achmüller, Rafael Foltyn und Sören Storks unterstützt wird.

Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Die Partie der Freiburger in Mönchengladbach ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender geht um 14.30 Uhr mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Heribert Bruchhagen auf Sendung und stimmt Euch auf die Begengung ein.

Kommentiert wird das Spiel von Wolff Fuß, neben der TV-Übertragung stellt Sky weiterhin einen Livestream via SkyGo oder SkyTicket bereit.

© getty

Bundesliga: Borussia vs. Freiburg heute im LIVE-STREAM

Auch ohne kostenpflichtiges Abo müsst Ihr nicht auf Bundesliga-Fußball verzichten: SPOX bietet zu allen Spielen einen Liveticker an, so auch zum Spiel Gladbach vs. Freiburg.

Hier geht's zum Liveticker.

Hier findet Ihr alle Ticker des heutigen Tages im Überblick.

Bundesliga: Der 13. Spieltag im Überblick

Heute trifft außerdem der VfL Wolfsburg auf Werder Bremen. Die Hanseaten wollen sich dann von den Abstiegsplätzen distanzieren.

Termin Heim Ergebnis Auswärts 29.11., 20:30 Uhr Schalke 04 2:1 Union Berlin 30.11., 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim 1:1 Fortuna Düsseldorf 30.11., 15:30 Uhr Hertha BSC 1:2 Borussia Dortmund 30.11., 15:30 Uhr 1. FC Köln 1:1 FC Augsburg 30.11., 15:30 Uhr SC Paderborn 07 2:3 RB Leipzig 30.11., 18:30 Uhr Bayern München 1:2 Bayer Leverkusen 1.12., 15:30 Uhr Mönchengladbach -:- SC Freiburg 1.12., 18 Uhr VfL Wolfsburg -:- Werder Bremen 2.12., 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 -:- Eintracht Frankfurt

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

RB Leipzig hat durch einen 3:2-Sieg in Paderborn die Tabellenführung übernommen. Schalke 04 zog derweil an Bayern und Dortmund vorbei und steht nun auf Platz drei.