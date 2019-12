Borussia Mönchengladbach gegen SC Paderborn heute live im TV und Livestream

Borussia Mönchengladbach gegen den SC Paderborn, Zweiter gegen Letzter, Meiterschaftsrennen gegen Abstiegskampf pur und das alles live im TV, Livestream und Liveticker.

Nach dem Remis zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund kann Borussia Mönchengladbach heute mit RB Leipzig gleichziehen.

Wann und wo findet die Partie Gladbach - Paderborn statt?

Das Bundesligaspiel der Gladbacher Borussia gegen den SC Paderborn wird am heutigen Mittwoch, 8. Dezember, im Gladbacher Borussia-Park ausgetragen.

Das Stadion bietet 59.724 Zuschauern Platz. Schiedsrichter der Begegnung ist Robert Kampka mit seinen Assistenten Benedikt Kempkes und Rafael Foltyn. Als Vierter Offizieller dient Patrick Alt. Unterstützt werden sie vom VAR Felix Zwayer.

© getty

Heute live: Borussia Mönchengladbach gegen SC Paderborn live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Gladbach und Paderborn wird live und exklusiv auf Sky übertragen. Zusätzlich zum Einzelspiel auf Sky Bundesliga 3 HD kann das Spiel auch in der Konferenz auf auf Sky Bundesliga 1 HD verfolgt werden.

Kommentator Einzelspiel : Marcus Lindemann

: Marcus Lindemann Kommentator Konferenz : Markus Götz

: Markus Götz Moderatorin: Britta Hofmann

Parallel bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream via Sky Go an. Dieser ist für alle internetfähigen Endgeräte verfügbar, jedoch auch kostenpflichtig.

Gladbach vs. Paderborn heute im Liveticker auf SPOX

Für alle die nicht die Möglichkeit haben, das Spiel live im TV zu verfolgen, bieten wir zur Partie Borussia Mönchengladbach gegen Paderborn sowie zu allen anderen Begegnungen des 16. Spieltages einen Liveticker, die ihr in unserem Liveticker-Kalender findet.

Bundesliga, 16. Spieltag: Der Spielplan

Parallel zum Spiel in Gladbach finden drei weitere Begegnungen statt.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 18.12.2019 18.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC 18.12.2019 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach SC Paderborn 07 18.12.2019 20.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Schalke 04 18.12.2019 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 18.12.2019 20.30 Uhr SC Freiburg Bayern München

Gladbach gegen Paderborn: Voraussichtliche Aufstellungen

Verzichten muss Marco Rose gegen Paderborn auf Torben Müsel (Eingriff am Knie) und Andreas Poulsen (Bänderriss im Sprunggelenk). Steffen Baumgart kann auf Seiten der Paderborner lediglich nicht auf Rifet Kapic (Grippe) zurückgreifen.

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria - Benes, Hofmann - Stindl - Plea, Thuram

Paderborn: Zingerle - Jans, Kilian, Schonlau, Collins - Vasiliadis, Gjasula - Pröger, Antwi-Adjei - Mamba, Zolinski

Gladbach vs. Paderborn: Zahlen und Fakten zum Bundesliga-Duell

Gladbach verlor keines der vier Pflichtspiele gegen den SC Paderborn. Nach einem 1:1 im ersten Duell (2. Liga) gab es seither drei Siege (2. Liga und Bundesliga).

Die Borussia gewann in der Bundesliga die jüngsten sechs Heimspiele. Davor war der VfL noch zehn Heimspiele in Folge sieglos geblieben (vier Remis, sechs Niederlagen).

Die Elf vom Niederrhein gewann nur eines der letzten sechs Bundesliga-Duelle gegen einen Tabellenletzten (drei Remis, zwei Niederlagen): in der Vorsaison mit 1:0 bei Hannover 96.

Paderborn holte am 14. Spieltag beim 1:0 in Bremen den ersten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison und ist nun seit zwei Auswärtsspielen ungeschlagen (ein Sieg, ein Remis). Drei Gastspiele ohne Niederlage gab es für den SCP noch nie.

Bundesliga 16. Spieltag: Die Tabelle vor dem Spiel Gladbach gegen Paderborn

Zweiter gegen Letzter: Kann Schlusslicht SC Paderborn bei Borussia Mönchengladbach etwas Zählbares mitnehmen?