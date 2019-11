Heute Abend kommt es zum Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Wer die Partie des FCB gegen den BVB im TV und Livestream zeigt / überträgt und was Ihr noch so alles rund ums Spiel wissen müsst, verrät Euch SPOX.

Wer zeigt/überträgt FC Bayern München gegen BVB heute live im TV oder Livestream?

Wenn Ihr die Partie live im TV oder Livestream sehen wollt, seid Ihr auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen. Die Berichterstattung auf Sky beginnt nach dem Ende der 15.30-Uhr-Spiele mit folgendem Personal:

Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Wolff Fuss

Als Sky-Kunde könnt Ihr die Partie neben der üblichen TV-Übertragung auch via Sky Go im Livestream sehen. Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein und dennoch das Spiel live sehen wollen, könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen und so live dabei sein.

Highlight-technisch seid Ihr bei DAZN richtig aufgehoben. Der Streamingdienst zeigt bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Zusammenfassungen zu dieser Partie. Im Free-TV sind die Highlights erst um 23 Uhr im ZDF zu sehen.

© getty

Bundesliga: FCB gegen BVB - Vorschau

Anpfiff zur Partie ist um 18.30 Uhr. Austragungsort ist die Allianz Arena in München.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Felix Zwayer Assistenten: Thorsten Schiffner, Sascha Thielert

Thorsten Schiffner, Sascha Thielert Vierter Offizieller: Frank Willenborg

Frank Willenborg VAR: Daniel Siebert

Daniel Siebert VAR-Assistent: Rafael Foltyn

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr müsst aber kein Sky-Kunde sein, um das Spiel zu verfolgen. So könnt Ihr durch den Liveticker von SPOX auf dem Laufenden bleiben.

Bei SPOX gibt es täglich zahlreiche Liveticker zu den Ereignissen der Sport-Welt. So könnt Ihr auch jede Partie der 3. Liga oder internationale Top-Ligen verfolgen.

FC Bayern gegen BVB: Die letzten fünf Duelle im Überblick

Der FC Bayern München gewann die letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gegen Borussia Dortmund allesamt bei 22:3 Toren. In den jüngsten vier BL-Heimpartien gegen den BVB gelangen dem FCB immer mindestens vier Treffer.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Supercup 03.08.2019 Borussia Dortmund Bayern München 2:0 Bundesliga 06.04.2019 Bayern München Borussia Dortmund 5:0 Bundesliga 10.11.2018 Borussia Dortmund Bayern München 3:2 Bundesliga 31.03.2018 Bayern München Borussia Dortmund 6:0 DFB-Pokal (Achtelfinale) 20.12.2017 Bayern München Borussia Dortmund 2:1

Die Tabelle der Bundesliga vor FCB gegen BVB

Der FC Bayern liegt nach zehn Spielen nur auf Rang fünf, der BVB ist Dritter.