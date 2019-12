Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 16. Spieltag der Bundesliag empfängt Union Berlin die TSG 1899 Hoffenheim. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim heute live: Datum, Anpfiff, Austragungsort

Im Rahmen der englischen Woche empfängt Union Berlin die TSG am heutigen Dienstag um 20.30 Uhr. Austragungsort ist das Stadion An der Alten Försterei in Berlin, das Platz für 22.012 Zuschauer bietet.

Folgendes Schiedsrichtergespann kümmert sich um die Begegnung:

Schiedsrichter: Sören Storks

Assistent: Thorben Siewer

Assistent: Markus Schüller

4. Offizieller: Robert Schröder

VAR: Florian Badstübner

VAR-Assistent: Tobias Christ

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Sky hat die exklusiven Übertragungsrechte für Union gegen Hoffenheim. Beim Pay-TV-Sender könnt Ihr die Begegnung sowohl als Einzelspiel (Sky Sport 3 HD) als auch als Teil der Dienstag-Konferenz (Sky Sport 1 HD) sehen.

Wie üblich bietet Sky seinen Kunden zudem auch einen Livestream an: Sky Go an. Dieser ist ebenfalls kostenpflichtig.

Union Berlin gegen Hoffenheim: Highlights

Wenn ihr die Partie nicht live sehen könnt, hat DAZN nur rund 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights für euch im Programm. Auf DAZN könnt ihr nicht nur die Highlights aller Bundesliga-Partien sehen, sondern auch viel Livesport: So hat DAZN unter anderem die Rechte für alle Freitagsspiele der Bundesliga und zeigt viele Spiele der UEFA Champions League sowie der Europa League.

Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim heute im LIVE-TICKER

Wer nicht auf den Livestream oder die Übertragung im TV zurückgreifen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellung

Die offiziellen Aufstellungen werden wie immer erst eine Stunde vor Anpfiff bekannt gegeben. Die beiden Mannschaften könnten so auflaufen:

Union Berlin: Gikiewicz - Friedrich, F. Hübner, Subotic - Ryerson, Kroos, Andrich, C. Lenz - Ingvartsen - Polter, Ujah

Gikiewicz - Friedrich, F. Hübner, Subotic - Ryerson, Kroos, Andrich, C. Lenz - Ingvartsen - Polter, Ujah TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Vogt, B. Hübner, Skov - Samassekou, Grillitsch - Bebou, Rudy, Adamyan - Kramaric

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag