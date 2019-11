Gegen Rassismus: Jonathan Tah fordert Engagement von allen Spielern

Jonathan Tah sieht den Kampf gegen Rassismus als Aufgabe für alle. "Ich finde, wir müssen aufhören damit, dass nur dunkelhäutige Spieler sich gegen Rassismus wehren. Dann entsteht ganz schnell das Bild: die Dunkelhäutigen gegen die Rassisten. Dabei betrifft das doch alle", sagte der 23-Jährige bei Spiegel online.

Tah, der Manchester Citys Raheem Sterling für seine öffentlichen Äußerungen gegen Rassismus und Weltmeisterin Megan Rapinoe für ihren Kampf für Gleichberechtigung bewundert, findet: "Es müssen sich allgemein viel mehr Menschen für mehr Toleranz einsetzen - ob beim Thema Hautfarbe, Religion oder auch Sexualität."

Ende Oktober hatte schon Tahs Nationalmannschaftskollege Leon Goretzka "klare Kante" in Bezug auf Rassismus gefordert. "Wir müssen aktiv sein, wir dürfen nicht weghören, wir müssen Rassisten mit dem Gesagten konfrontieren", sagte der 24 Jahre alte Profi von Bayern München bei 11freunde.de.

Robin Gosens von Atalanta Bergamo hat in Italien Rassismus schon hautnah miterlebt. Im Interview mit SPOX und Goal sagte er: "Wenn man deutlich hört, dass Affengeräusche von der Tribüne kommen, sollte man das nicht akzeptieren in der Hoffnung, dass sie von selbst aufhören. Man muss radikal gegen diese Vollidioten vorgehen. Ansonsten ist keine Besserung in Sicht."