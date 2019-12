Bundesliga: Borussia Dortmund gegen RB Leipzig heute im LIVE-TICKER

Zum Auftakt in den 16. Spieltag und die englische Woche steht am heutigen Dienstagabend ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm: Borussia Dortmund empfängt Tabellenführer RB Leipzig. Kann der BVB den Rückstand auf den Spitzenreiter verkürzen? Hier könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Borussia Dortmund - RB Leipzig heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: "Wir können mit Selbstbewusstsein in dieses Spiel gehen. Sie sind in einer guten Verfassung, aber das sind wir auch", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Montag. Favre warnte derweil vor den Kontern der pfeilschnellen Gäste um Timo Werner (16 Treffer): "Das geht schnell nach vorne mit vielen Läufen in die Tiefe. Wir müssen sehr gut verteidigen, so hoch wie möglich, und sehr, sehr clever nach vorne spielen."

Vor Beginn: In der letzten Saison gewann Dortmund übrigens beide Duelle. Im Hinspiel daheim gab es im August ein klares 4:1, im Januar folgte dann ein 1:0-Auswärtserfolg. Torschütze: Axel Witsel, der jedoch aufgrund eines häuslichen Unfalls bis zur Winterpause zum Zuschauen verdammt ist.

Vor Beginn: Dortmund und Leipzig sind derzeit nicht nur auf dem grünen Rasen Kontrahenten. Beide Vereine bemühen sich intensivst um eine Verpflichtung von Red Bull Salzburgs Sturmtalent Erling Haaland. Der soll bei seinem Klub eine Ausstiegsklausel besitzen und könnte so schon im Winter wechseln. Letzten Meldungen zufolge hat RB dabei derzeit die Nase vorn.

Vor Beginn: Am Montag haben beide Teams ihre Gegner für das Champions-League-Achtelfinale erfahren, jetzt heißt es zurück zum Liga-Alltag. Wobei das Duell der beiden spielstarken Teams durchaus ein Leckerbissen werden könne: Der BVB hat seit Lucien Favres Umstellung auf eine Dreierkette drei Ligaspiele in Folge und in teils sehr überzeugender Manier gewonnen, Leipzig ist schon seit dem 9. Spieltag (1:2 in Freiburg) unbesiegt und hat zuletzt sechsmal in Folge gewonnen.

BVB gegen RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden erst eine Stunde vor Spielbeginn öffentlich gemacht. So könnten die beiden Teams auflaufen:

BVB: Bürki - Zagadou, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Weigl, Schulz - Sancho, Reus - Hazard

Bürki - Zagadou, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Weigl, Schulz - Sancho, Reus - Hazard RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer, Sabitzer, Forsberg - Werner, Schick

Dortmund gegen Leipzig heute live im Fernsehen und im Livestream

Wer den BVB gegen die Roten Bullen live sehen möchte, braucht ein Sky-Abo. Der Sender bietet die Partie sowohl als Einzelspiel (Sky Sport 2 HD) sowie als Teil der Dienstags-Konferenz mit allen vier Partien (Sky Sport 1 HD) an.

Darüber hinaus bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go, allerdings benötigt Ihr hierfür ebenfalls ein Abonnment.

Wenn Ihr kein Sky-Abo habt, könnt Ihr die Highlights der Partie 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN sehen. Der Streaming-Dienst kostet 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit monatlich kündbar, den Probemonat bekommt ihr zudem kostenlos. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahres-Abo über 119,99 Euro abschließen.

Ranking: Die besten Hinrunden-Torjäger der Bundesliga-Geschichte © getty 1/25 Robert Lewandowski spielt eine herausragende Hinrunde 2019/20. Gegen Werder Bremen beendete er seine Drei-Spiele-Durststrecke mit einem Doppelpack. Auf den besten Hinrunden-Torjäger aller Zeiten fehlen ihm damit nur noch 2 Treffer. Das Ranking.... © getty 2/25 PLATZ 14: TIMO WERNER - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 2019/20 (Stand: 15.12.2019). © imago images 3/25 PLATZ 14: LOTHAR EMMERICH - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1965/66. © imago images 4/25 PLATZ 14: HANNES LÖHR - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1967/68. © getty 5/25 PLATZ 14: GERD MÜLLER - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1973/74. © imago images 6/25 PLATZ 14: ERICH BEER - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1975/76. © imago images 7/25 PLATZ 14: GERD MÜLLER - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1977/78. © getty 8/25 PLATZ 14: MANFRED BURGSMÜLLER - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1980/81. © imago images 9/25 PLATZ 14: AILTON - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 2003/04. © imago images 10/25 PLATZ 14: MIROSLAV KLOSE - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 2005/06. © getty 11/25 PLATZ 14: MARIO GOMEZ - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 2011/12. © getty 12/25 PLATZ 14: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 2016/17. © getty 13/25 PLATZ 12: GERD MÜLLER - 17 Tore in der Hinrunde der Saison 1971/72. © imago images 14/25 PLATZ 12: UWE SEELER - 17 Tore nach 17 Spielen in der Saison 1963/64 (Bundesliga damals mit nur 16 Mannschaften) © imago images 15/25 PLATZ 5: GERD MÜLLER - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 1966/67. © imago images 16/25 PLATZ 5: FRANZ BRUNGS - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 1967/68. © imago images 17/25 PLATZ 5: GERD MÜLLER - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 1969/70. © imago images 18/25 PLATZ 5: DIETER MÜLLER - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 1977/78. © getty 19/25 PLATZ 5: VEDAD IBISEVIC - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 2008/09. © getty 20/25 PLATZ 5: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 2015/16. © getty 21/25 PLATZ 5: ROBERT LEWANDOWSKI - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 2019/20. © imago images 22/25 PLATZ 2: PETER MEYER - 19 Tore in der Hinrunde der Saison 1967/68. © imago images 23/25 PLATZ 2: GERD MÜLLER - 19 Tore in der Hinrunde der Saison 1972/73. © imago images 24/25 PLATZ 2: GERD MÜLLER - 19 Tore in der Hinrunde der Saison 1976/77. © imago images 25/25 PLATZ 1: GERD MÜLLER - 20 Tore in der Hinrunde der Saison 1968/69.

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 16. Spieltag

Neben dem Spitzenspiel treffen am Dienstag auch noch Werder Bremen und Mainz 05 aufeinander. Zudem spielt die TSG 1899 Hoffenheim auswärts bei Union Berlin und Düsseldorf reist nach Augsburg.