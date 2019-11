Borussia Mönchengladbach: Denis Zakaria schwärmt vom FC Barcelona

Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Denis Zakaria bezeichnet den FC Barcelona als seinen Lieblingsklub. Dies verriet er im Gespräch mit GladbachLIVE.

"Der Klub war schon immer mein Favorit", sagte der 22-Jährige über die Katalanen.

Allerdings versichert der Mittelfeldspieler, dass er momentan kein Interesse hege, Gladbach zu verlassen: "Aktuell will ich nicht gehen. Ich will einfach 100 Prozent geben. Ich denke im Moment nicht über einen Wechsel nach."

Es sei jedoch klar, "dass ich - wie eigentlich alle Spieler - in der Champions League spielen will. Und das will ich mit Gladbach tun, wenn es geht".

Zakaria kam 2017 von den Young Boys aus Bern nach Gladbach. Sein Vertrag bei den Fohlen läuft noch bis 2022.