Eintracht Frankfurt - Fredi Bobic beschimpft offenbar TV-Reporter als "Arschloch"

Fredi Bobic hat vor dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg (0:2) angeblich den Sky-Reporter Marc Behrenbeck beschimpft. "Arschloch! Mit dir rede ich nicht mehr", soll Bobic einem Bericht der Bild zufolge gesagt haben.

Demnach seien dem Vorstand Sport die wiederholten Fragen zum Ausraster von Kapitän David Abraham bei der 0:1-Niederlage der Hessen beim SC Freiburg vor zwei Wochen dermaßen auf den Wecker gegangen, dass er nach dem Interview den TV-Reporter beleidigt habe.

Sky habe sich rund um das Thema Abraham "auch nicht mit Ruhm bekleckert", hatte Bobic zuvor erklärt und erinnerte sich an die Geschehnisse nach der Partie in Freiburg: "Am Anfang des Spiels haben wir eine Gedenkminute für Robert Enke und die tollen Worte von Teresa Enke im Hinterkopf und danach wollen wir einen Spieler schlachten."

Die Eintracht selbst dementierte die angebliche Beleidigung durch Bobic am Samstagabend. "Eine Beleidigung war da nicht dabei. Zumindest habe ich keine gehört", meinte Frankfurts Sprecher Jan Martin Strasheim.