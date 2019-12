Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen trifft am 14. Spieltag der Bundesliga auf den FC Schalke 04. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga heute live: Leverkusen gegen Schalke 04 - Wann und wo findet das Spiel statt?

Bayer Leverkusen und der FC Schalke spielen heute um 18.30 Uhr im Topspiel des 14. Spieltags der Bundesliga gegeneinander. Die Partie wird in der Leverkusener BayArena ausgetragen. Das Stadion, das direkt an der Autobahn liegt, hat eine Zuschauerkapazität von 30.210.

Bundesliga: Leverkusen gegen S04 heute live im TV und Livestream

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden live, exklusiv und in voller Länge von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt somit auch das Topspiel um 18.30 Uhr zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Schalke 04.

Die Vorberichte beginnen bereits um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Dann bereiten Moderator Sebastian Hellmann zusammen mit Experte Lothar Matthäus Euch auf die Partie vor. Kommentiert wird das Spiel von Kai Dittmann.

Neben der Möglichkeit die Begegnung in HD zu schauen, wird das Spiel auch in UHD angeboten. Zusätzlich zur TV-Übertragung gibt es die Partie auch im Livestream via SkyGo oder SkyTicket.

Wer nach der Samstagskonferenz von der Bundesliga nicht genug bekommen kann, kann sich 40 Minuten nach Spielende beim Streamingdienst DAZN die Highlights der Partie anschauen. Für monatlich 11,99 Euro kann DAZN abonniert werden. Im Jahresabo gibt es den Streamingdienst bereits für 119,99 Euro. Der erste Monat ist kostenfrei.

Bayer 04 gegen Schalke 04: Das Bundesliga-Spiel heute im Liveticker

Das Spiel wird zudem von SPOX im Liveticker angeboten. Wer also die Begegnung nicht schauen kann, kann sich unterwegs im Liveticker informieren und verpasst nichts.

Hier geht es zum Liveticker Bayer Leverkusen gegen Schalke 04

Bayer Leverkusen vs. FC Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Leverkusen muss Jonathan Tah ersetzen, der gegen Bayern München des Feldes verwiesen wurde. Schalke könnte unverändert zum Spiel gegen Union Berlin beginnen.

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Dragovic, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Diaby, Havertz, Bailey - Volland

FC Schalke 04: Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell, McKennie - Serdar - Caligiuri, Harit - Raman

Bundesliga: Der 14. Spieltag im Überblick

Je nachdem wie die Nachmittagsspiele ausgehen, könnte Schalke mit einem Sieg sogar an die Tabellenspitze rücken.

Termin Heim Auswärts 6. Dezember, 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt Hertha BSC 7. Dezember, 15:30 Uhr Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 7. Dezember, 15:30 Uhr RB Leipzig 1899 Hoffenheim 7. Dezember, 15:30 Uhr SC Freiburg VfL Wolfsburg 7. Dezember, 15:30 Uhr FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 7. Dezember, 15:30 Uhr Mönchengladbach Bayern München 7. Dezember, 18:30 Uhr Bayer Leverkusen Schalke 04 8. Dezember, 15:30 Uhr Union Berlin 1. FC Köln 8. Dezember, 18 Uhr Werder Bremen SC Paderborn 07

Bundesliga: Die Tabelle am 14. Spieltag

Schalke will seine Position in der Spitzengruppe festigen. Leverkusen muss siegen, um den Anschluss an die Top-3 zu halten.