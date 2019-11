Bundesliga: Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln gegen TSG Hoffenheim heute live im TV oder Livestream?

Kann der 1. FC Köln Wiedergutmachung für die Niederlage im Rheinderby gegen Düsseldorf betreiben? Heute empfängt der FC die TSG Hoffenheim in der Domstadt. Wer die Partie im TV und Livestream überträgt, verraten wir Euch hier.

30 Bundesligaspiele live und die Highlights zu allen Partien kurz nach Spielende! Hole Dir Deinen gratis DAZN-Probemonat und sei live dabei.

1. FC Köln gegen TSG Hoffenheim: Wann und wo findet das Spiel statt?

Um 20.30 Uhr geht es am heutigen Freitag im Kölner RheinEnergieSTADION um Punkte in der Bundesliga zwischen dem FC und den Gästen aus Sinsheim. Folgendes Schiedsrichtergespann kümmert sich um die Spielleitung:

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka

Assistenten: Benedikt Kempkes, Thomas Stein

4. Offizieller: Rafael Foltyn

Videoassistenten: Daniel Schlager, Christian Fischer

Köln - Hoffenheim: Wer zeigt das Spiel heute live im TV und Livestream?

Wollt Ihr das Bundesligaspiel zwischen dem FC und der TSG Hoffenheim live und in voller Länge sehen, seid ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für alle Freitagsspiele der aktuellen Saison gesichert und berichtet somit auch aus Köln.

DAZN geht 15 Minute vor Spielbeginn mit Moderator Daniel Herzog, Kommentator Robby Hunke und Experte Jonas Hummels auf Sendung und stimmt Euch auf die Partie ein.

Das Angebot von DAZN, das zahlreiche weitere Fußball-Topligen sowie US-Sport, Tennis, Motorsport, Boxen oder Darts umfasst, könnt Ihr für einen Monat kostenfrei testen. Im Anschluss zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Köln vs. Hoffenheim: Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Habt Ihr kein Abo bei DAZN, dann ist SPOX die richtige Anlaufstelle für Euch: Dort steht zu jedem Bundeligaspiel ein Liveticker für Euch zur Verfügung, der Euch durch die Partie begleitet.

Hier geht es zum Liveticker der Begegnung Köln gegen Hoffenheim.

Bundesliga: Der 11. Spieltag im Überblick

Am Samstag will Mönchengladbach die Spitzenposition gegen Werder Bremen verteidigen, ehe es am Abend zum Klassiker zwischen den Bayern und dem BVB kommt.

Termin Heim Auswärts 08.11., 20:30 1. FC Köln 1899 Hoffenheim 09.11., 15:30 Hertha BSC RB Leipzig 09.11., 15:30 1. FSV Mainz 05 Union Berlin 09.11., 15:30 Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 09.11., 15:30 SC Paderborn 07 FC Augsburg 09.11., 18:30 Bayern München Borussia Dortmund 10.11., 13:30 Mönchengladbach Werder Bremen 10.11., 15:30 VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen 10.11., 18:00 SC Freiburg Eintracht Frankfurt

© getty

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle vor dem 11. Spieltag

Der FC hat nach zehn Spielen erst sieben Punkte auf dem Konto, eine weitere Niederlage könnte das Ende der Amtszeit von Trainer Achim Beierlorzer bedeuten.