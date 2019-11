Lewandowski-Klartext: "Was bei uns manchmal fehlt: Kommandos. Links! Rechts!"

Bayern-Star Robert Lewandowski spricht vor dem Topspiel gegen den BVB (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) Klartext über die aktuellen Probleme im Spiel der Münchner.

"Was bei uns manchmal fehlt: Kommandos. Links! Rechts! Die jungen Spieler sind natürlich noch etwas zurückhaltend, oder sie haben mit der Sprache ein Problem. Aber ich weiß, dass zwei, drei Monate in einem Land reichen, um Kommandos geben zu können! Das muss man auch erwarten können", erklärte der Pole in der Süddeutschen Zeitung und nimmt seine Mitspieler in die Pflicht.

"Eine Achse, die nur aus Neuer und Lewandowski besteht, ist zu wenig. In jedem Mannschaftsteil, in jeder Linie sollte es einen Anführer geben: Torwart, Abwehrspieler, einer aus dem Mittelfeld, einer aus der Offensive, das wäre perfekt. Es kann nicht ein Spieler alle führen, das ist zu viel, das ist unmöglich", sagt Lewandowski.

Großkreutz, Raeder, Aubameyang und Co.: Die Aufstellungen beim letzten BVB-Sieg in der Allianz Arena © getty 1/29 Das Bundesliga-Gastspiel beim FC Bayern endete in den vergangenen Jahren für den BVB meist in einer herben Klatsche. Borussia Sportdirektor Michael Zorc sprach wegen 0:5-, 0:6- und 1:4-Niederlagen daher von einer Horror-Bilanz. © getty 2/29 Der letzte BVB-Sieg in der Allianz Arena liegt über 4,5 Jahre zurück. Am 12. April 2014 bezwang Dortmund den FCB mit 3:0. Große Bedeutung hatte die Partie aber nicht mehr, schließlich hatte sich der FCB schon zwei Spieltage zuvor den Titel gesichert. © getty 3/29 Abschenken wollten beide Teams das Prestige-Duell dennoch nicht, was sich auch in den Aufstellungen ausdrückte. Wir zeigen Euch die Startformationen der Teams. © getty 4/29 FC BAYERN - TOR: Manuel Neuer © getty 5/29 ABWEHR: Rafinha (sah in der 90. Rot) © getty 6/29 Javi Martinez © getty 7/29 Dante © getty 8/29 David Alaba © getty 9/29 MITTELFELD: Philipp Lahm © getty 10/29 Bastian Schweinsteiger © getty 11/29 Arjen Robben © getty 12/29 Mario Götze © getty 13/29 Franck Ribery © getty 14/29 STURM: Mario Mandzukic © getty 15/29 EINWECHSELSPIELER: Lukas Raeder (für Neuer, 46.), Thomas Müller (für Ribery, 60.) und Kroos (für Robben, 69.). © getty 16/29 TRAINER: Pep Guardiola © getty 17/29 BORUSSIA DORTMUND - TOR: Roman Weidenfeller © getty 18/29 ABWEHR: Kevin Großkreutz © getty 19/29 Sokratis © getty 20/29 Mats Hummels © getty 21/29 Erik Durm © getty 22/29 MITTELFELD: Sebastian Kehl © getty 23/29 Nuri Sahin © getty 24/29 Jonas Hofmann © getty 25/29 Marco Reus © getty 26/29 Henrikh Mkhitaryan © getty 27/29 STURM: Pierre-Emerick Aubameyang © getty 28/29 EINWECHSELSPIELER: Robert Lewandowski (für Hofmann, 62.), Manuel Friedrich (für Hummels, 70.) und Milos Jojic (für Aubameyang, 76.) © getty 29/29 TRAINER: Jürgen Klopp

Lewandowski: "Das ist einfach eine andere Kultur"

Geht es nach dem 31-Jährigen, braucht gerade die neue Generation "mehr klare Ansagen": "Wenn du Vorgaben von Trainern von klein auf gewohnt bist, verlierst du die individuellen Sachen, das eigene Denken. Junge Spieler brauchen Führung. Wenn sie keine Aufgabe bekommen, vergessen sie manchmal, was sie machen sollen."

Den heutigen Umgang in der Kabine beschreibt Lewandowski so: "Früher hattest du in der Kabine 20 Männer, jeder hat etwas gesagt, oft auch laut, und am nächsten Tag war es wieder okay. Heute haben die Spieler ein bisschen Angst zu sprechen, vielleicht ist es auch: keine Lust. Das ist eine Generation, die schreibt viel SMS, die kommuniziert viel im Internet, sie telefoniert weniger. Das ist einfach eine andere Kultur."

Lewandowski befindet sich seit Monaten in bestechender Form und hat nach zehn Spieltagen schon 14 Treffer auf dem Konto.