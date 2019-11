Den Abschluss des 11. Spieltags bestreiten heute der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt. Wer die Partie im TV und Livestream zeigt und was Ihr sonst zur Übertragung wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Das Spiel ist bereits das dritte an diesem Sonntag. Zuvor waren bereits Tabellenführer Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen sowie der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen im Einsatz.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt: Anpfiff und Ort

Los geht es heute um 18 Uhr im Schwarzwald-Stadion in Freiburg. Die Arena bietet 24.000 Zuschauern Platz und ist für den Sportclub durchaus ein gutes Pflaster. Nur vier der vergangenen 15 Heimspiele verlor man hier.

Schiedsrichter der Partie gegen Frankfurt ist übrigens Dr. Felix Brych. Ihm stehen Mark Borsch, Stefan Lupp und Florian Badstübner zur Seite. Als Videoschiedsrichter fungieren Benjamin Brand und Arno Blos.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Während das 13.30-Uhr-Spiel am Sonntag von DAZN übertragen wird, gibt es die Partie zwischen Freiburg und Frankfurt auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 HD oder aber im Livestream via Sky Go. Kommentator der Partie ist Toni Tomic.

Wenn Ihr die Highlights der Partie sehen wollt, ist DAZN aber wieder eine richtige Anlaufstelle. Nur 40 Minuten nach Abpfiff bekommt Ihr hier einen Clip mit den besten Szenen zur Verfügung gestellt. Aber 0 Uhr (Montag) gibt es das Video dann auch kostenlos auf SPOX zu sehen.

© getty

Freiburg gegen Frankfurt im LIVE-TICKER verfolgen

Apropos SPOX: Wir bieten Euch einen Liveticker zur Begegnung an, mit dem Ihr immer topinformiert bleibt. Tore und andere Höhepunkte - hier verpasst Ihr nichts.

Eintracht Frankfurt mit der nächsten Gala?

In der Europa League setzte es für die SGE unter der Woche eine unnötige 1:2-Pleite gegen Standard Lüttich. Mehr Rückenwind dürfte da schon der vergangene Bundesliga-Spieltag geben - hier gewann die Mannschaft von Adi Hütter sensationell mit 5:1 gegen den FC Bayern.

Ob es heute ähnlich erfolgreich läuft? Zumindest spricht die Statistik für Frankfurt. Die vergangenen vier Partien hat die Eintracht nicht mehr gegen Freiburg verloren (zwei Siege, zwei Unentschieden).

Auf der anderen Seite spielt der SC die beste Saison seiner Bundesliga-Geschichte. 18 Punkte nach zehn Spieltagen hatte Freiburg schließlich noch nie. Außerdem verlor Christian Streichs Team nur eins der vergangenen sieben Spiele (0:1 gegen Union Berlin).

© getty

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Die Tabelle vor den Sonntagspartien des 11. Spieltages sieht wie folgt aus: