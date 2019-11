Bundesliga: Borussia Mönchengladbach verpflichtet US-Talent Joseph Scally

Borussia Mönchengladbach hat den 16 Jahre alten Rechtsverteidiger Joseph Scally verpflichtet. Dies gaben die Gladbacher am Mittwoch bekannt. Scally wechselt im Januar 2021 zu den Fohlen, bis dahin wird er weiterhin bei New York City FC in der Major League Soccer (MLS) spielen.

"Joe Scally ist ein amerikanisches Top-Talent, das wir schon seit längerer Zeit kennen. Wir sehen großes Potenzial in Joe und freuen uns, wenn er im Januar 2021 zu uns stoßen wird", sagt Borussias Sportdirektor Max Eberl.

Im März 2018 hatte Scally seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Damit wurde er im Alter von 15 Jahren zum zweitjüngsten Spieler mit einem Profivertrag in der Geschichte der MLS hinter Fredua Koranteng Adu.