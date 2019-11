Erling Haaland erwägt offenbar Wechsel von RB Salzburg zu RB Leizpig

Erling Haaland erwägt offenbar einen Wechsel von RB Salzburg zu RB Leipzig. Trainer Julian Nagelsmann soll ihn als ideale Ergänzung für den Kader erachten. Das berichtet Sky Sports aus England.

Haaland schoss in dieser Saison in bisher 17 Pflichtspielen 23 Tore. In seinen ersten vier Champions-League-Begegnungen traf er siebenmal. Der 19-jährige Stürmer wechselte in der vergangenen Winterpause für fünf Millionen Euro von FK Molde nach Salzburg.

In Molde arbeitete Haaland unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der heute Manchester United trainiert. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass Solskjaer seinen ehemaligen Schützling zu United holen könnte. Auch der FC Liverpool and der FC Arsenal gelten als Interessenten.

"Eines Tages würde er gerne in der Premier League spielen, aber wann das passieren wird, weiß ich nicht", sagte Haalands Vater Alf-Inge neulich talkSPORT. Seiner Meinung nach gäbe es "keine Eile" für einen PL-Wechsel.

Sollte Haaland nach Leipzig wechseln, wäre er der 17. Spieler, der diesen Weg geht. Im aktuellen Leipziger Kader stehen mit Peter Gulacsi, Dayot Upamecano, Stefan Ilsanker, Amadou Haidara, Konrad Laimer und Hannes Wolf sechs ehemalige Salzburger.